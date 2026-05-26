Le centrali nucleari tornano a essere presentate come una possibile risposta alla crisi climatica ed energetica; adesso è la volta dei piccoli reattori modulari, Smr (Small Modular Reactors), presentati come la nuova frontiera dell’energia atomica. Al momento, però, la tecnologia è ancora sperimentale e gli impianti realmente operativi sono due (uno in Russia e uno in Cina) mentre i tempi di realizzazione si annunciano superiori al decennio e i costi molto elevati, sia di costruzione sia di gestione. L’intervento di Giuseppe Onufrio su questo giornale e il suo libro con Gianni Silvestrini L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili (Edizioni Ambiente), entrano in profondità e dettaglio su questi argomenti.

Tempi, costi e rischi rendono improbabile il contributo del “nuovo nucleare” alle difficoltà energetiche immediate e alla rapida riduzione delle emissioni climalteranti, senza considerare il convitato di pietra: l’impatto sulla salute.

Economia

Costoso e insostenibile, perché il piano del governo per l’energia nucleare è un’illusione

Giuseppe Onufrio

I rischi dell’esposizione

Recentemente sono stati pubblicati i risultati di importanti studi epidemiologici che consolidano le conoscenze precedenti e rimettono al centro i rischi sanitari da basse dosi. Nel 2024 una metanalisi (valutazione sistematica di più studi) su esposizioni occupazionali e ambientali legate alle centrali nucleari aveva già raccolto evidenze su lavoratori e popolazioni residenti, segnalando aumenti di rischio anche per esposizioni a livelli di radiazioni considerati compatibili con gli standard regolatori. (Lin et al. Health Effects of Occupational and Environmental Exposures to Nuclear Power Plants: A Meta-Analysis and Meta-Regression. Curr Environ Health Rep. 2024).

Nel 2025 il quadro si è ulteriormente rafforzato sul versante occupazionale. L’aggiornamento dello studio internazionale Inworks ha analizzato 309.932 lavoratori nucleari di Francia, Regno Unito e Stati Uniti, con monitoraggio individuale dell’esposizione. Tra i 28.089 decessi per tumori solidi, le associazioni di rischio più rilevanti riguardavano polmone, prostata e colon. (Richardson et al. Site-specific cancer mortality after low-level exposure to ionizing radiation: findings from an update of the International Nuclear Workers Study (Inworks). Am J Epidemiol. 2025).

Sempre nel 2025, una rassegna sui tumori infantili condotta da ricercatori americani aveva confermato la plausibilità dell’associazione tra vicinanza a centrali nucleari e leucemie. (Emeny et al. Causes of Childhood Cancer: A Literature Review (2014-2021)-Part 3: Environmental and Occupational Factors. Cancers (Basel). 2025).

A questi lavori si sono aggiunti nel 2026 due studi statunitensi del gruppo di Harvard e altre istituzioni. Il primo, pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Communications, ha analizzato tutte le contee USA tra il 2000 e il 2018, mostrando tassi di mortalità oncologica più elevati tra i residenti nelle aree più vicine alle centrali nucleari, anche dopo aggiustamento per fattori socioeconomici, ambientali, fumo, obesità e accesso alle cure. Gli autori hanno stimato circa 115.000 decessi oncologici attribuibili alla prossimità agli impianti, pari a circa 6.400 morti l’anno, con rischi più forti negli anziani. (Alwadi Y et al. National analysis of cancer mortality and proximity to nuclear power plants in the United States. Nat Commun. 2026).

Ambiente

La fusione nucleare conviene? Una campana stonata sull’energia

Luigi Bignamidivulgatore

L’ultimo arrivato, pubblicato il 20 maggio 2026 a cura dello stesso gruppo, restringe il fuoco ai tumori di polmone, mammella e colon, nel periodo 2000-2020. La prossimità alle centrali è stata stimata considerando tutte le centrali entro 200 km dal centro abitato ponderato per popolazione di ciascuna contea. I risultati indicano 39.767 decessi femminili attribuibili alla prossimità agli impianti, pari al 2,01% dei decessi per questi tumori, e 38.124 decessi maschili, pari al 2,33%. Il carico maggiore riguarda il tumore del polmone; il rischio diminuisce con la distanza e diventa trascurabile oltre 50 km. ( Alwadi Y et al. A national analysis of the impact of proximity to nuclear power plants on lung, breast and colon cancer mortalities in the U.S., 2000-2020. J Expo Sci Environ Epidemiol. 2026).

Il “nuovo nucleare” promette risposte ancora lontane, costose e sperimentali, da parte sua, la ricerca epidemiologica continua ad accumulare segnali coerenti sugli effetti sanitari delle esposizioni croniche a basse dosi di radiazioni ionizzanti. Il complesso dei risultati dovrebbe sollecitare una riflessione più completa e più profonda, quanto meno inserendo anche i rischi per la salute nel processo decisionale anziché considerarli “esterni” al problema.

Ambiente

Il termine “nucleare” ha un destino tracciato. E può essere un alleato

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