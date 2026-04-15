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L’eredità di Berlusconi è 100 per cento femmina

Alice Valeria Oliveri
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Alice Valeria Oliveri
15 aprile 2026 • 21:00Aggiornato, 15 aprile 2026 • 21:00

Letizia Moratti in tour televisivo con il suo libro, Nicole Minetti su tutti i giornali per aver ricevuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella, il litigio a mezzo stampa tra Francesca Pascale e Marta Fascina su chi tra le due oggi conta di più, la ribalta di Stefania Craxi, l’ipotetica e sempre più paventata discesa in campo di Marina Berlusconi

Letizia Moratti in tour televisivo con il suo libro, Nicole Minetti su tutti i giornali per aver ricevuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella, il litigio a mezzo stampa tra Francesca Pascale e Marta Fascina su chi tra le due oggi conta di più, la ribalta di Stefania Craxi, l’ipotetica e sempre più paventata discesa in campo di Marina Berlusconi. Peccato solo che Veronica Lario sia impegnata con la sua startup di intelligenza artificiale, altrimenti un posto per lei in questo Uroboro berlu

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Alice Valeria Oliveri
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