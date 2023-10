Tajani le ha offerto di presiedere la Consulta del segretario nazionale di Forza Italia. L’ex sindaca di Milano si era candidata con il terzo polo alle regionali in Lombardia.

Un fulmine a ciel sereno rischiara Forza Italia: Letizia Moratti, mitologica ex sindaca di Milano e berlusconiana della prima ora che poi si è allontanata dalla strada maestra, è rientrata nel partito.

Per accoglierla, si è scomodato addirittura il segretario Antonio Tajani, che per lei ha temporaneamente lasciato la Farnesina proprio mentre è ancora in corso il conflitto a fuoco in Israele.

Entrando nella sede dei gruppi di FI ha confermato che domani sarà in Egitto «per incontrare il presidente Sisi e il ministro degli Esteri, perchè è importante mantenere il dialogo anche con i Paesi arabi moderati» e che, poco prima della conferenza stampa ha parlato «con il ministro degli Esteri turco».

«Le ho proposto di entrare nella Consulta del segretario nazionale di Forza Italia, organismo di cui per statuto fanno parte persone di prestigio della comunità», ha detto Antonio Tajani, che ha aggiunto: «Non scherzavo quando dicevo che FI vuole arrivare al 20 per cento dei consensi, è raggiungibile e a questo sto lavorando, per questo cerco persone di alto livello».

Moratti presiederà la consulta e Tajani le ha chiesto di concentrarsi su clima, lavoro ed economia, producendo proposte politiche e studi in coordinamento con i gruppi parlamentari.

L’ex sindaca di Milano, sorridente nel suo completo azzurro scuro, ha accettato la proposta «con spirito di responsabilità e servizio, per Forza Italia e per il paese». L’adesione è stata giustificata dal «legame personale e politico con Silvio Berlusconi», per un «forte rilancio del partito».

Rispetto al terzo polo, Moratti ha detto che «questa è una fase diversa, no rinnego nulla del mio passato politico ma la mia scelta attiene soprattutto alla collocazione a livello europeo di FI nel Ppe, mentre Renzi e Calenda guardano a Renew Europe».

Ma, ha detto chiaramente Moratti: «Non mi candiderò alle europee, che sono un passaggio importante ma quello a cui aderisco con Forza Italia è un progetto che guarda più in là».

Moratti ha confermato di aver partecipato ad alcuni incontri con Renzi, Calenda e altri politici per formare un nuovo centro ma di non essere rimasta convinta dell’ipotesi politica, «lo dico con molto rispetto e stima per entrambi».

Il ritorno dopo il terzo polo

Algida e schiva ma certa dei suoi mezzi, Moratti non si è mai tirata indietro da nessun incarico. Tra i più prestigiosi, la presidenza della Rai tra il 1994 e il 1996, il ministero dell’Istruzione tra il 2001 e il 2006. Due poltrone in posti chiave per gli allora governi Berlusconi che all’epoca l’hanno proiettata nella galassia dell’alta dirigenza del partito del Cavaliere.

Oggi, con il suo ritorno in Forza Italia, Moratti chiude la luna di miele mai davvero scattata tra lei e il terzo polo, che l’anno scorso la candidò come indipendente alle regionali in Lombardia contro il leghista Attilio Fontana.

Lei, convinta di sfondare, si fermò invece un soffio sotto la doppia cifra, al 9,9 per cento, infrangendo così l’illusione del secondo posto – o addirittura di sabotatrice della Lega per una vittoria del centrosinistra – che alcuni sondaggi le avevano attribuito.

Eppure – a riprova della sua trasversalità - alla vigilia della campagna elettorale il suo nome era stato ipotizzato anche da una parte del Pd milanese, nella speranza di insidiare così sul serio il primato del centrodestra.

Riserva della repubblica

Il ritorno di Moratti può considerarsi un colpo importante per Forza Italia. Lei, infatti, è uno dei volti più trasversali nella galassia moderata del centrodestra, stimata però anche da Fratelli d’Italia.

Considerata una delle riserve della repubblica sul fronte conservatore, il suo nome era stato fatto balenare nella corsa al Quirinale del 2022 e a ipotizzarlo a sorpresa era stata la galassia che faceva riferimento a Giorgia Meloni.

L’attuale premier e Moratti, infatti, hanno un feeling storico che viene addirittura dagli anni di An: a proporla come candidata sindaca a Milano nel 2006, infatti, non fu Forza Italia (che pure l’aveva portata al governo) ma proprio Alleanza Nazionale.

I guai giudiziari

Nel passato di Moratti c’è anche qualche guaio giudiziario. Nel 2017 la Corte dei conti l’ha condannata per aver assegnato incarichi irregolari durante i suoi anni da sindaco di Milano – doppi incarichi a consiglieri regionali, spese pletoriche per un ufficio stampa da venti persone – e nelle motivazioni alla sentenza d’appello si legge che lei avrebbe avuto «uno scriteriato agire, improntato ad assoluto disinteresse dell'interesse pubblico alla legalità e alla economicità dell'espletamento della funzione di indirizzo politico-amministrativo spettante all'organo di vertice comunale».

