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Il 19 novembre la Camera celebrerà con una cerimonia istituzionale i cento anni dalla nascita di Pino Rauti, fondatore di Ordine nuovo, con una mostra che porta anche il patrocinio del ministero della Cultura e una cartolina celebrativa realizzata da Poste. Una celebrazione che proprio non si dovrebbe fare.

Pino Rauti fu volontario nella Repubblica di Salò combattendo nel Polesine e dopo la fine della guerra partecipò alla fondazione del Movimento sociale italiano assieme ad altri militi fascisti della Repubblica di Salò. Nell’immediato dopoguerra Rauti aderì al Far (Fasci di azione rivoluzionaria) un gruppo che contestava la Repubblica nata dalla resistenza. Nel 1956 Rauti fonda Ordine nuovo, primo gruppo extraparlamentare della destra italiana.

Nel 1973 il giudice Vittorio Occorsio, in base alla legge Scelba del 1952 che vietava la ricostituzione del partito fascista, sciolse Ordine nuovo.

Il 10 luglio 1976 il giudice Occorsio, al quale era stata tolta la scorta, fu ucciso da un commando di Ordine nuovo. Occorsio era impegnato nelle indagini sull’eversione di destra, sulla strage di Piazza Fontana e i tentativi di colpo di stato. L’eversione di destra fu quella che risultò responsabile delle stragi di Piazza Fontana a Milano e di Piazza della Loggia a Brescia, del treno Italicus, della strage della stazione di Bologna e dei tentativi di colpo di stato come quello di Junio Valerio Borghese o del generale De Lorenzo. Rauti fu implicato nelle stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia ma ne uscì assolto.

Tuttavia il 15 maggio 2008 in Corte d’Assise a Brescia per la strage di Piazza della Loggia il pm Roberto de Martino nella requisitoria definì Rauti «responsabile morale».

Purtroppo, dopo la fine della seconda guerra mondiale non sono mai stati fatti i conti con il neofascismo nella Repubblica, quindi anche con Pino Rauti. Il 22 giugno 1946 fu emanata l’amnistia voluta da Palmiro Togliatti, allora ministro di Giustizia del primo governo De Gasperi. Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento, Togliatti giustificò il decreto con la necessità di favorire una rapida pacificazione politica e sociale del Paese.

La legge concedeva l'amnistia per i reati comuni, politici e militari commessi durante la guerra. In questo modo non vi fu una minima epurazione. Fu un grosso errore perché ne seguì che i membri dell’Ovra, la polizia politica fascista, passarono direttamente ai servizi segreti della Repubblica e così avvenne anche per la magistratura che ebbe pochissimi esempi di epurazione, come appare chiaramente dal libro La magistratura tra fascismo e Repubblica di Guido Neppi Modona.

Vergognoso fu il caso del maresciallo Rodolfo Graziani che non fu giudicato per le stragi di civili che aveva comandato in Etiopia ma per la collaborazione con il nemico tedesco, quindi di tradimento. Fu condannato a 19 anni di prigione di cui 13 condonati, ma fece solo pochi mesi di carcere. Gli americani lasciarono fare pensando così di evitare il pericolo comunista.

In Germania si fece un minimo di epurazione. Dopo il processo di Norimberga, i tedeschi condannarono un numero limitato di ex gerarchi nazisti molti dei quali ripresero la loro posizione nell’amministrazione federale. Un esempio che dimostra come anche in Germania non ci fu una vera e completa epurazione è quello di Hans Globke che fu stretto collaboratore del cancelliere Adenauer. Durante il regime nazista, Globke era stato un alto funzionario del ministero dell'Interno del Reich. In questa veste, era stato uno dei coautori e commentatori ufficiali delle famigerate leggi di Norimberga del 1935.

Tutto questo spiega come la celebrazione di Rauti sia un altro tentativo di revisionismo storico volto a legittimare un percorso che ha sempre contrastato la democrazia repubblicana.

In fondo quella fiammella che ancora arde nel simbolo del partito Fratelli d’Italia è sempre quella che ardeva nel simbolo del Movimento sociale italiano. Fiamma che spiega perché la destra italiana è ancora fascista, come documenta Tomaso Montanari nel suo libro “La continuità del male”.

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