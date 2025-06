Premessa: non è una newsletter di ricette. Non ci interessa consigliarvi ristoranti, né segnalarvi nuove aperture di locali.

Da quando Cibo è nato nel 2022, ha sempre provato a raccontare tutto “il commestibile umano”: abbiamo parlato dell’impatto ambientale della filiera, dei diritti dei lavoratori del settore, di come le tradizioni gastronomiche si contaminino grazie alle migrazioni. Abbiamo scritto delle molestie sessuali nelle cucine, di come si mangia in zone di guerra, di carne coltivata, di come nasce il disgusto.

Insomma, forse un racconto poco tradizionale di quello che si mette a tavola, ma che si propone di esplorare quanto più possibile i piani che interseca un elemento identitario della nostra cultura personale come ciò che scegliamo di mangiare. Dall’economia alla storia, passando per l’educazione e la salute, o il cinema e la televisione, il cibo da sempre fa pensare le persone e suscita emozioni in loro. Vogliamo raccontare queste intersezioni cercando di illuminare volta per volta aspetti che non conoscevamo o provare ad analizzarli da un’altra prospettiva.

Conoscere di più ci permette di scegliere meglio. La consapevolezza ci rende padroni della direzione che imprimiamo alle nostre vite. Domani si propone di farlo in tanti aspetti diversi: non vogliamo lasciare indietro un aspetto così importante come quello che viene chiamato con un brutto anglicismo lifestyle, ma che fondamentalmente è “solo” il modo in cui le nostre idee si riflettono nella nostra esistenza di tutti i giorni.

Nella vostra mail

Ora vogliamo portare tutti questi argomenti dalle pagine del nostro inserto e del nostro sito fino alle vostre mail. La newsletter Cibo arriverà due volte al mese: un primo invio sarà il primo sabato del mese, una “entrée” che arriva a una settimana dall’uscita dell’inserto in edicola e sul nostro sfogliatore online. Mentre il secondo invio, il “dessert”, arriverà il penultimo sabato del mese, e anticiperà anche un po’ i temi del nuovo numero che uscirà in edicola e sullo sfogliatore online sette giorni dopo.

Dentro alla newsletter troverete ogni volta approfondimenti su un argomento diverso, esplorati attraverso storie e analisi. E ogni invio sarà arricchito dalle illustrazioni che ogni mese sono curate da un artista diverso (sempre sotto la guida di Michela Rossi aka Sonno). Ci sarà anche uno spazio in cui i lettori potranno esprimersi e dei consigli cibeschi (in senso molto molto lato), su cose che abbiamo letto, visto o ascoltato e che ci sono piaciute.

