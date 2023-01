Alla lotteria di TikTok l’algoritmo estrae il biglietto vincente di Capodanno per Dammi mille baci di Cole Tillie, primo nella prima classifica dei libri del 2023. Un romance young adult nelle classificazioni editoriali. Un rosa per ragazze per intenderci. Un libro che fa piangere secondo il suo editore. Che è Always publishing.

L’algoritmo cinese è indifferente alle recensioni dei giornali, ai passaggi televisivi, alle presentazioni dei libri. Persino ai brand editoriali. Le vecchie e un po’ arcaiche agenzie di comunicazione e di formazione delle opinioni e delle scelte. Un tempo persino delle egemonie. Culturali.

Ora TikTok fa intrattenimento e spettacolo anche con i libri, crea il passaparola e ne produce la vendita. Secondo criteri indecifrabili al marketing degli editori. L’effetto sul mercato è quello appunto di una lotteria. Organizzata non dal caso, né dal pensiero magico, ma da scelte che provengono dal basso.

Dai gusti e dalle scelte dei lettori booktoker. Roba democratica, popolare. Amplificata in maniera reticolare, rizomatica avrebbe detto il filosofo Gilles Deleuze. Che forse ci piacerebbe in politica. Meno se impatta sui libri. Perché allora siamo schizzinosi, abbiamo le nostre fisime e le nostre idiosincrasie.

Always publishing

Ma il caso di questo libro, ripeto: primo nella prima classifica dell’anno, è davvero interessante e paradigmatico. Perché il libro non è pubblicato, che so,

Mondadori o da Salani o da qualche altro grande editore che insegue l’andazzo, ma da un editore che nessuno conosce, Always Publishing.

Chi sono? Due ragazze, Alessandra Friuli e Simona Natale, una di Taranto, l’altra di Salerno. Sede della casa editrice, nata nel 2017. Entrambe, sotto i 40. Poi c’è un’altra ragazza, Federica Cappelli, che fa l’ufficio stampa e una collaboratrice. Quattro in tutto. Quindi donne, giovani, al Sud. Che sbancano la classifica con una casa editrice italiana dedicata alla letteratura femminile internazionale. Appassionate del genere, hanno capito come funziona tenendo il blog Crazy for Romance. Siamo al telefono, ho fatto loro i complimenti.

«Il punto è che prendiamo sul serio il genere. Non c’è nulla di culturalmente sconveniente nel leggere romanzi d’amore. Realizziamo ogni libro con la massima cura: traduzioni precise, editing accurato, copertine accattivanti. Perché la narrativa femminile non è un genere di serie B ed è essenziale offrire prodotti impeccabili. Alla base della nostra idea editoriale c’è l’obiettivo di portare in Italia i migliori titoli di narrativa di genere: bestseller, casi editoriali ma anche protagonisti delle ultime tendenze in fatto di romance. Il primo titolo che abbiamo pubblicato è stato La partita vincente di Kristen Callihan, romanzo della serie Game On, uno sport romance capace di catturare il lettore dalle primissime righe. Si sono susseguite nel catalogo autrici di fama internazionale come J. Daniels, Helena Hunting, Laurelin Paige, Elle Kennedy e L.J. Shen.

Nel 2019 la prima partecipazione al Salone Internazionale del libro di Torino. Oggi Always Publishing è in prima linea nel mercato del romanzo rosa, con un catalogo in crescita, ricco di novità, autrici promettenti e lettrici e lettori affezionati». E primo in classifica. Risultato importante raggiunto col 65esimo titolo in attivo: Dammi mille baci, un titolo programmatico per un romance, toccante e commovente, perché è anche un mistery, attraversato da dolore e malattia, scritto da una inglese che vive nel Texas, che ha mandato in solluchero le booktoker italiane e in tilt la sua editoria con quasi 100mila copie.

Lettori e lacrime

Consapevole, anche dal versante pensoso della saggistica, che i lettori amano piangere. Al primo posto sta infatti La luce delle stelle morte, da Feltrinelli, di Massimo Recalcati, lo psicoanalista che benché sia lacaniano è capace di comunicare e di affascinare i suoi lettori. E al centro di questo libro c’è il rapporto della vita umana con l’esperienza traumatica della perdita. Cosa accade dentro di noi quando perdiamo chi abbiamo profondamente amato?

Secondo assoluto, e primo nei tascabili, torna Paolo Cognetti con le sue Otto montagne, da Einaudi, rilanciato dal film di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, adattamento che ha vinto il premio della giuria al 75º Festival di Cannes con i due attori italiani cult Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

