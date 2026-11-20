La lotta tra scienze umane e scienze dure non esiste, lo diceva Federigo Enriques opponendosi alla Riforma Gentile della scuola. La sua idea era quella di un insegnamento della matematica volto a sviluppare il pensiero critico. Una proposta ancora attuale per la scuola italiana

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C’è una frase che, più di molte riforme legislative, ha scavato un solco profondo nella coscienza culturale ed educativa del nostro Paese. È una sentenza lapidaria, consegnata alle pagine del Sommario di pedagogia come scienza filosofica tra il 1913 e il 1914, con cui Giovanni Gentile liquidò l’intera impalcatura del pensiero matematico definendolo «morto, infecondo, arido come un sasso». Non si trattava di una semplice provocazione retorica, né di un’antipatia accademica verso i numeri. Dietro quella metafora minerale si celava il cuore stesso dell’attualismo gentiliano, una visione del mondo destinata a plasmare l’architettura della scuola italiana con la Riforma del 1923 e a ipotecare per decenni il rapporto tra le cosiddette “due culture”.

Per comprendere la portata di quel giudizio, occorre entrare nella logica ferrea del sistema neoidealista. Per Gentile, l’unica realtà autentica è lo Spirito nel suo farsi perenne, un atto puro di auto-creazione che coincide con la storia e con il pensiero filosofico. Tutto ciò che si sottrae a questo divenire viene relegato nel regno dell’inerte, dell’oggetto già dato, della natura morta. La matematica, agli occhi del filosofo di Castelvetrano, soffriva di un peccato originale: essa si regge sul principio logico di identità, per cui ogni ente è uguale a sé stesso e ogni verità è immobile, necessaria, già contenuta nelle sue premesse. Un sapere che non crea nulla di nuovo ma si limita a esplicitare ciò che è già implicito appare dunque, nella prospettiva attualistica, come una meccanica fredda, utile tutt’al più ai calcoli pratici, ma del tutto incapace di educare la coscienza e di formare l’uomo.

La replica di Enriques

Fu contro questa scomunica filosofica che si levò la voce lucida e appassionata di Federigo Enriques. Matematico di fama internazionale, storico della scienza ed epistemologo raffinato, Enriques colse immediatamente il pericolo insito nella crociata neoidealista: relegare le scienze esatte a un rango subalterno significava amputare la ragione umana della sua metà più feconda. Il duello intellettuale che ne seguì, consumatosi tra le colonne di Scientia — la rivista fondata dallo stesso Enriques — e quelle de La Critica di Benedetto Croce e Gentile, non fu una semplice disputa tra specialisti, ma una battaglia decisiva sull’idea stessa di cultura e di formazione.

La replica di Enriques smontò l’argomentazione gentiliana partendo da un’osservazione tanto semplice quanto devastante: i filosofi idealisti avevano scambiato la matematica viva con la sua mummia didattica. Gentile guardava ai teoremi cristallizzati nei manuali scolastici, alla loro esposizione deduttiva e rigorosa, e credeva che quella fosse l’essenza della disciplina. Enriques, che della creazione matematica conosceva i travagli interiori, dimostrò invece nei suoi Problemi della scienza che la logica formale interviene soltanto a posteriori, come strumento di controllo e di ordinamento. Prima del rigore c’è l’intuizione; prima della dimostrazione c’è la fantasia creatrice, il salto dell’immaginazione che intravede connessioni invisibili tra forme e grandezze.

La Riforma Gentile e il ruolo delle scienze

Lungi dall’essere un sasso inerte, la matematica nasce da un atto di libertà intellettuale non dissimile da quello del poeta o del filosofo. Ma Enriques spinse la sua controffensiva ancora più in profondità, attaccando la frattura artificiale tra Spirito e Natura. Se per Gentile la storia apparteneva esclusivamente all’uomo e la scienza restava prigioniera di una natura muta, per Enriques la scienza stessa è storia del pensiero umano. Le geometrie non euclidee, l’evoluzione del concetto di infinito, il passaggio dalla fisica classica a quella relativistica non sono dogmi piovuti dal cielo, bensì conquiste faticose, errori fecondi, rivoluzioni concettuali attraverso cui l’umanità ha imparato a interrogare il mondo e sé stessa. Studiare la matematica nella sua genesi storica significa dunque compiere un percorso profondamente umanistico, perché permette di osservare la mente umana mentre costruisce i propri strumenti di comprensione del reale.

Questa divergenza teorica trovò il suo banco di prova più drammatico sul terreno della scuola. Quando la Riforma Gentile del 1923 ridisegnò l’istruzione secondaria, sancì il primato assoluto dell’asse storico-filosofico-letterario, confinando le discipline scientifiche in una posizione ancillare e imponendo l’abbinamento forzato delle cattedre di matematica e fisica nei licei. Attraverso il Periodico di Matematiche e l’opera instancabile nella società Mathesis, Enriques denunciò i rischi di quella scelta. Egli non negava che la matematica potesse apparire arida agli studenti, ma rovesciava la diagnosi: l’aridità non risiede nella natura della disciplina, bensì in un insegnamento dogmatico e nozionistico che presenta i risultati già pronti nascondendo i problemi da cui sono scaturiti.

Educazione allo spirito critico

Per Enriques, una scuola davvero formativa deve restituire alla matematica la sua dimensione dinamica e problematica. Insegnare geometria o algebra non significa addestrare a eseguire algoritmi ciechi, ma guidare l’allievo a riscoprire il senso delle domande, a esercitare lo spirito critico, a comprendere il valore dell’ipotesi e della verifica. In questa visione, l’educazione scientifica non si oppone a quella umanistica, ma la completa: entrambe concorrono a liberare l’individuo dal pregiudizio e dall’autorità indiscussa, educandolo al rigore del ragionamento e all’apertura verso l’ignoto. A distanza di oltre un secolo, la lezione di Enriques conserva intatta la sua urgenza.

Ogni volta che nel dibattito pubblico si torna a opporre il calore delle lettere alla presunta freddezza dei numeri, o ogni volta che la didattica scolastica riduce la matematica a un prontuario di formule da memorizzare, riaffiora l’ombra lunga di quel "sasso" gentiliano. Raccogliere l’eredità di Federigo Enriques significa allora compiere un atto di ricomposizione culturale: restituire alla scienza il suo volto umano, riconoscere che dietro ogni simbolo algebrico pulsa una storia di idee e ricordare che non esiste autentico umanesimo senza il coraggio di interrogare l’universo con gli strumenti della ragione.

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