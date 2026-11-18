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Lo scopo di chi lavora in carcere con i ragazzi è invece far scoprire loro che il modello di mascolinità tossica che hanno appreso non funziona. Ho visto ragazzi piangere il giorno della scarcerazione, ho sentito frasi come «Meno male che sono finito, qui, meno male che vi ho incontrato»: ma che questo succeda solo attraverso la detenzione è intollerabile. Per questo io come molti altri lavoro sperando di restare un giorno disoccupata

«Tutto mi aspettavo entrando in un carcere minorile, tranne che mi chiedessero “Come stai?”. E me lo chiedevano continuamente: educatori, agenti, insegnanti… fuori non me lo chiedeva mai nessuno. È stato come diventare improvvisamente importante per qualcuno».

I ragazzi che entrano in carcere solitamente hanno appreso modelli maschili stereotipati, fondati sulla necessità di esibire la forza, la prevaricazione e la violenza quale unico linguaggio per sopravvivere in contesti sociali e familiari degradati, in una parola una mascolinità tossica. Si aspettano quindi un ambiente (anzi, un palcoscenico) ostile dove esibire il loro modello e sperare che funzioni.

Lo scopo di chi lavora in carcere con i ragazzi è invece far scoprire loro che quel modello non funziona, perché li ha portati fino a lì.

Linguaggi indiretti

Le prime persone che i ragazzi incontrano in carcere, e con le quali trascorrono molto del loro tempo, sono gli agenti di polizia penitenziaria. Sono poliziotti che hanno scelto di lavorare negli I.P.M. e che sono stati appositamente formati. Quando incontro gli allievi nelle scuole di formazione dico loro che la scelta del minorile è coraggiosa, non perché i ragazzi detenuti siano più litigiosi, meno prevedibili degli adulti, ma perché a loro tocca il compito di dimostrare che si può essere uomini in un modo diverso.

Ricordo M., un ragazzo che aveva insultato un giovane poliziotto: che fare? Ribaltare le regole del gioco con una risposta apparentemente paradossale, quanto inattesa. La punizione in quel caso è stata di chiedere al ragazzo di scrivere un testo per una canzone provando a immedesimarsi nel poliziotto. Tra l’incredulità del ragazzo e lo scherno dei compagni venne fuori un testo bellissimo.

In carcere spesso si adottano “linguaggi indiretti” per avvicinare i ragazzi all’educazione affettiva, e quale strumento migliore del teatro? In quasi tutte le carceri ne esiste uno, perché la finzione e la rappresentazione di un personaggio “che non sono io” consente di immedesimarsi, di sentire ciò che l’altro sente senza per questo essere giudicato.

Negli anni Novanta il Teatro alla Scala di Milano regalava all’I.P.M. Beccaria biglietti per le opere: ci sistemavano nei palchetti, come ospiti di riguardo. Non ho mai scoperto se ci chiudessero a chiave ma a noi sembrava fantastico, e difatti lo era.

Tra mille perplessità decido di portare alcuni miei ragazzi a vedere la Tosca di Puccini: già pensavo a come svignarcela dopo il primo atto, sicura che non avrebbero retto tutta l’opera. E invece scopro che i ragazzi si erano fatti spiegare il libretto qualche giorno prima da un professore della scuola media ed erano preparatissimi, molto più di me. Stavano così zitti e fermi che per un attimo credetti che si fossero addormentati. Nel bel mezzo del secondo atto Spoletta e i suoi gendarmi portano via Cavaradossi: un ragazzo si affaccia dal palco e piangendo grida «che fate? Lasciatelo! È innocente!». Un ragazzone grande e grosso, che non esitava a fare rapine e furti, piangeva come un bambino e ci volle del bello e del buono per riuscire a consolarlo.

L’educazione

Si fa un gran parlare della – sacrosanta – necessità di inserire nelle scuole, fin dalle primarie, l’educazione all’affettività: imparare a riconoscere i propri sentimenti, a decodificarli attraverso mille linguaggi (il disegno, la parola scritta, la recitazione, la musica) farebbe sentire i ragazzi e le ragazze meno soli e disarmati davanti a loro stessi e agli altri.

Peraltro l’educazione all’affettività poggia su basi scientifiche solide: educare agli affetti fa funzionare i cosiddetti “neuroni a specchio” che ci consentono di vedere e riconoscere l’altro in noi stessi. Ci fanno percepire se la persona che abbiamo di fronte sente paura, dolore o rabbia. Purtroppo si attivano solo in presenza dell’altro: quindi, non ci vengono in soccorso nelle relazioni virtuali che abbiamo in rete, ma questa è un’altra storia…

Mi piace pensare che, almeno in questo, le carceri minorili italiane siano state e siano ancora l’avanguardia delle sperimentazioni pedagogiche più audaci perché le difficoltà del contesto ci dimostrano che non sempre le risposte giuste sono quelle semplici, quelle che ci si aspetterebbe.

Ho visto ragazzi piangere il giorno della scarcerazione, ho sentito frasi come «Meno male che sono finito, qui, meno male che vi ho incontrato»; ma che un ragazzo debba finire in carcere per essere finalmente visto e riconosciuto è il paradosso inaccettabile della giustizia minorile. Per questo io, come molti, lavoro sperando un giorno di rimanere disoccupata.

Domenica Belrosso ha lavorato per trentuno anni al carcere minorile “C. Beccaria” di Milano e per tre anni al carcere minorile femminile di Pontremoli. Oggi dirige l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Genova. Belrosso sarà ospite dell’Eredità delle Donne, il festival sull’empowerment e le competenze femminili diretto da Serena Dandini, per presentare il suo ultimo libro Il cielo oltre il muro (Mondadori) a Bologna, sabato 21 novembre alle 18 alla Libreria Coop Zanichelli. L’Eredità delle Donne torna a Firenze e da quest’anno anche a Bologna, Reggio Emilia e Ravenna, dal 20 al 25 novembre. Tema della IX edizione “Paura non avremo”. La manifestazione è un progetto di Elastica.

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