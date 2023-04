Cara Giulia,

sono un cliché vivente se le dico che mi sono innamorato della migliore amica di mia moglie? Pensavo che queste cose succedessero solo nei romanzi e nei film e invece è capitato proprio a me, un uomo qualunque.

Sono sposato da quasi trent’anni e mai avrei pensato di trovarmi in una situazione simile. Sono sempre stato fedele a mia moglie e l’ho amata molto in questi anni, ma con l’età che avanza e la vita che si fa inevitabilmente ripetitiva ci siamo allontanati sempre più e ormai il nostro rapporto è nient’altro che prevedibile e monotono. I figli sono usciti di casa e da quando siamo rimasti soli mi sembra che non condividiamo più niente. Nessuna passione o hobby condiviso allieta le nostre giornate.

Per questo quando mi sono trovato ad avere a che fare con la sua più cara amica per ragioni di lavoro (amica che conosco e frequento anch’io da molti anni, con un certo grado di confidenza, essendo spesso a casa nostra ed essendo i nostri figli molto amici fin dall’infanzia) ho percepito un’elettricità che non sentivo da tempo. Lei è una donna simpatica e piena di interessi, condividiamo l’amore per il teatro, e anche se l’ho sempre saputo ultimamente qualcosa è cambiato e la vedo diversamente. Non gliel’ho ancora detto, perché temo che le conseguenze sarebbero disastrose per tutti. Ma muoio dalla voglia di stringerla e farle sapere cosa provo, non penso ad altro. Mi piacerebbe che anche lei (che è divorziata) provasse lo stesso per me.

N.

Caro N.,

questo è un pasticcio. E non un pasticcio buono, tipo il sartù di riso o gli ziti al forno. Questo è un paciugo di quelli che bisogna chiamare una ditta specializzata a pulire. Io non la giudico, se ci innamorassimo solo nei momenti opportuni e delle persone opportune saremmo di poco più vitali di Chat GPT, ma la sua situazione onestamente non promette benissimo.

Proviamo ad immaginare il miglior esito possibile (secondo lei): l’amica di sua moglie ricambia e potete coronare il vostro sogno d’amore. Rimanete clandestini o scappate insieme? Sua moglie come la prende? E i vostri figli? In nessuna ipotesi riuscirete ad amarvi senza fare del male a qualcuno (a meno che sua moglie non sia più stufa di lei). Viene quindi da dire che il migliore esito possibile non sia l’amore ricambiato, ma il totale disinteresse da parte di questa donna. Ci pensi: se non gradisce le sue attenzioni, sarà libero di andare avanti e mettersela via, e nessun avvocato verrà coinvolto (sempre evitare gli avvocati, se possibile).

Il mio suggerimento quindi è questo: faccia come se. Faccia finta di essersi dichiarato e di aver preso una porta in faccia (risposta peraltro plausibile, in circostanze spinose) e provi a reprimere i suoi sentimenti. So che la repressione è raramente protagonista di un buon consiglio, ma contenersi a volte fa bene ed evita danni irreparabili. La noia è una cattiva consigliera e lei, caro N., credo sia solo molto annoiato. Se riuscisse a trovare un altro modo per distrarsi che non preveda la totale distruzione di un matrimonio, due amicizie e della stima dei vostri figli, sarebbe preferibile. Ha già provato con il padel?

Giulia

Cara Giulia,

da qualche anno sono in una relazione con un uomo sposato. La cosa un po’ mi imbarazza, non mi fa piacere pensare che sto facendo del male a un’altra donna, ma quando è cominciata fra noi io non sapevo che fosse sposato e senza che nessuno dei due lo volesse ci siamo innamorati.

Lui ripete la solfa più vecchia del mondo, continua a dire che la lascerà e invece gli anni passano e siamo ancora qui, due clandestini bloccati.

Sua moglie ora è incinta (non lo stavano cercando, è capitato) e questo ovviamente rende tutto ancora più complicato e il nostro futuro insieme un miraggio sempre più lontano.

Ma una parte di me vuole credere che prima o poi realizzeremo i nostri sogni. Quanto sono scema da uno a dieci?

F.

Cara F.,

non sei scema, ma fai parte di una lunga tradizione di povere illuse. Come posso esserti d’aiuto? Sai già perfettamente che questa storia non andrà da nessuna parte, che se non ha lasciato la moglie fino adesso è improbabile che lascerà la moglie e il figlio. E in tutto questo, quanto tempo stai perdendo? Quante preziose ore di sonno ti sono state tolte? Quanti uomini più dignitosi ti sono passati davanti senza che tu li degnassi della minima attenzione perché troppo impegnata a gestire questo chiancone?

Peraltro scema no, ma amante dei salumi sugli occhi temo di sì: potevi immaginare che non fosse un gran personaggio quando si è convenientemente dimenticato di metterti al corrente sul suo stato civile e stai sicura che sta mentendo anche sul concepimento fortuito del nascituro. Insomma, mi spiace confermarti quello che hai già capito da sola, ma s’ha da mollare.

Giulia











© Riproduzione riservata