La rete di librerie Ubik avrebbe chiesto alla casa editrice di escludere dalla “campagna di visibilità” due saggi dedicati a Israele e agli abusi sulle suore. Florindo Rubbettino denuncia una scelta che rischia di restringere gli spazi del dibattito culturale. La catena, contattata da Domani, non ha inviato una replica

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«C'è un tempo per l'impegno civile e uno per le vendite natalizie. O almeno così sembra pensare la catena Ubik, secondo cui le elezioni israeliane e la violenza sulle suore non si intonano alle vetrine di fine anno. Argomenti troppo indigesti per il carrello dei regali: meglio lasciare campo libero a un rassicurante catalogo di amori gotici e trasgressioni a lieto fine», denuncia Rubbettino editore dopo che la rete di librerie Ubik avrebbe annullato l’intesa raggiunta con la casa editrice indipendente per una “campagna di visibilità” che coinvolgeva quattro libri.

Il primo è Ancelle del sociologo Marco Marzano, sugli abusi sulle suore nei conventi femminili; il secondo è Israele. Lo stato necessario, del giornalista Carlo Panella; il terzo è un’inchiesta sull’uso dei bloccanti della pubertà dal titolo Bimbi trans di Alessandra Arachi e il quarto, del giornalista-psicologo Francesco Musolino, sul tema del ghosting. Quattro titoli della collana “Problemi aperti” che ha pubblicato libri importanti contribuendo a far conoscere la pervasività della criminalità al Nord, puntualizzano da Rubbettino.

«In un mercato saturo di novità, farsi largo tra gli scaffali è un’impresa ardua per un editore indipendente. Non stupisce, quindi, che molte catene abbiano scelto di monetizzare la propria visibilità: vuoi un posto in prima fila? Si paga. Una logica commerciale del tutto legittima, identica a quella della grande distribuzione organizzata, dove la posizione a scaffale di uno shampoo o di un bagnoschiuma si acquista al miglior offerente», chiarisce ancora la casa editrice calabrese che decide di acquistare uno spazio sugli scaffali di Ubik per i quattro libri.

Alla vigilia dell’inizio della “campagna visibilità”, però, la catena di librerie avrebbe fatto dietrofront invitando l’editore a sostituire il libro di Marzano sulle suore e quello di Panella su Israele con altri titoli più in linea con le tematiche del periodo. Di fronte all’obiezione di Rubettino, che avrebbe sottolineato come i due temi siano di stretta attualità, viste le elezioni in Israele e l’imminenza del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Ubik avrebbe annullato unilateralmente l’accordo raggiunto.

La vicenda non sembra essere un fatto isolato.

«Proprio il terzo titolo del quartetto – l’inchiesta di Alessandra Arachi sui bloccanti della pubertà – era già finito nel mirino della censura del woke solo poche settimane prima», ricostruisce l’editore. Come ha raccontato Antonio Polito su Sette - Corriere della Sera, il presidente dell’Accademia delle scienze di Bologna avrebbe, infatti, cancellato con appena un giorno di preavviso un dibattito sul saggio della giornalista del Corriere a causa dell’assenza di contraddittorio, anche se sarebbero stati i sostenitori del farmaco a sfilarsi via via, nelle settimane prima dell’evento. «Il dibattito sui bimbi trans non si vuole affrontare perché si ha paura del confronto: il mio libro è un’inchiesta documentatissima e non si sa cosa ribattere», ha commentato Alessandra Arachi.

«È un indicatore molto preoccupante del livello di democrazia e di libertà che caratterizza il dibattito culturale di questo paese. Sin dall’inizio della nostra attività editoriale (che risale ormai a più di 50 anni fa) abbiamo ritenuto che la missione di un editore fosse quella di offrire spazi di confronto anche a idee ritenute scomode o poco rassicuranti. I libri dovrebbero rappresentare l’antidoto al pensiero conformistico e rassicurante degli algoritmi che governano il nostro approccio contemporaneo ai media. Un libro dovrebbe aiutarci a riflettere e persino a mettere in dubbio le nostre convinzioni, non a ottundere lo spirito critico dei lettori. Che poi una importante catena di librerie decida che ci sono temi che non debbano essere trattati o che non debbano trovare spazio sugli scaffali mi pare un segnale da non sottovalutare», evidenzia l’editore Florindo Rubbettino.

«Quando ci si rifiuta di esporre un libro sui banchi di una libreria si compie un atto di censura, si tenta di far sì che quelle pagine vengano lette il meno possibile. Nel caso di Ancelle si teme, immagino, che i lettori conoscano molti dettagli dolorosi della vita quotidiana delle donne consacrate, delle suore e delle monache. Si desidera che, per non disturbare le coscienze di tanti, le narrazioni drammatiche contenute nel libro rimangano sepolte all'interno delle mura di conventi e monasteri, che nessuno le porti alla luce, nemmeno con un serio e scrupoloso lavoro di ricerca. È paradossale che la censura si manifesti proprio nelle giornate dedicate al contrasto della violenza contro le donne, che non pare riguardare quella commessa sulle suore e le monache, vittime una seconda volta di un'indifferenza tanto ostinata quanto assurda», aggiunge il sociologo Marco Marzano.

Mentre secondo il giornalista Carlo Panella si tratterebbe di un triste e preoccupante episodio «di quella "palestinite" che ammorba anche il mondo della cultura italiana. Attendo ora un intervento riparatore dei vertici della catena a difesa di un livello minimo di libertà di circolazione delle idee e a smentita di pregiudizi di intollerabile matrice».

Così, per Rubbettino, quello che è successo è un segnale di come certi argomenti non possono essere toccati, a prescindere dal valore delle inchieste: «Se la logica commerciale seleziona le idee con il criterio della minima frizione morale, la domanda resta aperta: vogliamo davvero che gli scaffali delle librerie diventino corsie dove il conformismo è l'unico prodotto garantito?», si chiede l’editore.

La catena di librerie Ubik, contattata da Domani, ha preferito non rispondere.

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