Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 2.10 con la proclamazione del vincitore. Co conduttrice, accanto a Laura Pausini sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti: ospiti della serata Gino Cecchettin e Nino Frassica. Super ospite musicale: Andrea Bocelli, mentre a esibirsi in Piazza Colombo saranno i Pooh, per festeggiare i 60 anni di carriera

Siamo arrivati all’ultima serata: questa sera conosceremo il nome dell’artista che si è aggiudicato la 76esima edizione del Festival di Sanremo. «Lascio un festival in grandissima salute: non credo ci siano eventi del genere» ha detto Carlo Conti in conferenza stampa. «Magari potrei rimanere io...». Ma l'erede designato è Stefano De Martino: il passaggio di consegne sarebbe atteso proprio all'Ariston durante la finale.

È stata un’edizione all’insegna della noia, secondo molti critici, ma soprattutto dei tagli in scaletta: dialoghi brevi, pochi monologhi, nessuna perdita di tempo. Se nelle prime serate della kermesse ciò ha avuto un effetto diretto sull’orario in cui il conduttore Carlo Conti ci ha finalmente mandati a dormire, per la finale – complice la premiazione – la situazione potrebbe essere un po’ diversa.

Nella finale di Sanremo 2026 si esibiranno di nuovo, per l’ultima volta, tutti i 30 Big. Il voto sarà appannaggio del pubblico attraverso il televoto, della Giuria della sala stampa tv e web e della Giuria delle radio. La co-conduttrice della finale, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, invitata dal direttore artistico durante un collegamento in diretta al telegiornale. Ospiti della serata sarà Gino Cecchettin, il super ospite musicale sarà invece Andrea Bocelli, mentre a esibirsi in Piazza Colombo saranno i Pooh, per festeggiare i 60 anni di carriera.

Ma qual è la scaletta definitiva della finale e a che ora si esibiranno i vari artisti?

La scaletta della finale

20.40 – Inizia la trsmissione

20.45 – Francesco Renga canta Il meglio di me

20.50 – Chiello canta Ti penso sempre

20.55 – Ingresso Nino Frassica

20.58 – Raf canta Ora e per sempre

21.04 – Pubblicità

21.09 – Bambole Di Pezza cantano Resta con me

21.14 – Ingresso Giorgia Cardinaletti

21.16 – Leo Gassmann canta Naturale

21.22 – Malika Ayane canta Animali notturni

21.28 – Tommaso Paradiso canta I romantici

21.34 – J-Ax canta Italia starter pack

21.39 – Pubblicità

21.44 – Lda & Aka 7even cantano Poesie clandestine

21.50 – Momento Tim

21.53 – Serena Brancale canta Qui con me

21.59 – Intervento di Nino Frassica, Il vero Sandokan

22.03 – Patty Pravo canta Opera

22.09 – Sal Da Vinci canta Per sempre sì

22.14 – Arrivo di Andrea Bocelli dall’esterno del Teatro Ariston

22.14 – Andrea Bocelli canta Il mare calmo della sera, Con te partirò

Consegna Premio Città di Sanremo

22.34 – Pubblicità

22.39 – Elettra Lamborghini canta Voilà

22.44 – Collegamento esterno Suzuki Stage

22.46 – Pooh cantano Uomini soli

Consegna Premio Città di Sanremo “Amici per sempre”

22.53 – Pubblicità

22.58 – Ingresso Giorgia Cardinaletti

22.59 – Ermal Meta canta Stella stellina

23.05 – Ditonellapiaga canta Che fastidio!

23.12 – Carlo Conti ricorda i codici di voto

23.13 – Nayt canta Prima che

23.19 – Intervento di Nino Frassica, Novella Bella Sanremo

23.22 – Arisa canta Magica favola

23.28 – Sayf canta Tu mi piaci tanto

23.33 – Collegamento con nave Costa Toscana

23.39 – Max Pezzali canta Come mai e Nessun rimpianto

23.45 – Ingresso Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma

23.47 – Levante canta Sei tu

23.53 – Fedez & Masini cantano Male necessario

23.59 – Pausa tecnica

00.00 – Ingresso Laura Pausinì

00.01 – Samurai Jay canta Ossessione

00.07 – Michele Bravi canta Prima o poi

00.14 – Intervento di Nino Frassica, Novella Bella Sanremo

00.19 – Fulminacci canta Stupida sfortuna

00.24 – Ingresso Nicola Savino

00.26 – Luchè canta Labirinto

00.32 – Pubblicità

00.37 – Tg1 Sera

00.38 – 00.38 – Carlo Conti chiede un minuto di silenzio. Sul ledwall scorrono i nomi delle donne vittime di femminicidio. Carlo Conti scende in platea e invita sul palco Gino Cecchettin.

00.42 – Tredici Pietro canta Uomo che cade

00.48 – Mara Sattei canta Le cose che non sai di me

00.54 – Pubblicità

00.59 – Dargen D’Amico canta AI AI

01.05 – Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare

01.10 – Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta

01.16 – Eddie Brock canta Avvoltoi

01.22 – Chiusura televoto

01.23 – Intervento di Nino Frassica, Il provino

01.28 – Collegamento con Rai Radio 2

01.30 – Lettura classifica dal basso

01.34 – Annuncio finalisti e riapertura televoto

01.39 – Pubblicità

01.44 – Laura Pausini canta In assenza di te, Incancellabile, Invece no

01.50 – Chiusura televoto e collegamento backstage

01.51 – Lettura premi

01.56 – Consegna Premio Tim

01.59 – Proclamazione vincitore Festival di Sanremo

02.05 – Il vincitore canta il brano

02.10 – Sigla finale e chiusura trasmissione

