Si inizia alle 20.40 e si finisce alle 2.10 con la proclamazione del vincitore. Co conduttrice, accanto a Laura Pausini sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti: ospiti della serata Gino Cecchettin e Nino Frassica. Super ospite musicale: Andrea Bocelli, mentre a esibirsi in Piazza Colombo saranno i Pooh, per festeggiare i 60 anni di carriera
Siamo arrivati all’ultima serata: questa sera conosceremo il nome dell’artista che si è aggiudicato la 76esima edizione del Festival di Sanremo. «Lascio un festival in grandissima salute: non credo ci siano eventi del genere» ha detto Carlo Conti in conferenza stampa. «Magari potrei rimanere io...». Ma l'erede designato è Stefano De Martino: il passaggio di consegne sarebbe atteso proprio all'Ariston durante la finale.
È stata un’edizione all’insegna della noia, secondo molti critici, ma soprattutto dei tagli in scaletta: dialoghi brevi, pochi monologhi, nessuna perdita di tempo. Se nelle prime serate della kermesse ciò ha avuto un effetto diretto sull’orario in cui il conduttore Carlo Conti ci ha finalmente mandati a dormire, per la finale – complice la premiazione – la situazione potrebbe essere un po’ diversa.
Nella finale di Sanremo 2026 si esibiranno di nuovo, per l’ultima volta, tutti i 30 Big. Il voto sarà appannaggio del pubblico attraverso il televoto, della Giuria della sala stampa tv e web e della Giuria delle radio. La co-conduttrice della finale, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, sarà la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, invitata dal direttore artistico durante un collegamento in diretta al telegiornale. Ospiti della serata sarà Gino Cecchettin, il super ospite musicale sarà invece Andrea Bocelli, mentre a esibirsi in Piazza Colombo saranno i Pooh, per festeggiare i 60 anni di carriera.
Ma qual è la scaletta definitiva della finale e a che ora si esibiranno i vari artisti?
La scaletta della finale
20.40 – Inizia la trsmissione
20.45 – Francesco Renga canta Il meglio di me
20.50 – Chiello canta Ti penso sempre
20.55 – Ingresso Nino Frassica
20.58 – Raf canta Ora e per sempre
21.04 – Pubblicità
21.09 – Bambole Di Pezza cantano Resta con me
21.14 – Ingresso Giorgia Cardinaletti
21.16 – Leo Gassmann canta Naturale
21.22 – Malika Ayane canta Animali notturni
21.28 – Tommaso Paradiso canta I romantici
21.34 – J-Ax canta Italia starter pack
21.39 – Pubblicità
21.44 – Lda & Aka 7even cantano Poesie clandestine
21.50 – Momento Tim
21.53 – Serena Brancale canta Qui con me
21.59 – Intervento di Nino Frassica, Il vero Sandokan
22.03 – Patty Pravo canta Opera
22.09 – Sal Da Vinci canta Per sempre sì
22.14 – Arrivo di Andrea Bocelli dall’esterno del Teatro Ariston
22.14 – Andrea Bocelli canta Il mare calmo della sera, Con te partirò
Consegna Premio Città di Sanremo
22.34 – Pubblicità
22.39 – Elettra Lamborghini canta Voilà
22.44 – Collegamento esterno Suzuki Stage
22.46 – Pooh cantano Uomini soli
Consegna Premio Città di Sanremo “Amici per sempre”
22.53 – Pubblicità
22.58 – Ingresso Giorgia Cardinaletti
22.59 – Ermal Meta canta Stella stellina
23.05 – Ditonellapiaga canta Che fastidio!
23.12 – Carlo Conti ricorda i codici di voto
23.13 – Nayt canta Prima che
23.19 – Intervento di Nino Frassica, Novella Bella Sanremo
23.22 – Arisa canta Magica favola
23.28 – Sayf canta Tu mi piaci tanto
23.33 – Collegamento con nave Costa Toscana
23.39 – Max Pezzali canta Come mai e Nessun rimpianto
23.45 – Ingresso Manola Moslehi, Carolina Rey ed Ema Stokholma
23.47 – Levante canta Sei tu
23.53 – Fedez & Masini cantano Male necessario
23.59 – Pausa tecnica
00.00 – Ingresso Laura Pausinì
00.01 – Samurai Jay canta Ossessione
00.07 – Michele Bravi canta Prima o poi
00.14 – Intervento di Nino Frassica, Novella Bella Sanremo
00.19 – Fulminacci canta Stupida sfortuna
00.24 – Ingresso Nicola Savino
00.26 – Luchè canta Labirinto
00.32 – Pubblicità
00.37 – Tg1 Sera
00.38 – 00.38 – Carlo Conti chiede un minuto di silenzio. Sul ledwall scorrono i nomi delle donne vittime di femminicidio. Carlo Conti scende in platea e invita sul palco Gino Cecchettin.
00.42 – Tredici Pietro canta Uomo che cade
00.48 – Mara Sattei canta Le cose che non sai di me
00.54 – Pubblicità
00.59– Dargen D’Amico canta AI AI
01.05 – Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare
01.10 – Maria Antonietta & Colombre cantano La felicità e basta
01.16 – Eddie Brock canta Avvoltoi
01.22 – Chiusura televoto
01.23 – Intervento di Nino Frassica, Il provino
01.28 – Collegamento con Rai Radio 2
01.30 – Lettura classifica dal basso
01.34 – Annuncio finalisti e riapertura televoto
01.39 – Pubblicità
01.44 – Laura Pausini canta In assenza di te, Incancellabile, Invece no
01.50 – Chiusura televoto e collegamento backstage
01.51 – Lettura premi
01.56 – Consegna Premio Tim
01.59 – Proclamazione vincitore Festival di Sanremo
02.05 – Il vincitore canta il brano
02.10 – Sigla finale e chiusura trasmissione
