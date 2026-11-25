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Il suo è stato il miglior concerto dell’ultima Biennale Musica: poco più di un’ora in cui la percezione dell’ascoltatore e il modo stesso di fruire la musica sono stati, più che messi in discussione, completamente travolti, al punto che, guadagnando lentamente l’uscita, il pubblico era ancora stordito, immerso nel riverbero dell’organo della compositrice canadese Sarah Davachi.

Canadese, classe 1987, studi filosofici e un dottorato in musicologia presso l’Ucla – con una ricerca dedicata all’organologia critica e al timbro nella musica popolare, sperimentale e antica, (wow!) – l’artista ha vinto il Leone D’Argento 2026 per aver ridefinito «l’esperienza dell’ascolto attraverso una pratica che unisce ricerca storica, fenomenologia della percezione e sperimentazione elettroacustica».

Tradotto: musica lentissima, di lunga durata (il suo ultimo album The Will of Tongues dura due ore e 20 minuti), poche note suonate con variazioni quasi impercettibili del tessuto timbrico, l’organo che diventa drone, organ drone, e veicolo di una spiritualità senza misticismo, pagana ma non new age, trance e concentrazione per questi tempi difficili.

La incontro poche prima del concerto lo scorso ottobre, di fronte al teatro, in divisa total black da artista minimale, e cerco di arrivare rapidamente al punto, ai motivi per cui questa sua musica ostinatamente inattuale e difficile abbia fatto breccia in un pubblico di ascoltatori sempre più distratti e dopati dall’algoritmo di Spotify, costringendoli a fermarsi per diversi minuti davanti a un suono apparentemente immobile, aspettando che qualcosa cambi.

O che cambi il nostro modo di sentirlo: «Non ho Spotify per motivi etici e politici, compro i dischi e mi infastidisce che la mia musica possa essere considerata ambient per rilassarsi, studiare o fare yoga. Negli ultimi anni ho sentito una pressione crescente: tutto deve essere più breve, più facile da capire. Con questo disco ho voluto dire intenzionalmente di no. Mi interessano particolarmente i suoni che non si rivelano subito, quelli che hanno bisogno di tempo per emergere e voglio offrire a chi ascolta la possibilità di andare in profondità, entrare in una nuova dimensione, sentire qualcosa che, in altre condizioni, potrebbe non notare affatto». Siamo abituati a pensare che quando non succede niente ci stiamo annoiando: «E invece va trovato il tempo necessario affinché certe cose diventino percepibili».

La fatica dell’ascolto

Prendersi del tempo mentre l’industria musicale cerca di eliminare ogni ostacolo tra una canzone e il suo pubblico, Sarah Davachi sembra voler difendere anche la fatica dell’ascolto, contro l’idea che lento significhi rilassante: «Non c’è nulla di rilassante nella mia musica!». Ma se entrasse in una classe di yoga o di meditazione e trovasse il suo disco usato come tappeto sonoro? Non è una possibilità remota: «Naturalmente non posso impedire alle persone di utilizzare la mia musica come preferiscono, e non voglio controllare il modo in cui viene ascoltata. Però non mi piace particolarmente l’idea che venga usata in quel genere di contesti, lento non significa rilassante».

Sarah Davachi ha una passione per l’architettura, per la costruzione di spazi, forse perché quelli che edifica lei sono spazi più fisici che sonori: «Vivo a Los Angeles e nonostante sia una metropoli è un luogo dove ci si riesce ad allontanare facilmente dal rumore. Calgary invece è la città dove sono cresciuta ed è vicina alle montagne che hanno una relazione con il tempo quasi opposta alla nostra. Noi misuriamo tutto in minuti, esistono su una scala di milioni di anni. Penso che sia proprio quella percezione di qualcosa di più grande di noi ad avermi influenzata. Così come lo ha fatto il cinema di Tarkovskij, la sua lentezza e l’attenzione ai dettagli: mi interessano soprattutto i momenti in cui l'immagine sembra quasi separarsi dalla narrazione e diventa importante in sé, come spazio visivo. Come un regista può chiedere allo spettatore di osservare un'inquadratura per diversi minuti, si può chiedere al pubblico di restare dentro un suono senza l’obbligo di intrattenere».

Certo l’idea di musica di Sarah Davachi può sembrare elitaria, snob – E chi c’ha tempo? E chi c’ha voglia? Che palle!- ma ad oggi sembra l’unica cura d’urto a buon mercato (io ad esempio ho ascoltato il disco su Youtube) per ritrovare un po’ di confidenza con l’ascolto, non solo musicale, e soprattutto per decelerare, non per rallentare, per quello basta una compilation chill e una tisana.

Tocca sistemarsi su un’inedita linea del tempo, provando nuove velocità, esplorando altre orbite, e la Biennale Musica di Caterina Barbieri anche quest’anno si è dimostrata un ottimo trampolino di lancio.

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