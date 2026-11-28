Nel nuovo romanzo, rigenerativo, Vieni, torniamo a casa (Mondadori) Lorenzo, professore di filosofia, si innamora di Aurora, tatuatrice assai più giovane. La passione lo sorprende fuori tempo massimo, rimette in moto ciò che credeva spento e gli fa perdere il controllo. E se perdi il controllo che fai? Ritorni a casa

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E così, con il suo paraculissimo invito sentimentale a tornare a casa, la new entry Fabio Volo sorpassa persino Valentino Rossi, secondo con La mia storia (Rizzoli), nella volata del gran premio dei libri d’autunno. Era il 2001 quando in tutte le librerie italiane faceva capolino Esco a fare due passi, il primo romanzo di Fabio Volo, all’epoca personaggio soprattutto radiofonico. All’inizio l’endiadi Fabio Volo – Romanzo faceva inorridire le professoresse e in molti pensavano che si sarebbe trattato di una meteora nel mondo dell’editoria. Invece Volo ha messo su casa in libreria, con 9 milioni di copie vendute in Italia e i suoi libri tradotti in mezzo mondo. Il re di un rosa contemporaneo che preferisce chiamarsi educazione sentimentale.

Libri e zucche

Nel nuovo romanzo, rigenerativo, Vieni, torniamo a casa (Mondadori) Lorenzo, professore di filosofia, si innamora di Aurora, tatuatrice assai più giovane. La passione lo sorprende fuori tempo massimo, rimette in moto ciò che credeva spento e gli fa perdere il controllo. E se perdi il controllo che fai? Ritorni a casa.

Proprio in un articolo apparso su Domani, l’auctoritas letteraria di Walter Siti ha provato a spiegare il fenomeno Volo. La scrittura è semplice e immediata, il lessico rispecchia il parlato; l’autore è spiritoso, bravissimo a rendere il cazzeggio tra maschi e un machismo innocente, assolto dall’autoironia. Politicamente corretto nella sostanza, irriverente nel tono, Volo – dice Siti – «se fosse un politico sarebbe uno di quei socialdemocratici disinvolti e cool del Nord Europa, attentissimi ai diritti civili e geneticamente incapaci di estremismo».

Soprattutto, sembra «uno che fa i libri come una pianta di zucca fa le zucche, per usare una vecchia formula di Calvino; la sua naturalezza nel narrare lo rende qualcosa di diverso dal Midcult – non fa finta di essere uno scrittore pensoso, è davvero al livello dei propri lettori; o ha un’anima arredata Ikea, o la rimozione dentro di lui è così perfetta da non lasciar trasparire cicatrici né segni di sutura». E senza l’aria assorta della foto di chi si sente obbligato a dimostrare d’essere uno scrittore.

Ecco la voce di Volo, in purezza: «Per qualche strana ragione ero convinto che alla mia età certe cose non sarebbero accadute più. Che ero fuori tempo massimo. Invece la vita mi ha sorpreso». Volo ha 54 anni e, al quindicesimo libro, è cresciuto insieme al suo pubblico. Fa una specie di educazione sentimentale per corrispondenza: il lettore, soprattutto la lettrice, cambia, l’autore gli resta accanto. Come accadde solo al maghetto di Rowling. Volo ha così rappresentato una generazione dandole voce, seguendola mentre usciva dall’adolescenza senza smettere di chiedersi se l’amore possa ancora sorprenderla.

Il lutto sentimentale di Donatella Di Pietrantonio

L’autunno dell’amore prenatalizio ha anche un’altra temperatura. Donatella Di Pietrantonio racconta in Lasciarsi tardi (Einaudi), new entry al settimo posto, una storia che comincia dove quella di Volo potrebbe finire: non con l’inizio inatteso di una passione, ma con un lutto sentimentale. La fine di una convivenza durata 30 anni. «È la prima estate senza di lui e non mi abituo. Al buio sono più vulnerabile, non so bastarmi. Nel sonno frammentato allungo ancora la mano nella sua metà, in cerca del corpo». Lei e Libero si credevano tra gli eletti capaci di scegliersi ogni giorno.

Poi lui se n’è andato, lasciandola sola in un’estate torrida. «Abbiamo creduto di sceglierci ogni giorno. È stata la nostra scommessa, o una presunzione». A distrarla c’è il pensiero di una bambina scomparsa, figlia di spacciatori, mai mandata a scuola, conosciuta soltanto attraverso una fotografia e di cui deve scrivere sui giornali. Ma quella bambina le parla: riporta alla superficie la madre, persa, e la bambina che lei stessa è stata, cresciuta in una famiglia dura e povera di semianalfabeti, lei unica capace di parlare pulito.

Certo sono due campionati diversi, il pop di Volo vs il letterario di Di Pietrantonio. Funzione dell'amore: rinascita, scoperta di sé, cura contro il disincanto vs frattura identitaria, confronto letterario con la solitudine e il tempo. Certo letteratura, un po’ ingoffita dallo spiegone edificante sulla dispersione scolastica. Come fosse lì, per scolorire un rosa che, già scolorito dalla perdita, potesse sembrare troppo rosa.

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