Cosa significhi la crisi climatica per i sistemi alimentari è spesso sottovalutato, ma chi vive in campagna ne sta già pagando le conseguenze. La scorsa estate 17 lavoratori agricoli hanno perso la vita nei campi, di cui cinque a causa delle temperature estreme. Sono i numeri di una strage che accompagna ogni stagione di raccolta

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Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti. Questo mese indaghiamo il legame tra l’appetito sessuale e ciò che mangiamo: primi appuntamenti, metafore alimentari che comunicano l’intimità e il simbolismo di certi frutti. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, invece, tutti gli altri articoli di Cibo, che è anche una newsletter gratuita. Ci si iscrive a questo link.

Ora che abbiamo rimosso il trauma delle tante asfissianti giornate dell’estate appena trascorsa, è il momento di guardare in faccia la realtà dei dati climatici. Le nostre società dovranno convivere con una nuova normalità fatta di eventi climatici estremi, temperature fuori controllo, risorse naturali sempre più scarse. Lo stesso vale per l’agricoltura che, va ricordato, dipende proprio dal clima. E l’impatto che tutto questo avrà sul nostro cibo è già evidente.

Basta pensare allo scorso settembre, quando sui banchi frigo dei supermercati mancavano le insalate in busta a causa dei danni della crisi climatica sui raccolti. Ma a parte questi casi in cui le crisi si manifestano sugli scaffali – come le più recenti immagini dal Sud Italia di banchi vuoti e trattori fermi – molto più spesso ciò che accade lungo le filiere rimane invisibile a tutti noi.

Non fa eccezione la crisi climatica, con le sue gelate tardive, le grandinate e le temperature estreme. Cosa significhi questo per i nostri sistemi alimentari è troppo spesso sottovalutato, ma chi vive tutti i giorni nei campi lo sa fin troppo bene e ne sta pagando le conseguenze più amare. Gheorghe Marian Burjan, un bracciante di 19 anni, lo scorso agosto si è accasciato mentre raccoglieva pomodori in un campo in provincia di Cremona, in una giornata di caldo asfissiante. Soccorso dai colleghi e trasportato d’urgenza all’ospedale, è morto quella stessa sera.

E come lui, secondo la Flai Cgil, altri sedici lavoratori agricoli tra giugno e agosto di quest’anno hanno perso la vita nei campi italiani, di cui cinque a causa delle temperature estreme. Non sono episodi eccezionali, ma i numeri di una strage che accompagna ogni stagione di raccolta.

Chi lo subisce

Per chi lavora all’aperto, il cambiamento climatico non è una teoria. Significa fatica, disidratazione, perdita di concentrazione e maggiore rischio di infortunio. È da qui che occorre partire per comprendere come il clima stia trasformando il lavoro agricolo. Ed è da qui che parte il nuovo lavoro di Terra! “Il cibo scotta - Gli effetti della crisi climatica su lavoro, agricoltura e filiere”, un report scritto insieme a EStà-Economia e Sostenibilità, che indaga il legame tra clima, cibo e sfruttamento, a partire dai dati e dalle voci di chi è nei campi.

A cominciare da un numero: già tra il 2014 e il 2018 sono stati stimati complessivamente circa 2.050 infortuni attribuibili al calore, una media di 410 all’anno. Ma come specifichiamo nel report, le statistiche Inail comprendono soltanto gli infortuni denunciati e riferiti a rapporti di lavoro registrati. Restano quindi esclusi i lavoratori irregolari e gli eventi che non vengono denunciati: proprio la parte della popolazione lavorativa che può essere maggiormente esposta a questi rischi.

Ed è qui che il legame tra il clima e lo sfruttamento del lavoro si fa evidente. Perché se è vero che negli ultimi anni il tema del caldo sta entrando nelle politiche di sicurezza sul lavoro – con ordinanze che fermano il lavoro nelle ore centrali della giornata – è anche vero che chi è pagato a cassone, chi non ha un contratto, chi dipende dal caporale, difficilmente può scegliere di fermarsi.

La crisi climatica non crea lo sfruttamento, ma lo rende più pericoloso. Dieci anni fa l’Italia si dotava della legge “anti caporalato”: la n.199 del 29 ottobre 2016. Una legge scritta, voluta, sostenuta da tanti pezzi della società civile, tra cui Terra! Era il 13 luglio del 2015 quando Paola Clemente morì di infarto tra i vigneti di Andria, mentre lavorava. Una morte ancora senza un responsabile, come se lavorare a 40 gradi fosse possibile, oltre che lecito.

E se è stata una storia terribile a portare a quel risultato, tanto da poter considerare oggi la legge 199, a tutti gli effetti, la legge di Paola, è fondamentale arrivare il prima possibile a nuove norme, prima del prossimo torrido agosto e prima delle prossime morti nei nostri campi.

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