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Una conversazione, insieme arte e passatempo, inaugura l’ultimo romanzo di Paolo Di Paolo. Tremare (La nave di Teseo). Una storia che si svolge nell’ultimo anno del Settecento, in un’epoca di passaggio tra Illuminismo e Romanticismo. Una transizione culturale e sentimentale che Di Paolo incarna nei due protagonisti: Julies de Marville e Wilhelm Zimmer.

«“Prendete la mucca parlante”, disse. “Mi è sembrato assurdo che nessun altro personaggio del dramma si stupisse di fronte a una mucca che si mette a parlare. Così dal niente. E tutti si comportano come se non ci fosse nulla di strano!”». Questa affermazione è la scintilla da cui prende forma una conversazione animata e maieutica. Un confronto che è insieme scontro e incontro tra due modi diversi di guardare il mondo. Una conversazione sul valore delle parole. Dello scrivere. Sulle scrittrici e gli scrittori. Sulla letteratura. E poi, di nuovo, il dialogo tra due sensibilità diverse, due modi di interrogare il mondo, «“L’immaginazione!” Esclamò Zimmer. “Tu difetti d’immaginazione”. Era divertente provocarsi a vicenda. “E tu,” reagì de Marville, “tu amico mio, difetti di metodo…».Sul bisogno di liberarsi di ancore. Della necessità di avere e lasciare spazi liberi. E l’inquietudine di chi sa di non avere un tempo infinito a disposizione.

Tempo per fare cosa? Per riflettere su sé stessi e regalare alla propria figlia, sotto forma di romanzo, domande significative sull’amore e sulla vita. Perché alla donna che diventerà tua figlia potrai ancora parlare, se avrai saputo dialogare con la bambina che era prima di diventare donna. E mentre queste pagine inchiodano ognuno alle proprie responsabilità, per fortuna, ci sono Wilhelm Zimmer e Julies de Marville ad allentare l’assedio. Il loro conversare è una forma alta e senza tempo di letteratura che rende storia anche i pensieri contemporanei dell’autore.

L’humus letterario di Tremare mi ha fatto pensare a Candide. Entrambi gli autori, Voltaire e Di Paolo, utilizzano la giovinezza per interrogarsi sulle certezze di un mondo che sta per cambiare. Voltaire mette in crisi, attraverso l’esperienza di Candide, l’ottimismo filosofico di Pangloss di fronte alla catastrofe della storia. I due giovani protagonisti di Paolo Di Paolo vivono sulla propria pelle la fine delle certezze di un secolo e le incertezze della nuova storia che sta per prendere il via.

Entrambi costruiscono il proprio racconto nella dinamica tra ragione e candore. Voltaire affida questa tensione al rapporto tra Pangloss e Candide, Paolo Di Paolo alla diversità di sensibilità e di pensiero tra de Marville e Zimmer. La ricerca di una verità possibile, per entrambi, non si esaurisce in una disputa astratta e soltanto intellettuale, ma prende forma nel confronto tra modi diversi di guardare e interpretare il mondo. È proprio nella diversità, e nella possibilità di metterla in relazione, che l’esperienza diventa occasione di conoscenza e di trasformazione. In entrambi i casi, una perdita diventa anche l’occasione per ritrovare sé stessi.

Il primo, Voltaire, utilizza il conte philosophique, il secondo, Di Paolo, la favola adulta per porre domande universali sul ruolo dello scrivere e della letteratura. La vera differenza tra i due romanzi sta nell’emozione che attraversa la storia di Di Paolo: l’assenza di Wilhelm Zimmer fa tremare Julies de Marville. Un tremare che svela anche la necessità di comprendere la complessità dell’esistenza umana e che si connette alle riflessioni di Calvino ne “Il visconte dimezzato”: «Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane». «Nella finzione io mi rivelo. Mi rivelo tanto più perché la rivelazione mi sfugge, non la controllo» scrive Paolo Di Paolo. Forse leggiamo (e scriviamo) solo per questo motivo: cercare le parole che ci descrivono meglio e ci rivelano a noi stessi.

Tremare è un prisma che restituisce, attraverso la letteratura, le molteplici forme del nostro stare al mondo. La luce più intensa è quella dell’educazione sentimentale e amorosa, dell’esortazione al dialogo, all’apertura e alla generosità, soprattutto nei confronti dei giovani e dei nostri figli. Ma c’è anche la passione per le parole e per la scrittura, il desiderio di mettersi a nudo, di cercare nella finzione qualcosa che ci riveli a noi stessi. E poi c’è quel lungo ponte che unisce il 1799 ai giorni nostri, attraverso il quale interrogare il passato e il presente, cercare risposte e, qualche volta, conforto.

Illuminismo o Romanticismo? «Non per tutte le domande c’è una risposta» scrive l’autore. Entrambi si rivelano insufficienti per affrontare la complessità e l’imponderabilità dell’esistenza e dell’essere umano. Voltaire conclude Candide con l’invito a "coltivare il nostro orto”. Anche Di Paolo sembra affidare a un gesto di cura la possibilità di attraversare l’incertezza che abita il nostro mondo. Non più soltanto la cura del proprio spazio, ma quella delle relazioni umane e delle parole con cui proviamo a raccontarle. È forse da qui che può nascere un modo più giusto di stare al mondo. Va alla radice della passione per le parole. Con amore.

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