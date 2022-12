Per la terza settimana consecutiva La casa delle luci di Donato Carrisi, da Longanesi, guida la classifica dei libri più venduti in Italia. Con un’ottima performance da 40mila copie. Il thriller è il genere più amato dai lettori italiani e per lo sprint natalizio ora Carrisi se la dovrà vedere con l’uscita di Caminito di Maurizio De Giovanni. Da Einaudi Stile Libero. È il ritorno del commissario Ricciardi che agisce nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista.

Torna De Giovanni

È il 1939. Il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.

Davanti nella classifica di Amazon, favorito dalla serializzazione televisiva dove è interpretato da Lino Guanciale, con la regia di Alessandro D’Alatri.

Il libro resiste

Secondo i dati che verranno illustrati da Aie, Associazione Italiana Editori a «Più Libri Più liberi» - Fiera della piccola e media editoria alla Nuvola di Roma dal 7 all’11 dicembre - il libro resiste come principale porta di accesso ai mondi narrativi. Superato soltanto dalla tv nella sua doppia versione, in chiaro e a pagamento. Anzi la loro interazione beneficia sia i libri, sia le serie tv. Così come è Instagram il social network a cui gli italiani che usano i social per orientarsi nell’offerta editoriale si affidano maggiormente per scegliere quali libri leggere o ascoltare (54 per cento), davanti a Facebook (53 per cento) e a YouTube (29 per cento). TikTok è al 26 per cento, ma sappiamo essere quello più diffuso tra i giovani. Nel 2022 gli italiani hanno comprato più romanzi, + 9 per cento, e fumetti, +16 per cento, e meno saggi, -11 per cento.

Tra questi Il mostro di Matteo Renzi, Piemme. Che già nel maggio 2022 è stato un caso editoriale. Per settimane è stato in classifica raccontando fatti e coincidenze stupefacenti. Ora torna in libreria in edizione economica con 75 pagine aggiornate sugli ultimi eventi. Le assoluzioni dei genitori, gli eventi legati alla caduta di Mario Draghi e la campagna elettorale con l'arrivo a Palazzo Chigi di Giorgia Meloni. Ed è in cima alla saggistica. Continua a crescere l’offerta nell’editoria per ragazzi. Nel 2021 le novità pubblicate hanno raggiunto quota 8.850.

Nuovi Meridiani

Fuor di classifica è importante segnalare l’arrivo in libreria di una selezione dal catalogo dei Meridiani Mondadori. Leccornìe natalizie in veste inedita, questa volta il cofanetto è a colori, ma soprattutto al vantaggioso prezzo di 50 euro invece che i soliti 80. Il progetto della collana mondadoriana risale al 1968, quando Vittorio Sereni, poeta e direttore letterario della casa editrice, manifesta ad Arnoldo Mondadori l’idea di creare una collezione di volumi eleganti sul modello della celebre Bibliothèque de la Pléiade di Gallimard. E ne fa un unicum nel panorama editoriale italiano. Di prestigio internazionale. Inaugurati nel settembre del 1969 da Vita d’un uomo. Tutte le poesie di Giuseppe Ungaretti e dai Romanzi di Franz Kafka, i Meridiani, dopo la gestione di Renata Colorni, sono ora diretti dallo scrittore Alessandro Piperno. E si sono rinnovati e arricchiti per quanto riguarda gli apparati di curatela, affidati a nuovi importanti studiosi, e una attenzione particolare alle traduzioni, come segnala il recente caso del primo dei due volumi di Romanzi e altri scritti di Jane Austen, a cura da Liliana Rampello, capolavori affidati alla traduzione dell’unica voce di Susanna Basso, una fantastica traduttrice.

Sono già disponibili a 50 euro: i tre volumi dei Romanzi e racconti di Italo Calvino e il doppio cofanetto dei suoi Saggi, illustrati dai disegni di Saul Steinberg; e poi uno dei bestseller della collana, Tutte le poesie di Emily Dickinson. A completare questa prima scelta c’è il Meridiano dedicato ai Romanzi di Alba de Céspedes. L’autrice più amata da Elena Ferrante.

