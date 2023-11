Era il 2001 quando in tutte le librerie italiane si affacciava timidamente Esco a fare due passi, il primo romanzo di Fabio Volo . Sono passati più di vent’anni e questo, che da subito si prende il comando della classifica è il suo tredicesimo romanzo:Tutto è qui per te, per Mondadori.

Era il 2001 quando in tutte le librerie italiane si affacciava timidamente Esco a fare due passi, il primo romanzo di Fabio Volo. All’epoca Volo era un ex cantante sfigato, già diventato uno dei conduttori di punta di radio e tv. Conduceva Le Iene su Italia 1 accanto a Simona Ventura, mentre il suo programma Il Volo del mattino in onda su Radio Deejay dal 2000 dura ininterrottamente fino a oggi. Sempre nel 2001 conduce i programmi Ca’ Volo su MTV e Il volo su La7 e debutta al cinema con D’Alatri.

Sono passati più di vent’anni e questo, che da subito si prende il comando della classifica è il suo tredicesimo romanzo. Tutto è qui per te, per Mondadori. La coppia di parole Fabio Volo – romanzo non suonava all’orecchio dei lettori di libri e in molti allora pensavano che si sarebbe trattato di una meteora nel mondo dell’editoria. Esco a fare due passi vendette oltre 300mila copie.

In mezzo ci sono stati oltre otto milioni di copie vendute solo in Italia, i suoi libri tradotti in molti paesi del mondo, una carriera ormai lunga di scrittore.

In questa nuova storia, Volo come sempre coinvolge ed emoziona lettrici, soprattutto, e lettori con scene romantiche, dialoghi che sembrano rubati dalla loro vita quotidiana e riflessioni in cui ritrovarsi quando la vita ti manda un po’ fuori registro. Tutto è qui per te è un libro sulla linea d’ombra, sulla voglia di mettersi in gioco, sul valore che può avere la solitudine, sul desiderio, e la possibilità, di un nuovo inizio. Insomma, i soliti ingredienti confezionati con uno stile semplice, i titoli e le frasi paracule. Volo ci fa da specchio: parlando di sé parla di noi, della nostra vita e delle nostre emozioni. Ci restituisce il ritratto di come siamo. È un autore sexy, per le sue lettrici che lo amano, e per il suo editore che lo vende.

Le ragioni del successo

Eppure, dopo vent’anni, 13 romanzi, una voce semplice ma unica, traduzioni all’estero (in Germania, paese editorialmente assai più evoluto del nostro, da Diogenes, editore che sta tra Einaudi e Adelphi per posizionamento), la capacità di avere fatto crescere i propri lettori assieme a sé e soprattutto ai protagonisti delle sue storie (l’unico esempio paragonabile che mi viene in mente è quello di una grande scrittrice come J.K. Rowling, quella di Harry Potter) Volo continua a essere considerato un imbucato nel mondo dei libri e il binomio Volo-romanzo continua a stridere come maleducato alle orecchie educate delle professoresse democratiche.

Lascio la parola a Walter Siti, il maggiore scrittore italiano e finissimo critico letterario, che in un articolo apparso su Domani, ha riassunto le ragioni del suo successo.

La scrittura di Volo è semplice e immediata: «Lo stile non dà mai problemi, le frasi si snodano tranquille, il lessico rispecchia il parlato».

L’autore è spiritoso, «bravissimo nel rappresentare il cazzeggio tra maschi, con un machismo innocente che si fa perdonare proprio perché è autoironico».

È «politicamente corretto nella sostanza ma irriverente nel modo di porgere»; «se fosse un politico sarebbe uno di quei socialdemocratici disinvolti e cool del nord Europa, attentissimi ai diritti civili e geneticamente incapaci di estremismo».

Soprattutto, «“sembra uno che fa i libri come una pianta di zucca fa le zucche”, per usare una vecchia formula di Calvino; la sua naturalezza nel narrare lo rende qualcosa di diverso dal Midcult – non fa finta di essere uno scrittore pensoso, è davvero al livello dei propri lettori; o ha un’anima arredata Ikea, o la rimozione dentro di lui è così perfetta da non lasciar trasparire cicatrici né segni di sutura».

Sul podio Manzini e Carrisi

Sul podio: ancora la coppia del giallo composta da Antonio Manzini, blu Sellerio, con il suo Rocco Schiavone, al secondo posto, e da Donato Carrisi col suo noir psicologico da Longanesi. Segue Paolo Cognetti Giù nella valle, da Einaudi, mentre la Roma eterna di Aldo Cazzullo presidia la saggistica per Harper Collins.

