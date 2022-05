Quello degli anni Settanta è un decennio che sembra non essere mai finito, o almeno torna a inseguirci. Dall’inflazione che riduce il potere d'acquisto, al desiderio di cambiamento nel rapporto tra i generi, all’ombra della catastrofe internazionale. Paolo Butturini, giornalista racconta nel podcast di Akùo e di Domani, VOLEVAMO VOLARE, la generazione dei “ragazzi degli anni Settanta”, vista dalla provincia italiana, da Verona, sempre laterale eppure centrale. Paolo Butturini ne discute con Stefano Feltri.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Paolo Butturini è nato a Milano. Giornalista professionista, ha scritto per quotidiani come Paese Sera e il Corriere della Sera, ma anche per periodici e riviste. Si è occupato di cronaca nera e giudiziaria, spettacolo, sport e politica. È stato segretario dell’Associazione stampa romana e vicesegretario della Federazione nazionale della stampa. Ha fondato l’associazione A mano disarmata, un forum internazionale e multimediale dell’informazione contro le mafie.

© Riproduzione riservata