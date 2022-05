Qual è il senso delle finzioni nella letteratura e nella vita degli scrittori? Cosa può succedere se realtà e finzione si confondono? E come possiamo ribellarci all’algoritmo che guida le nostre vite digitali?

Stefano Feltri lascia spazio a Francesco Pacifico e Nicola Lagioia per una puntata straordinaria del podcast. “Appunti” diventa “Finzioni”, in coincidenza con il Salone del libro di Torino e il lancio del nuovo speciale culturale omonimo di Domani, disponibile in edicola e in digitale da sabato 21 maggio. Scrittore e conduttore radiofonico italiano, Nicola Lagioia è direttore del Salone del libro di Torino. Francesco Pacifico ha fondato la rivista Il Tascabile di Treccani.

Appunti è un podcast del direttore di Domani Stefano Feltri che discute con esperti e protagonisti dell’attualità un grande tema del giorno. In quindici minuti, analisi in tempo reale per farsi un’opinione di quello di cui tutti parlano. Politica, economia, affari internazionali e tecnologia: tutto il mondo di Domani.

Francesco Pacifico è uno scrittore e blogger italiano. Dirige la rivista letteraria in pdf Piscine Notizie per l'élite. Nel 2018 entra nel mondo del podcasting con il proprio podcast Archivio Pacifico: una raccolta di interviste a personaggi famosi del giornalismo, dell'arte, dello spettacolo e dello sport.

Nicola Lagioia è scrittore, conduttore radiofonico italiano e direttore del Salone del libro di Torino. Ha pubblicato racconti in varie antologie. Per Einaudi ha pubblicato Occidente per principianti (2004), Riportando tutto a casa, La ferocia (2014), grazie al quale vince il Premio Strega 2015 e La città dei vivi (2020).

© Riproduzione riservata