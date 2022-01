Oggi ci sarà la settima votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Nella notte non c’è stato accordo tra i leader di centrodestra e centrosinistra. Lo spoglio è terminato alle 13 e un secondo voto è previsto per le 16.30. Domani segue la giornata con un liveblog costantemente aggiornato.

14.10 – Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico della Lega, ipotizza le sue dimissioni.

14.00 – Alle 15 i capigruppo dei vari partiti andranno dal presidente della Repubblica per presentargli ufficialmente la richiesta di rielezione. Secondo le agenzie, il capo dello stato non avrebbe voluto incontrare i leader di partito.

13.15 – Terminato il settimo voto con 387 voti per Sergio Mattarella. Prossimo voto fissato alle 16.30 e con ogni probabilità il presidente uscente sarà rieletto per un secondo settennato.

12.46 – La maggioranza ha raggiunto l'accordo su Mattarella, si attende solo l’ufficialità

12.39 – Nell’attesa dell’ufficialità del Mattarella bis, Sonia Ricci racconta che il gruppo di parlamentari nato per sostenere la candidatura della presidente del Senato Casellati si è già sciolto.

12.28 – Diverse agenzie riportano che il presidente del Consiglio Mario Draghi sta facendo da mediatore tra il presidente uscente Sergio Mattarella e i leader di partito, intenzionati a chiedergli un secondo mandato.

12.25 – Nel frattempo dovrebbe iniziare a breve lo scrutinio della settima votazione, dove i partiti si sono astenuti o hanno dato mandato di votare scheda bianca.

12.20 – Terminato il vertice di maggioranza: dovrebbero annunciare la richiesta a Mattarella di un secondo mandato.

12.09 – Salvini chiede ufficialmente a Mattarella di restare. «Riconfermiamo il Presidente Mattarella al Quirinale e Draghi al governo, subito al lavoro da oggi pomeriggio», ha detto il leader della Lega.

12.05 – Pierferdinando Casini, candidato alternativo al bis di Mattarella, ha chiesto al Parlamento di non considerare il suo nome e di riconfermare il presidente uscente.

11.42 – Giorgia Meloni spezza l’unità dei partiti su Mattarella.

11.40 – I leader dei partiti della maggioranza si stanno incontrando in questi minuti. Potrebbe essere il vertice in cui si decide.

11.35 – Su Mattarella è «quasi fatta» si sente dire tra addetti ai lavori, ma manca ancora l’ufficialità. Tra qualche ora ne sapremo di più.

11.25 – Il punto di Sonia Ricci sul secondo mandato di Sergio Mattarella.

11.02 – Giulia Merlo dalla Camera scrive:

La voce che corre in modo trasversale tra i gruppi è che si sta trovando la convergenza su Sergio Mattarella. Fonti Pd confermano telefonate nei giorni scorsi per sondare il terreno. Nel partito, il fronte pro Mattarella ha continuato a lavorare nel corso dei giorni, una volta visto che non si trovavano altre convergenze. «Aspettiamo i Cinque stelle ma è quasi fatta», dice un deputato Pd. Dai Cinque stelle, lo strappo di Giuseppe Conte con il tentativo di accordo con la Lega è stato stoppato da Luigi di Maio, che avrebbe dato mandato ai suoi di votare Mattarella già in settima chiama, dicono fonti del Movimento. La strategia è di far salire ancora il consenso per Mattarella rispetto ai 336 voti di ieri. A quel punto, si potrebbe lavorare per chiudere sul suo nome con un accordo di tutte le forze di governo.

10.47 – Ora Salvini sta apertamente parlando di chiedere a Sergio Mattarella di accettare un secondo mandato.

10.43 – Il punto della situazione di Giulia Merlo.

10.37 – Il nostro articolo di prima pagina oggi: il commento di Giovanni Tizian sui fallimenti di Salvini dal Papeete alla sconfitta di Casellati.

10.23 – Da Giulia Merlo, una delle nostre inviate alla Camera.

10.20 – Viene notato un po’ da tutti che questa mattina Pierferdinando Casini è attivissimo mentre si aggira per la Camera, dove è uno dei grandi elettori del presidente della Repubblica. Allo stesso tempo, è anche un candidato per l’incarico, le cui quote stanno salendo molto in queste ore.

9.50 – Anche il Pd non risponde alla chiama, il che significa che potrebbero aver deciso di astenersi.

9.45 – Tra le evoluzioni notturne c’è la “caduta” della candidatura di Elisabetta Belloni, diplomatica di carriera e dall’anno scorso direttrice del Dis, la struttura che coordina l’intelligence italiana. Il primo a dichiarare voto contrario è stato Matteo Renzi, seguito da Forza Italia e da una parte del Pd. Il suo nome sembrava invece piacere molto al capo del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte e a quello della Lega Matteo Salvini.

9.33 – Iniziata la settimana votazione per l’elezione del presidente della Repubblica. Dovrebbe terminare in circa quattro ore.

9.25 – Il voto sta per cominciare e Forza Italia e Movimento 5 stelle hanno già fatto sapere che si asterranno o voterano scheda bianca. Tutti gli altri principali partiti dovrebbero seguirli.

9.14 – La votazione di stamattina sarà il secondo nulla di fatto consecutivo. Il primo e fino ad ora unico tentativo di elezione è stato fatto ieri mattina, nel corso della quinta votazione, ed è finito con la disfatta della presidente del Senato Casellati.

9.10 – Tra pochi minuti dovrebbero incontrarsi tutti i leader che sostengono la maggioranza per decidere se astenersi a questa votazione per avere più tempo per trattare.

9.07 – Dal giornale di oggi: le nostre analisi delle strategie e dei risultati dei principali leader in campo: Letta, Salvini, Meloni, Conte e Renzi.

9.05 – La giornata si apre con l’annuncio del leader della Lega Matteo Salvini che avverte: «Senza accordo ci asteniamo».

9.00 – Benvenuti nel nostro liveblog. Io sono Davide Maria De Luca vi accompagnerò per gran parte della giornata. Cominciamo!

