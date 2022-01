Il leader della Lega sarebbe pronto a giocarsi il tutto per tutto sul nome della presidente del Senato alla votazione di domani, la prima in cui saranno sufficienti la metà dei voti per eleggere il capo dello stato. Il liveblog con tutti gli aggiornamenti.

Secondo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Si parte alle 11, alla Camera, dove sono riuniti i grandi elettori e lo scrutinio dovrebbe terminare alle 17. Il centrodestra ha presentato i suoi tre candidati, il centrosinistra li ha bocciati e chiede di trattare. Oggi, nell’ultimo giorno in cui per eleggere il presidente serve una maggioranza di due terzi, si prevedono molte schede bianche. Da giovedì si inizia a fare sul serio. Domani segue le votazioni con un liveblog costantemente aggiornato con tutte le notizie.

14.50 – Nel frattempo il segretario del Pd Enrico letta ha incontrato il leader di Italia Viva Matteo Renzi che non ha partecipato agli ultimi vertici del centrosinistra.

14.35 – Altri voti da tenere d’occhio: quelli per Pierferdinando Casini, sostenuto da Renzi e Italia Viva. Qui trovate il profilo che abbiamo dedicato alla sua candidatura.

14.30 – Come previsto molti voti per Guido Crosetto, candidato di bandiera di Fratelli d'Italia: ecco chi è e la sua storia.

14.15 – Intanto alle 21 è stata fissata una riunione dei grandi elettori del Pd.

14.13 – Ma nemmeno Casellati se la passa bene, scrive la nostra Sonia Ricci.

14.10 – Altri brutti segnali per Draghi. Conte: «Il Movimento 5 stelle dice sì a Draghi, ma come capo del governo». Giancarlo Giorgetti, uno dei leghisti più influenti: «Dicono che nessuno voglia votare Draghi».

14.05 – Terminate le votazioni, tra poco dovrebbe iniziare lo scrutinio che durerà circa un’ora.

13.55 – L’ipotesi di una forzatura del centrodestra sul nome di Casellati alla votazione di domani sta creando parecchio trambusto. In molti dicono che la presidente del Senato non ha i voti sufficienti e che non riuscirà a raccogliere nemmeno tutti i voti del centrodestra. Altri dicono che se venisse eletta il governo cadrebbe immediatamente.

13.41 – La nostra Giulia Merlo nota che Casellati non è presente in aula al momento.

13.40 – Diverse fonti hanno confermato a Domani che, a sorpresa, il leader della Lega Matteo Salvini sarebbe intenzionato a candidare la presidente del Senato Casellati alla votazione di domani, la prima in cui la maggioranza necessaria a eleggere il presidente scenderà a 505. Ma la candidatura di Casellati è molto rischiosa, poiché diversi “franchi tiratori” nel centrodestra non avrebbero intenzione di votarla.

Il punto alle 13.30

La notte e le trattative della mattina hanno riportato in pista il presidente del Consiglio Mario Draghi, le cui quotazioni erano andate a picco nella giornata di ieri. A smuovere la situazione in suo favore sarebbe l’empasse tra centrodestra e centrosinistra, con i secondi che hanno bocciato in blocco i candidati proposti dai primi e le difficoltà nel raccogliere consenso sui candidati “coperti”, quelli non annunciati ieri. Come Maria Elisabetta Alberti Casellati, le cui possibilità sembrano tramontate proprio nelle ultime ore.

Oggi sembra più alla portata del solito il superamento della più grossa difficoltà per Draghi: trovargli un successore al governo. Si rincorrono una mezza dozzina di ipotesi in queste ore, ma sembra molto forte l’idea di trovare un presidente del Consiglio "politico”, cioè un esponente di uno dei principali schieramenti.

12.50 – Le nostre previsioni per lo spoglio: parecchi voti per Guido Crosetto da Fratelli d’Italia (che ha 63 grandi elettori) e per Pierferdinando Casini, provenienti soprattutto da Italia Viva e forse da pattuglie sparse negli altri partiti.

12.35 – Se ieri a quest’ora la situazione era tutto un incontro e una telefonata tra leader, la giornata di oggi sembra molto più tranquilla. Nelle ultime 24, tutti i principali partiti si sono esposti parecchio e ora è il momento di elaborare le prossime mosse.

12.15 – Lisa Di Giuseppe invece racconta delle manovre in corso da parte di Luigi Di Maio per spingere il Movimento 5 stelle a sostenere Draghi.

12.10 – La nostra Giulia Merlo scrive dalla Camera:

In Transatlantico c'è un fermento strano. La certezza è che anche quella di oggi sarà una giornata lunga e non proficua, ma le prime crepe da logoramento iniziano a comparire. Fratelli d’Italia si conterà, votando il fondatore Guido Crosetto che ieri è stato visto sorridente a Montecitorio. È un modo per mettere pressione a Matteo Salvini: la sua regia è più lenta di quanto vorrebbe Giorgia Meloni, che inizia a fare i suoi distinguo con i propri grandi elettori. In questa terza giornata perde quota il nome della presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che non avrebbe retto alla nottata di cene e vertici. Nel pomeriggio Matteo Renzi dovrebbe fare una dichiarazione proprio sulla candidatura della presidente azzurra. Un deputato centrista avverte: “Oggi nell'urna troveremo un bel po’ di voti per Pierferdinando Casini”. Si parla di una quarantina, per scaldare l’aula in vista di domani quando il quorum si abbassa. Il nome è in cima alla terna di Italia Viva e ha molte amicizie trasversali, che nell’impasse diventano essenziali.

12.00 – Secondo fonti di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi punta ancora su Mario Draghi, ma come seconda scelta ha pronto l’ex presidente della Camera Pierferdinando Casini. È un nome potenzialmente gradito al centrodestra, su cui Italia Viva spera di far convergere il Pd e anche il Movimento 5 stelle, o almeno una sua parte.

11.47 – Il nome che voterà Fratelli d’Italia è quello dell’ex parlamentare e fondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto.

11.40 – Secondo la nostra Sonia Ricci, c’è un inizio di frattura nel centrodestra. Fratelli d’Italia ha deciso di “contarsi”, come si dice in gergo, votando un suo candidato di bandiera. Quindi non l’ex magistrato Carlo Nordio, la figura indicata dal partito nella rosa presentata ieri dal centrodestra.

11.25 – Nel centrodestra non tutti sono sicuro di cosa fare in questa votazione. Qualcuno ha il dubbio di votare un candidato simbolico per “contarsi”.

11.05 – Iniziate le operazioni di voto con la chiama dei senatori.

10.55 – Quanto durerà il voto oggi? All’inizio si stimavano circa sei ore per concludere tutte le operazioni. Ma con l’alto numero di schede bianche si è fatto molto più in fretta. Ieri, meno di cinque ore. Le votazioni oggi potrebbero quindi concludersi da prima delle 16 fino alle 17 circa.

10.45 – A che punto sono le trattative per trovare un nome condiviso? La giornata di ieri si era conclusa con un appello dei leader del centrosinistra per iniziare un tavolo di trattative con il centrodestra. «Chiudiamoci a chiave in una stanza a pane acque», aveva detto ieri il segretario del Pd Enrico Letta (qui il racconto di Daniela Preziosi). L’offerta, però, non ha ancora avuto una risposta ufficiale.

10.40 – Il leader della Lega Matteo Salvini sulla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati: «È la seconda carica dello Stato, è donna e lì. Non ha bisogno che la sponsorizzi io o chiunque altro. Non ha bisogno di essere candidata: se uno la chiama, penso che sia a disposizione». Casellati non è nella “rosa” indicata ieri dal centrodestra, ma proprio per questo è considerata una possibile candidata da tirare fuori nei prossimi giorni.

10.35 – Tra meno di mezz'ora si comincerà a votare e i principali partiti hanno fatto sapere che voteranno scheda bianca.

10.30 – Benvenuti nel liveblog di Domani sulle elezioni del presidente della Repubblica. Qui un riassunto di cos’è successo ieri. Cominciamo!

