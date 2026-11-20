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L’ex primo ministro celebre per il suo no alla guerra in Iraq ufficializza la candidatura nel momento chiave in cui la sinistra sta ridefinendo il proprio campo. Ma come può un vecchio gollista sperare nell’elettorato di gauche e puntare sui giovani? Ecco chi è davvero Villepin, la sua strategia, e perché a essere cambiato non è lui

Vuole «il melenchonismo senza Mélenchon!», commentano già gli opinionisti televisivi francesi, nel giorno della notizia che in fondo notizia non è: che Dominique de Villepin fosse nei giochi per l’Eliseo era evidente da mesi e qui lo avevamo capito da ben più di un anno. Stamattina l’ex primo ministro lo ha pure annunciato, ed è in fondo la sua scelta del momento per farlo, a nascondere la vera notizia.

Il punto infatti non è soltanto dichiararsi in lizza per l’Eliseo – lo fanno tanti che poi si ritirano, tant’è vero che dato il sovraffollamento a destra il macroniano Gabriel Attal già ammette di non avere le carte – ma annunciarlo per fare cosa. Ad avviso di chi scrive, non è casuale che Dominique de Villepin si sia lanciato ufficialmente nell’agone delle presidenziali proprio mentre si apre una manovra di ricomposizione del fronte a sinistra. L’annuncio di oggi va infatti letto in tandem con quello arrivato mercoledì da Marine Tondelier, la leader ecologista che si è detta pronta a lavorare attorno alla candidatura dell’insoumis Jean-Luc Mélenchon.

Quando dice che a suo avviso la France Insoumise non può essere messa sullo stesso piano del Rassemblement National, Villepin non sta soltanto ripetendo quel che sostiene pubblicamente da tempo, e cioè che la demonizzazione della sinistra di pari passo con la normalizzazione dell’estrema destra è per lui indigeribile, «date le innegabili radici» del RN (e giù di riferimenti ad «antisemitismo», «neonazismo» e via dicendo). L’ex primo ministro sta anche, e a sua volta, mandando un segnale al campo a sinistra che va ricomponendosi: eccomi, dice. Ci sono anch’io. È ufficiale. Per fare cosa? Per offrire una via d’uscita alla gauche che si è incastrata (perché Mélenchon è quello che ha chance di arrivare al doppio turno con Le Pen ma è anche indigeribile per i centristi); o forse, correndo il rischio di incastrarla ancor di più.

Villepin chi? Le due vite

Per capire la natura dell’operazione di Dominique de Villepin bisogna ricostruire il suo profilo e prendere atto che se non fosse cambiato l’intero arco politico, il suo linguaggio, il discorso pubblico, scivolati sempre più verso la destra destra estrema, neppure Villepin potrebbe apparire così cambiato. Fossero altri i tempi, insomma, un gollista non potrebbe sperare di attrarre gli elettori della gauche.

La sua vita politica da primo ministro comincia nel 2005 quando Jacques Chirac lo nomina: è la fine di maggio e poco prima la Francia ha detto «no» nel referendum sulla Costituzione europea. Con lo spauracchio del plombier polonais (l’idraulico polacco ovvero la concorrenza del lavoro a basso costo da est) i francesi hanno appena bloccato quel processo di ulteriore integrazione europea (che ritroveremo poi in forma ridotta e ridimensionata nel Trattato di Lisbona del 2008) lasciando a Chirac una patata bollente tra le mani. «Uno Chirac indebolito scommette su Villepin», scrive Jon Henley sul Guardian il 1 giugno del 2005. Che aggiunge: «France Outcry at choice of premier». La Francia è in subbuglio: Villepin non piace mica. Ci va ancor più pesante il Daily Telegraph, da un Regno Unito che all’epoca è ancora nella casa comune, ma sempre con una dépendance fuori: «Monsieur de Villepin, i cui eroi sono Napoleone e Charles de Gaulle, is a staunch nationalist whose views are mostly anathema to Britain». Trattasi – scrive all’epoca Colin Randall – di un nazionalista tutto d’un pezzo, praticamente un disastro per Londra. «Lui e Chirac hanno promesso di inettare nuova linfa nell’economia francese ma il presidente ha sottolineato che ciò avverrà nel rispetto del modello francese, che è come dire, non quello anglosassone».

Già, perché il modello francese, à la Villepin, appare più che mai in contrapposizione a quello britannico di Blair. E il contrasto appare ancor più forte in memoria di quel che è successo pochi anni prima, quando Dominique de Villepin era solo ministro degli Esteri (del primo ministro che poi lui stesso rimpiazzerà, Jean-Pierre Raffarin), Tony Blair era un rampante premier laburista, e nelle sedi internazionali il francese smascherava la guerra in Iraq che Blair invece difendeva.

Da quel discorso alle Nazioni Unite in cui il gollista Dominique de Villepin ebbe il coraggio della differenza, anzitutto dagli Stati Uniti e poi da una Londra che si faceva loro ancella, comincia a delinearsi il profilo del Villepin che oggi punta all’Eliseo.

Il gollista che guarda a sinistra

EPA

Da qui comincia anche l’apparente paradosso: una figura che, ai tempi di Chirac, veniva percepita come parte di un establishment distante dalle classi popolari, prova a trasformare oggi le sue apparenti debolezze in punti di forza.

Dato che la demonizzazione di Jean-Luc Mélenchon e degli insoumis, raccontati dalle destre come «fuori dall’arco repubblicano», è in corso da anni ormai, Villepin ha da offrire la statura dell’uomo di governo e soprattutto, la postura di uomo della Repubblica. La figura di Mélenchon coi suoi tratti dispotici crea problemi anche a sinistra, e non a caso negli scorsi mesi Dominique de Villepin ha fatto squadra con il fuoriuscito della France Insoumise François Ruffin (comparendo in tandem con lui spesso anche nei dibattiti, come fossero aspiranti presidente l’uno e primo ministro l’altro). Quando Villepin dice – lo ha fatto stamattina ma lo ha fatto anche in svariati confronti televisivi, pure con Marion Maréchal Le Pen – che «la France Insoumise e il Rassemblement National non possono essere messi sullo stesso piano», si pone implicitamente come la via d’uscita dalla trappola delle destre che puntano a proiettare il cordone sanitario contro la sinistra normalizzando invece la destra estrema. Destra estrema della quale Villepin ricorda a voce alta «le origini».

«Melenchonista senza Mélenchon», dicono quindi i commentatori azzeccando la natura dell’operazione: presentarsi come il volto dallo specchiato tratto repubblicano e istituzionale. Ma anche attraente per i giovani: non a caso nel suo annuncio Villepin cita gli studenti che protestano, e che sono costretti a «cristallizzare» il loro malessere «contro la piattaforma Parcoursup» ma cercano in realtà un’alternativa.

Il motivo per cui un gollista può risultare attraente per dei giovani di sinistra? Bè, ci sarebbe sempre quel discorso pronunciato nel febbraio del 2003 alle Nazioni Unite, in cui l’allora ministro si fece un nome e una riconoscibilità internazionali per la sua veemente opposizione alla guerra trainata dagli americani. Come eredità può essere ravvivata, in questi tempi di trumpismi aggressivi, tempi nei quali peraltro Villepin si staglia come una delle poche figure autorevoli che hanno denunciato da subito il massacro a Gaza.

Vecchia Francia, campo nuovo

«Nel tempio dell’Onu siamo guardiani di un ideale e di una coscienza, abbiamo la grave responsabilità e l’immenso onore di dare la priorità al disarmo nella pace. Ed è un vecchio Paese, la Francia, di un vecchio continente, l’Europa, che ha conosciuto guerre e barbiarie e che non le dimentica, a restar fedele ai suoi valori, e a voler agire coi membri della comunità internazionale per un mondo migliore». Così diceva il giovane Villepin, e questo oggi tanti giovani vogliono sentir dire dalla politica.

«Abbiamo l’obbligo morale di opporci alla follia omicida in corso a Gaza», scrive Villepin in un editoriale nel 2025, guardando già all’orizzonte delle presidenziali. Cosa può offrire che Mélenchon non ha? E qui torniamo all’ex primo ministro dall’immagine algida e privilegiata che oggi trasforma quella debolezza in virtù: può offrire un volto smaccatamente istituzionale e repubblicano, la sagacia di chi nelle istituzioni e nella geopolitica si è già mosso, l’attrattiva anche per quegli elettori che non vogliono Le Pen ma neppure un presidente insoumis e possono ritrovare in lui l’ombra del gollismo che fu. E spera, Villepin, anche di offrire una via di fuga (o è una ulteriore trappola?) a un campo a sinistra che sta per forza di cose ridisegnandosi.

I socialisti si sono infatti sganciati dal nuovo Fronte Popolare che era riuscito – unendo insoumis, socialisti, ecologisti e sinistre varie – ad arrivare primo alle legislative del 2024. E non solo: scegliendo alle primarie un anti Mélenchon dichiarato come Raphaël Glucksmann, i socialisti hanno anche dichiarato nei fatti la incompatibilità di una intesa con la France Insoumise. La cui «dinamica» però è innegabile: infatti mercoledì Marine Tondelier, la leader ecologista che formalmente era a sua volta candidata, ha detto che «la dinamica di Mélenchon è innegabile» e che vuole lavorare a una coalizione sulla sua candidatura. Chi dagli ecologisti lavorava già per Glucksmann, come Jadot, ha ovviamente avvertito lo smacco, ma soprattutto lo hanno avvertito i socialisti, che speravano di intestarsi loro la guida di un fronte.

E qui – proprio in questo punto della storia – arriva l’annuncio di Dominique de Villepin. Che fino a qualche anno fa l’opinione pubblica avrebbe considerato come un candidato orientato a destra, ma che in tempi di dibattito pubblico inquinato, di estreme destre normalizzate, polarizzazioni e violenze anzitutto del discorso politico, può apparire come colui che torna a tessere un legame tra rappresentati e rappresentanti, una figura degna, anche per la gauche. Non è tanto Dominique de Villepin a essere cambiato, lo è piuttosto la Francia che fa da sfondo al suo annuncio.

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