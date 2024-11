Il 26 novembre dalle 15 alle 17, presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso, e in streaming su Domani, parliamo di contributi al sistema produttivo per la tutela dell’ambiente. Questa è la sesta di otto tappe realizzate assieme alla Fondazione Basso e al Forum Diseguaglianze e Diversità, con il cofinanziamento dell’Ue

Martedì 26 novembre dalle 15 alle 17 si svolge a Roma il sesto evento del progetto “#CoesioneItalia. L’Europa vicina”, realizzato da Domani assieme alla Fondazione Basso e al Forum Disuguaglianze e Diversità. Il progetto è un vero e proprio tour nelle regioni italiane, sulle tracce delle politiche e dei fondi di coesione, con il cofinanziamento della direzione generale Regio della Commissione europea.

La sesta tappa è dedicata a “I fondi di coesione per le imprese. Due progetti di innovazione con un’importante impronta green”. L’evento si terrà alla Fondazione Lelio e Lisli Basso, in via della Dogana Vecchia 5 e può essere seguito in streaming su Domani.

Rappresentanti istituzionali del ministero delle Imprese e del Made in Italy, esperti ed esperte e imprenditori, protagonisti di due esperienze innovative, si confronteranno sul contributo del sistema produttivo alla tutela dell’ambiente, con interventi sostenuti dai fondi di coesione nell’ambito del Programma operativo nazionale (Pon) Imprese e Competitività 2014-2020.

La strategia di intervento del programma mira a sostenere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo delle regioni considerate meno sviluppate – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia – e di quelle in transizione – Abruzzo, Molise e Sardegna. Tra gli obiettivi specifici del Pon, il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza energetica all’interno delle aziende, l’innalzamento del livello di tutela ambientale nelle strutture e nei cicli produttivi e, ancora, il rafforzamento delle imprese italiane, in particolare le piccole e le medie, incrementando il contenuto innovativo e orientando le attività di ricerca e sviluppo in linea con le indicazioni strategiche Ue di favorire la transizione economica in chiave green e digitale.

Progetti innovativi

Durante l’incontro verranno raccontate due esperienze innovative cofinanziate dal Pon Imprese e Competitività 2014-2020. “Green Steel”, realizzato nello stabilimento siderurgico del Gruppo Pittini a Potenza, è un programma di investimenti che ha permesso di realizzare interventi complessi per migliorare gli effetti della produzione di acciaio sull’ambiente. Tra questi, la riduzione delle emissioni in atmosfera, il miglioramento dell’impatto acustico, la razionalizzazione del consumo delle acque e l’incremento dell’efficienza energetica.

“Smart Island” è invece un progetto nato con l’obiettivo di cambiare il modo di fare agricoltura. Una start up, attiva dal 2014, che offre soluzioni innovative per una gestione più efficiente e sostenibile delle colture. Con un sistema integrato che combina software e hardware per il monitoraggio e la gestione delle colture in grado di raccogliere e offrire agli agricoltori informazioni importanti sullo stato di salute delle coltivazioni e di segnalare attacchi di parassiti o stati iniziali di malattia.

Il dibattito e i relatori

La prima parte del dibattito sarà dedicata alla politica di coesione e le imprese e parteciperà Giuseppe Bronzino, della Direzione generale incentivi alle imprese del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si approfondiranno, inoltre, le due esperienze finanziate dal programma con Maria Luisa Cinquerrui, fondatrice e amministratrice di Smart Island, e Giovanni Chio, responsabile operativo del progetto. Ancora, Luca Scarpa (direzione corporate) e Laura Battigelli (Funding project manager) del Gruppo Pittini Siderpotenza Spa – Green Steel.

Si approfondirà poi la sfida alla transizione verde e le modalità per promuovere tecnologie e comportamenti green, con Vittorio Cogliati Dezza del coordinamento Forum Diseguaglianze e Diversità. Infine, concluderà Sabina De Luca (coordinamento Forum Diseguaglianze e Diversità).

Modera e anima il confronto Marika Ikonomu, giornalista di Domani.

Le altre tappe di #CoesioneItalia

L’alleanza di #CoesioneItalia seleziona otto progetti finanziati con i fondi di coesione, scelti non solo perché rispondono agli obiettivi di giustizia sociale e ambientale, ma anche per l’impatto sulle comunità di riferimento.

Progetti che non restano sulla carta, ma che “vivono” sui territori: ecco perché per ogni progetto si tiene anche un evento, che viene trasmesso in streaming sul sito di Domani, e che vive su quotidiano e sito con approfondimenti giornalistici.

Otto progetti, otto territori, otto eventi, dirette e approfondimenti, ai quali si sommano le nostre analisi sulle politiche di coesione, corredate da infografiche e aperte alla partecipazione dei lettori. Il quarto evento è solo una parte del viaggio; la tappa conclusiva è un evento-maratona che si terrà a Roma.

© Riproduzione riservata