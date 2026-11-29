Il prossimo dato di affluenza, più affidabile per capire la tendenza, è alle 18. Ma è il primo dato della giornata elettorale più importante degli ultimi decenni. Il leader del Psoe punta su una partecipazione superiore al 75per avere qualche possibilità reale di compiere il “miracolo” e smentire i sondaggi

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MADRID – Il primo dato della giornata elettorale più importante degli ultimi decenni in Spagna è arrivato poco dopo le 14. La partecipazione è stata del 45,7 per cento, cinque punti più alta rispetto a tre anni fa, un dato mai registrato e che ha superato il record del 1993 quando a quest’ora fu del 42 per cento.

È il riflesso delle file che si sono registrate fin dalle prime ore in molti collegi elettorali. «Non ho mai visto niente del genere qui», riconosceva un rappresentante dei conservatori del Partido popular osservando la lunga coda per entrare in uno dei seggi del centro di Madrid, a poca distanza dal parco del Retiro. Lo diceva con non molto entusiasmo: storicamente una partecipazione alta ha beneficiato al campo progressista. Il prossimo dato di affluenza, più affidabile per capire la tendenza, è alle 18.

Il leader del Psoe e presidente del governo Pedro Sánchez punta su una partecipazione superiore al 75 per cento per avere qualche possibilità reale di compiere il “miracolo” e smentire i sondaggi che, fino a lunedì scorso, l’ultimo giorno in cui era possibile pubblicarli, davano all’alleanza tra Pp e l’estrema destra di Vox una maggioranza comoda.

«Il Pp, ogni volta che ha vinto e ogni volta che è arrivato alla Moncloa, salvo nel 1996, ha sempre beneficiato della smobilitazione della sinistra», ricordava questa settimana in un’intervista a Domani Iván Redondo, consulente e analista politico ed ex capo di gabinetto di Sánchez.

Per questo il leader socialista, dopo aver votato questa mattina, ha lanciato un ultimo appello a votare in massa. «Oggi è il giorno in cui il paese decide che futuro vuole per i prossimi quattro anni. Ci sono molti poteri nella democrazia ma il potere più importante è il voto e quindi faccio appello a un mobilitarsi, perché quanto più alta sia la partecipazione maggiore sarà il riflesso della volontà dei cittadini nel Parlamento e maggiore sarà la forza del Governo per continuare a applicare le sue politiche», ha detto Sánchez all’uscita del seggio.

Anche il leader dei conservatori del PP, Alberto Nuñez Feijóo ha sottolineato l'importanza del voto di oggi «che deciderà l’orientamento del paese non solo per i prossimi quattro anni, ma probabilmente per il prossimo decennio». «Ci può essere un prima e un dopo, e voglio chiedere agli spagnoli che non votino con paura ma con memoria», ha detto Feijóo.

Se arriverà alla Moncloa il leader del Pp lo farà grazie all’alleanza di Vox il cui leader, Santiago Abascal questa mattina è tornato a riferirsi a possibili brogli elettorali, mentre il leader del Pp ripeteva che qualunque sia la decisione degli spagnoli nelle urne, dovrà essere accettata da tutti, assumendo quel tono presidenziale che gli è mancato in alcuni momenti della campagna elettorale. Come nel dibattito a quattro, quando rivolgendosi a Ada Colau, la candidata alla presidenza del Frente Amplio, la sigla che unisce una parte delle formazioni a sinistra del Psoe, usó l’espressione «e lei, zittina». Colau, da Barcellona, dove ha votado, ha ribadito che «oggi le donne non staranno zitte».

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