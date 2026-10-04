La Presidenza del Consiglio ha stanziato 80mila euro per corsi di formazione sulla cybersecurity destinati a tutti i dirigenti e i dipendenti. L’incarico al colosso pubblico Leonardo

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Palazzo Chigi deve imparare a difendersi dagli hacker. Una preoccupazione che galoppa nell’era degli attacchi informatici di matrice russa. E per farlo guarda fuori casa, nonostante esista – da tempo – l’Agenzia nazionale per la cybersicurezza (Acn). La presidenza del Consiglio ha stanziato 80mila euro per corsi di formazione sulla cybersecurity destinati a tutti i dirigenti e i dipendenti.

L’incarico, tramite affidamento diretto, è finito a Leonardo spa. Negli atti, peraltro, si spiega che il colosso della difesa, partecipato dallo Stato, è stato scelto proprio perché garantirebbe sicurezza e rapidità, anche per rispettare gli obblighi indicati in sede europea. Chissà se tra i banchi ci saranno futuri nomi che troveranno spazio nell’Acn. Intanto meglio mettere mano al portafogli e affidarsi a Leonardo.

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