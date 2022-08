«La Russia è entrata in questa campagna elettorale» ha detto il segretario del Pd in un’intervista al quotidiano spagnolo El Periodico: segui tutte le altre notizie politiche della giornata

Mancano 30 giorni alle elezioni del prossimo 25 settembre e inizia una nuova giornata di campagna elettorale. Domani segue la giornata politica con una diretta costantemente aggiornata. Clicca qui per vedere gli ultimi aggiornamenti

Cosa c’è da sapere

Il segretario del Pd Enrico Letta dice che «la Russia è entrata in questa campagna elettorale» e lo ha fatto per favorire la destra.

In un’intervista pubblicata ieri dall’agenzia Reuters, Giorgia Meloni assicura che se vincerà le elezioni non intende «mettere a rischio» i conti pubblici.

Azione difende il candidato che due anni fa si era dichiarato «fiero» di essere un «camorrista».

11.55 – Minacce alla deputata Pd Alessia Morani

Una scritta con minacce di morte indirizzate alla deputata Pd Alessia Morani è comparsa nella notte su un piazzale in provincia di Pesaro Urbino. Morani è candidata al terzo posto del listino proporzionale delle Marche, una posizione dalla quale è difficile essere eletti. Inizialmente Morani aveva rifiutato la candidatura, salvo poi tornare sui suoi passi.

11.30 – Scade oggi alle 16 il termine per presentare le liste in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Tra chi non è riuscito a raccogliere le firme c’è Forza nuova, il movimento neofascista, mentre la lista dell’ex radicale Marco Cappato ha raccolto le firme in modalità digitale e ora chiede che venga ammessa anche questa modalità (ma senza molto speranza che questo avvenga).

11.00 – Letta sulla Russia e la destra

«La Russia è entrata in questa campagna elettorale», ha detto il segretario del Pd in un’intervista al quotidiano spagnolo in lingua catalana El Periodico. Secondo il segretario del Pd: «C'è una forte ingerenza della Russia a favore della destra, perché [il governo russo] sa che la nostra posizione continuerà ad essere in linea con la posizione contraria a Putin». Salvini e Berlusconi, ha detto Letta, sono «due amici della Russia». Alla domanda: «Continuerà alla guida del Pd in caso di sconfitta?», Letta risponde: «Vinceremo».

