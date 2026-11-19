I meloniani hanno proposto un emendamento al dl Scuola che prevede l’obbligo di vendere gli ebook di testo al 50 per cento in meno rispetto a quelli cartacei. Gli azzurri hanno votato contro. Tajani nega problemi di tenuta dell’esecutivo perché «non era un emendamento del governo»

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La maggioranza va in frantumi al Senato sui libri di testo nelle scuole. Fratelli d’Italia aveva proposto un emendamento al decreto Scuola che prevedeva l’obbligo degli editori di vendere i libri scolastici digitali, ma interamente stampabili, al 50 per cento del prezzo di quelli cartacei e Forza Italia ha votato contro, con la capogruppo Stefania Craxi che ha stigmatizzato la mancanza di accordo: «Siamo a favore del decreto, ma non di un emendamento presentato senza che ci fosse un accordo in maggioranza». Sullo sfondo, impliciti, ci sarebbero gli interessi di Mondadori della famiglia Berlusconi.

La posizione di Fratelli d’Italia

«Noi crediamo che i libri digitali siano uno strumento in più che possiamo mettere a disposizione delle famiglie. Intanto perché lo dico da padre e i nostri figli girano con degli zaini che vengono chiamati super zaini», ha detto il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzo Bignami, «e i libri digitali in questo aiutano. E poi aiutano anche il portafoglio delle famiglie perché c'è un risparmio stimato intorno ai 2-300 euro che credo uno si tenga più volentieri in tasca».

La critica di Forza Italia

Di parere diverso il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, secondo cui «Forza Italia ha ascoltato il grido dolore dell'editoria», che «è in difficoltà e questo provvedimento non agevola un settore importante della nostra industria culturale».

Nessuna frattura di maggioranza, però, secondo il vicepremier. «Non era un emendamento del governo» ma «di un partito presentato in parlamento, siamo partiti diversi dal centrodestra, può capitare che un partito non voti il nostro emendamento e noi non ne votiamo un altro, non c'entra niente la tenuta la maggioranza», ha detto assicurando che Forza Italia voterà il provvedimento.

Sul tema è intervenuta anche l’Associazione italiana editori, secondo cui si tratterebbe di «una misura che non risolve il problema del costo dei libri per le famiglie e gli studenti, favorisce la diffusione della pirateria che il governo sostiene di voler combattere, ma scarica sull'editoria educativa e accademica l'onere di una politica di sostegno che dovrebbe invece essere responsabilità pubblica. Una norma che interviene sul diritto d'autore, altera il valore economico dell'opera e mette a rischio la sostenibilità di un settore essenziale per la qualità della formazione nel nostro Paese. Siamo profondamente preoccupati e non ci arrendiamo: contrasteremo questa misura in ogni modo e in tutte le sedi», ha detto il presidente Innocenzo Cipolletta.

Il voto in aula

Tanto più che, infine, l’emendamento sui libri scolastici digitali è passato. La proposta di FdI infatti è stata approvata con 84 voti favorevoli, 76 contrari e 1 astenuto: Forza Italia ha votato con le opposizioni, mentre Azione con la maggioranza. In commissione Bilancio, invece, la proposta era andata sotto con 11 voti a 12 e la contrarietà di Forza Italia.

Nonostante la contrarietà in commissione, l’emendamento non è stato considerato improcedibile e il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha messo ai voti in aula.

«È evidente che la maggioranza non c'è più. Sarebbe il caso che il ministro Valditara o il sottosegretario Fazzolari, presente in Aula ma muto, ci spiegassero il senso di questo emendamento. Ci spieghino in che modo funzioni questo tetto e come i ragazzi avranno gratis i libri», ha detto in Aula il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

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