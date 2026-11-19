Dai registri elettronici alle caselle di posta e gli archivi in cloud, tutto poggia su infrastrutture delle Big Tech. Eppure delle alternative esistono. L’esperto: «Serve il coraggio di costruire e adottare strumenti aperti, verificabili e governati da noi. Il sistema educativo può essere il primo luogo in cui questa visione diventa realtà, formando cittadini consapevoli e non semplici utenti di tecnologie progettate altrove»

false false

È bastato un disservizio globale di Microsoft, dopo l’ennesima ondata di attacchi informatici, per mettere a nudo una fragilità invisibile ma strutturale del sistema informatico italiano: l’istruzione pubblica vive in stato di sudditanza digitale.

Dai registri elettronici alle piattaforme per la didattica, passando per le caselle di posta e gli archivi in cloud, la scuola, che dovrebbe essere il luogo deputato alla formazione dello spirito critico e della cittadinanza, poggia quasi interamente su infrastrutture proprietarie di colossi tecnologici stranieri, in particolare statunitensi. Un’architettura comoda, spesso a costo zero nella versione base, che però trasforma milioni di studenti e docenti in utenti dipendenti da ecosistemi progettati oltreoceano.

La tutela dei dati dei minorenni

Il primo aspetto critico riguarda la tutela dei dati di milioni di minorenni. L’adozione capillare di piattaforme dell’ecosistema Google e Microsoft, diffuse tanto negli istituti superiori quanto nelle università, espone le informazioni della comunità scolastica anche alle normative americane, a partire dallo Us Cloud Act. Certo, oggi i trasferimenti transfrontalieri sono inseriti nell’accordo Eu-Us Data Privacy Framework e tutelati da specifici contratti che vietano la profilazione a fini pubblicitari. Eppure, la giurisdizione extraterritoriale di Washington continua a sollevare interrogativi pesanti sul piano della indipendenza digitale e della reale protezione dei dati, persino quando i server sono fisicamente ospitati entro i confini dell’Unione Europea. È una partita geopolitica e giuridica di cui nelle famiglie, tra un consenso firmato distrattamente a inizio anno e un compito caricato sul drive, c'è scarsissima consapevolezza.

I dati mancanti sulla mappa digitale del Paese

A questa opacità normativa si somma un problema tutto italiano di trasparenza amministrativa e contabile. Manca infatti un dato pubblico che fotografi con esattezza la mappa digitale del Paese: quante scuole si affidano ai pacchetti gratuiti di base e quante invece acquistano licenze avanzate per ottenere maggiori garanzie di sicurezza e gestione? Per scoprirlo bisogna spulciare uno per uno i singoli bilanci scolastici e i bandi pubblicati sui portali d’istituto. Dove si sceglie il livello premium, la spesa per una scuola di medie dimensioni è di qualche migliaio di euro annui sia sul fronte Google che su quello Microsoft, con pacchetti molto favorevoli al crescere del numero delle licenze. È proprio qui che la cronaca dei disservizi si salda con una riflessione più profonda sulla tutela dei dati e sulla loro sovereignty.

La sovranità digitale possibile

«La sovranità digitale non è una questione tecnica per addetti ai lavori: è una scelta politica e culturale che riguarda il futuro di studenti e studentesse», avverte Emanuele Frontoni, professore di informatica all’Università di Macerata e co-director del Vrai Lab. Il tema non è più soltanto l’archiviazione di compiti e circolari, ma l’imminente pervasività degli algoritmi generativi nella didattica quotidiana. «L’intelligenza artificiale entrerà sempre più nelle aule», prosegue Frontoni, «e la domanda decisiva non è se usarla, ma su quali infrastrutture, con quali regole e sotto quale controllo e supervisione».

L’alternativa, sul piano tecnologico, esiste già ed è matura. L’adozione di piattaforme libere e open source come Nextcloud Hub, affiancata da ambienti di apprendimento consolidati come Moodle e da suite d’ufficio aperte come Collabora o OnlyOffice, consentirebbe un controllo totale sull’ubicazione e sulla gestione dei dati, in piena aderenza al Gdpr.

Un discorso che vale a maggior ragione per la nuova frontiera algoritmica: «Oggi non siamo costretti a dipendere da pochi grandi fornitori extraeuropei», sottolinea Frontoni. «Esistono numerosi modelli di intelligenza artificiale europei, dalla francese Mistral agli italiani Minerva, e un ampio ecosistema di modelli open weight che possono essere installati e fatti girare su infrastrutture locali, con i dati che restano dove devono stare».

Per rendere praticabile questa emancipazione, tuttavia, non basta cambiare software: serve un investimento strutturale sulle persone, abbandonando la logica dell’esternalizzazione permanente per ricostruire competenze interne allo Stato.

Quanto costerebbe mettere in piedi un’infrastruttura pubblica autonoma per un sistema che conta tra gli 8mila e gli 8.200 istituti statali e una platea complessiva di circa 8 milioni di utenti tra studenti, insegnanti e personale Ata? Una cifra imponente, certo, almeno rispetto al costo apparentemente irrisorio delle licenze attuali. Ma misurare una scelta di politica industriale e culturale soltanto sul risparmio immediato significa confondere il prezzo con il valore.

Un’infrastruttura open source nazionale

Un’infrastruttura open source nazionale trasformerebbe la scuola italiana da cliente passivo di multinazionali straniere in laboratorio vivo di innovazione. Negli istituti tecnici, nei licei a indirizzo informatico e nelle università, per esempio, il codice aperto della piattaforma scolastica diventerebbe materia di studio concreta: studenti e docenti potrebbero analizzarne l’architettura, individuare criticità e proporre miglioramenti all’interno di ambienti di sviluppo isolati, sottoposti poi al vaglio rigoroso del team centrale di sicurezza, prima di ogni eventuale integrazione.

In questo ribaltamento di prospettiva si gioca il senso stesso dell’istruzione pubblica nell’era digitale. «L’Europa ha già indicato una strada chiara, mettendo al centro la persona, la trasparenza e la tutela dei diritti fondamentali», conclude Frontoni. «Ora serve il coraggio di costruire e adottare strumenti aperti, verificabili e governati da noi, e la scuola può essere il primo luogo in cui questa visione diventa realtà, formando cittadini consapevoli e non semplici utenti di tecnologie progettate altrove».



© Riproduzione riservata