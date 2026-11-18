Le nostre lettrici e i nostri lettori rispondono al nostro sondaggio sul panico generato negli ultimi giorni dai molteplici allarmi, dalle scuole agli aeroporti. La vita quotidiana è cambiata dopo le mail massive e le evacuazioni degli studenti?

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Dalle 10 di mattina dell’11 novembre, una nuova paura inizia a serpeggiare tra le scuole di tutta Italia: le mail di Mikhail Andropov. A centinaia di scuole arriva una comunicazione: «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza». La firma è sempre la stessa, quella del sedicente «leader del Vilayat di Misoginistan» che aveva provocato il caos nei cieli europei e che aveva portato ad atterraggi di emergenza e dirottamenti degli aerei.

Nei due giorni seguenti si sono succeduti massivi invii di mail negli istituti italiani (e non solo, il 12 novembre toccò anche alle scuole scozzesi e irlandesi), con l’obiettivo di generare panico e allarme. Mentre ai dirigenti scolastici veniva affidato il compito di decidere cosa fare della sicurezza degli studenti (e la maggior parte hanno deciso di evacuare gli istituti) dal governo le dichiarazioni sminuivano l’allerta.

«C'è il rischio di creare allarme ed è fin troppo facile. Chiunque di noi potrebbe, con gli strumenti oggi a disposizione, mandare un'email a una scuola, a un asilo o a una compagnia aerea dicendo che c'è una bomba. Fa parte di una strategia su cui si inseriscono anche i cretini, perché non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri o azioni ostili. Ci sono anche i mitomani e i pazzi che, in un momento come questo, non vedono l'ora di scatenare il terrore in una città», ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Nella nostra newsletter quotidiana Oggi è Domani, abbiamo posto ai nostri lettori e alle nostre lettrici questa domanda: percepisci dei rischi anche nella tua quotidianità? Cosa pensi della scelta di quei presidi che hanno fatto proseguire la didattica? E di chi invece ha deciso di evacuare le scuole?

Chi si prende la responsabilità?

Quello che emerge dal sondaggio è che i lettori e le lettrici di Domani non sembrano preoccupati nelle loro vite di tutti i giorni. Quello su cui si concentrano non è tanto la paura e il panico generati dalle mail, ma il concetto della responsabilità. Quando la minaccia coinvolge una scuola, chi ha il coraggio di dire ai bambini di rimanere in classe? Un lettore si domanda «per quale motivo e su che basi dovrebbe essere il dirigente a decidere una cosa del genere?». Il concetto è chiaro, non si può scaricare il peso di una decisione così importante sui presidi, o almeno dovrebbero avere a disposizione «un piano d’emergenza da mettere in atto, in modo tale che abbiano solo il compito di doverlo far eseguire». C’è sicuramente la necessità di un piano unico e chiaro. «Dovrebbero essere previsti protocolli certi e collaudati da seguire e informazioni immediate che essi possano ricevere dalle prefetture», suggerisce un altro lettore.

Il panico dei genitori

Nelle risposte, viene sollevato anche un altro tema: quello della fiducia dei genitori nei confronti delle istituzioni. A subire l’allarme, infatti, sono stati anche tutor e familiari degli studenti, in una corsa al babysitteraggio, alla disponibilità dei nonni, o alla richiesta di un permesso a lavoro. Il panico che si è scatenato sui gruppi scolastici di Whatsapp e per le strade ha incrementato il delirio di quelle giornate. Un lettore fa notare che i genitori «dovrebbero conoscere le procedure per astenersi dal bersagliere le scuole con telefonate proprio quando le linee dovrebbero essere libere e il personale scolastico adibito all’emergenza».

C’è poi chi conclude con la richiesta di un’unità non solo nel nostro paese, ma in tutta l’Ue: «Sarebbe ora di avere una difesa (quindi anche informatica) europea, unica e forte».

Se l’idea di una difesa europea sembra lontana, il governo ha provveduto con una direttiva il 12 novembre, dopo il vertice a Palazzo Chigi convocato dalla premier Giorgia Meloni con i leader delle opposizioni. Il protocollo «prevede come linea generale che, in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo, non si proceda all'evacuazione degli edifici. Resta ferma la facoltà del Prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio».

Gli altri sondaggi

Nell’ultimo sondaggio, il tema della discussione riguardava il ruolo delle forze dell’ordine nella gestitone delle occupazioni nelle scuole. Alcuni abbonati e abbonate hanno espresso una critica verso questo tipo di protesta che rischia di far perdere giornate di studio e hanno ammesso la necessità dell’intervento delle forze dell’ordine. La maggior parte, invece, si è trovata concorde nell’affermare che queste ultime sono necessarie solo in situazioni di reale pericolo.

La settimana precedente, invece, il quesito riguardava le opinioni sull’Ucraina nel campo largo e le possibili intese da raggiungere per il centro sinistra. I nostri lettori non si sono dimostrati d’accordo tra loro, con chi appoggiava l’invio di armi e chi non voleva neppure sentirne parlare.

Il sondaggio della settimana prima invece affrontava il tema del caro affitti. Tra le varie proposte per risolvere la crisi abitativa, non sono mancate numerose accuse al governo e alla gestione fatta fin ora.

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