Professore di diritto amministrativo a Bergamo, non ha mai ricoperto incarichi vicini alla politica. Un secondo errore come quello commesso una decina di giorni fa con la nomina di una persona con potenziali incompatibilità non sarebbe stata ammessa da Meloni

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Infine il consiglio dei ministri ha nominato Remo Morzenti Pellegrini come nuovo presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione al posto dell’uscente Giovanni Busia. La nomina arriva dopo il pasticcio della prima nomina del leghista Nuccio Altieri, che però rischiava l’incompatibilità per un incarico politico nel partito nei tre anni dalla nomina e ha preferito il passo indietro dopo le polemiche.

Sono seguiti giorni di travaglio con molti nomi vagliati e poi scartati. Giorgia Meloni, del resto, era stata chiara: l’indicazione spetta alla Lega, ma trovando un nome inattaccabile.

chi è

Remo Morzenti Pellegrini è bergamasco, professore ordinario di diritto amministrativo e pubblico all’Università di Bergamo, di cui è stato anche rettore. Nel curriculum vanta anche incarichi in organismi legati al sistema universitario e dal luglio 2022 è vicepresidente della Scuola nazionale dell’amministrazione, che si occupa della formazione dei dirigenti pubblici. Vicino ad ambienti cattolici, è stato ospite al meeting di Rimini.

La scelta dunque è ricaduta su un profilo molto tecnico, senza esperienze precedenti legate a incarichi politici. Dopo il caos intorno alla nomina di Altieri, del resto il governo non poteva sbagliare una seconda volta il nome.

L’Anac è l’autorità amministrativa indipendente che ha il compito di prevenire la corruzione nella pubblica amministrazione e di garantire la trasparenza e la regolarità negli appalti pubblici. Il ruolo è delicato, in un organo che in questi anni ha avuto un ruolo di pungolo dei vari esecutivi sia per la sua attività di controllo che di valutazione della legislazione, accendendo fari sui buchi nell’ordinamento che rendono più opaca la gestione del denaro pubblico.

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