Giorgetti e Perrotta “segretano” la manovra e il Mef è in rivolta

Quella che il parlamento dovrà approvare entro fine anno potrebbe essere la penultima legge di Bilancio firmata dal leghista in veste di ministro. Uno scenario che farebbe felici i dirigenti che protestano per l’estrema segretezza che connota tutti i provvedimenti sfornati dal dicastero

true false

C’è una voce che, da un po’ di tempo a questa parte, circola con sempre maggiore insistenza nei lunghi corridoi del ministero dell’Economia. Ed è una voce che fa rumore. Quella che il parlamento dovrà approvare entro fine anno potrebbe essere la penultima legge di Bilancio firmata da Giancarlo Giorgetti, nelle vesti di ministro. Uno scenario che, laddove si materializzasse, farebbe felici molti dirigenti e funzionari del Mef. Il motivo? Nonostante l’ottima reputazione di cui gode all’esterno, in