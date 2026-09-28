La premier Giorgia Meloni ha già fatto i complimenti al candidato di Forza Italia, Fabio Roscioli: «Un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori». Il nome del generale sotto al 10 per cento

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Le elezioni suppletive per il collegio alla Camera di Reggio Calabria sono finite come da pronostico inziale: la vittoria è andata al candidato di centrodestra, espressione di Forza Italia, Fabio Roscioli. Il romanissimo avvocato vicino alla famiglia Berlusconi ha potuto contare sulla forte spinta in campagna elettorale del sindaco della città, Francesco Cannizzaro, che era anche il parlamentare uscente.

Infine, dunque, e nonostante il clamore nelle settimane della vigilia, il generale Roberto Vannacci non è riuscito a guastare i piani del centrodestra. Il suo candidato Domenico Giannetta, già un big di Forza Italia in regione e quindi il nome giusto per impensierire gli azzurri, si è fermato sotto il 10 per cento quando manca circa un terzo delle sezioni da scrutinare.

«Il centrodestra si conferma unito anche nelle suppletive di Reggio Calabria, imponendosi sul campo larghissimo delle opposizioni», ha scritto sui social la premier Giorgia Meloni, secondo cui si tratta di «un voto che premia ancora una volta una coalizione compatta, radicata e capace di parlare ai territori». I sottintesi polemici sono al fatto che Roscioli fosse stato criticato da Vannacci perché non era espressione del territorio, la locuzione «campo larghissimo» si riferisce invece al fatto che il generale, nella narrazione meloniana, è un’estensione del campo largo di centrosinistra nella sua opposizione al governo.

Il risultato

L’esito reggino, tuttavia, è poco o nulla significativo ad anticipare trend nazionali, anzitutto perché l’affluenza alle suppletive si è fermata al 22,34 per cento. Troppo poco per essere un campione significativo, anche per la stessa città di Reggio.

In ogni caso l’attenzione nazionale che ha avuto il voto, anche grazie alla partecipazione di Vannacci alla campagna elettorale del suo candidato, ha costretto i centrodestra a trattarlo come un test. Le giornate che hanno preceduto il foto sono state cariche di polemica, dal comizio del generale alla vergogna dell’immagine della deputata di FI, Matilde Siracusano, “spogliata” con l’intelligenza artificiale in una foto usata dalle pagine di Futuro Nazionale.

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