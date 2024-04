Ilaria Salis sarebbe pronta a candidarsi alle elezioni europee con Alleanza Verdi e sinistra. Lo riferisce Il Foglio, citando fonti diplomatiche e fonti del partito, fornendo elementi molto dettagliati. Ma il deputato di Avs, Angelo Bonelli, ribadisce quanto detto ieri anche dal segretario Nicola Fratoianni e smentisce in modo netto la notizia: «Smentisco», ha detto ai microfoni della trasmissione L’Aria che tira su La7.

Secondo quanto riportato da Il Foglio, le fonti avrebbero confermato al quotidiano che le procedure burocratiche avviate negli scorsi giorni per permettere a Salis di accettare la candidatura si dovrebbero concludere nel pomeriggio.

Salis si trova in custodia cautelare a Budapest con l’accusa di lesioni nei confronti di due militanti di estrema destra. Il suo caso è stato al centro del dibattito pubblico dopo che è comparsa in udienza, per due volte, in catene.

Solo ieri il segretario di Avs, Nicola Fratoianni, aveva smentito la candidatura: «Leggo su Il Foglio di un “Piano Fratoianni” per la candidatura di Ilaria Salis nelle liste di Alleanza Verdi Sinistra. Non esiste nessun piano Fratoianni. Eviterei che su una persona nelle condizioni in cui si trova Ilaria Salis si scatenasse un surreale dibattito mediatico che non l’aiuta certamente. Avs annuncia le sue candidature in modo trasparente senza bisogno di costruire improbabili piani segreti», ha dichiarato.

Era stata proprio Sinistra italiana a portare all’attenzione dell’opinione pubblica le condizioni di detenzione di Salis. Secondo quanto riporta Il Foglio, citando fonti interne al partito e fonti del governo, inoltre, sarà il corpo diplomatico ad autenticare la sua firma oggi per l’accettazione della candidatura, come capolista del nordovest.

Il tentativo di candidare l’attivista antifascista, detenuta in Ungheria, era stato fatto anche dal Partito democratico, poi smentito dalla segretaria Elly Schlein.

