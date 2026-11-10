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Il rito autunnale della legge di bilancio si trascina dietro, con puntuale regolarità, il medesimo paradigma comunicativo: la rivendicazione di «stanziamenti record» da parte dell'esecutivo e l'allarme generalizzato per «tagli insostenibili» lanciato dalle periferie dello Stato. Tuttavia, superando la superficie della propaganda politica e addentrandosi nella fredda geometria dei saldi di finanza pubblica, la nuova manovra rivela una realtà ben diversa e strutturalmente problematica. Non ci troviamo di fronte soltanto a una complessa quadratura contabile improntata al rigore sui saldi, ma all'incoerenza di un modello d'intervento che penalizza i servizi essenziali sui territori, altera le logiche costituzionali del federalismo fiscale e rinuncia a qualsiasi seria ambizione di riforma strutturale e allocativa della spesa pubblica.



Sanità

Il primo e più evidente corto circuito emerge sulla sanità, da sempre in capo alle Regioni. La narrazione di Governo rivendica un Fondo sanitario nazionale in costante incremento nominale, destinato a raggiungere i 146,3 miliardi di euro nel 2027, per poi salire a 147,1 miliardi nel 2028 e a 148,2 miliardi nel 2029. Ma misurare la tenuta di un diritto fondamentale come la tutela della salute usando unicamente la scala nominale costituisce un fallimento di metodo econometrico. Se si rapportano tali cifre all'andamento dell'inflazione, ai costi energetici figurativi delle strutture e al Prodotto interno lordo, il quadro appare opposto.

Le analisi trasversali, incluse quelle indipendenti della Fondazione Gimbe, evidenziano come la traiettoria dell'incidenza del Fondo sanitario sul Pil sia destinata a contrarsi progressivamente: dal 6,3 per cento registrato nel 2022 e dal 6,14 per cento del 2026, l’incidenza scenderà al 6,11 per cento nel 2027, fino ad attestarsi a un ben più risicato 5,87 per cento nel 2029. Se si fosse semplicemente mantenuto il parametro di incidenza sul Pil del 2022 pari al 6,27 per cento, il Servizio sanitario nazionale avrebbe avuto a disposizione ben 22,7 miliardi di euro in più nel quinquennio di programmazione.

La manovra attuale mette sul piatto una quota netta di soli 2,37 miliardi di risorse fresche per il 2027 rispetto a quanto già stanziato a legislazione vigente, per un totale di 7,1 miliardi di finanziamento aggiuntivo nel triennio 2027-2029. Un'iniezione a rilento che genera un divario cumulato di ben 25,8 miliardi rispetto alle stime ufficiali di spesa sanitaria necessarie per coprire i costi reali del sistema.

Tutto ciò accade mentre la spesa sanitaria a carico diretto delle famiglie ha già sfondato la soglia dei 42,4 miliardi di euro all'anno e oltre 5,6 milioni di persone rinunciano alle cure per ragioni economiche o di liste d'attesa. Di fronte alle richieste minime delle Regioni, che avevano quantificato in 18 miliardi l'integrazione necessaria nel triennio solo per garantire l'adeguamento dei contratti e la stabilità dei servizi, la forbice contabile si trasforma in una riduzione sostanziale della capacità d'intervento.

Il malumore unanime della Conferenza delle Regioni unisce la voce del neo-governatore dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, pronto a denunciare una perdita secca di 426 milioni per la sola gestione regionale e a paventare il ricorso alla Corte Costituzionale, alle stime avanzate dalla Lombardia di 500 milioni di mancati trasferimenti e ai 220 milioni stimati in meno dalla Puglia. Ridurre i margini di manovra dei bilanci regionali significa comprimere la capacità erogativa dei Livelli essenziali di assistenza, bloccare l'abbattimento delle liste d'attesa e spingere gli enti territoriali verso una gestione a deficit strutturale.

Enti Locali

Il secondo fronte critico investe gli enti locali, i Comuni e la logica originaria della perequazione fiscale (principio con cui lo Stato distribuisce il carico delle tasse in modo equo tra i cittadini, in base alla capacità contributiva di ciascuno). Per quanto riguarda il contributo alla finanza pubblica introdotto con la legge di bilancio 2024, che impone un prelievo da 250 milioni di euro all'anno dal 2024 al 2028 a carico del comparto, di cui 200 milioni a carico dei Comuni e 50 milioni gravanti su Province e Città Metropolitane, la nuova disciplina modifica il meccanismo a partire dal 2027.

Anziché subire il taglio secco mediante trattenuta statale sui trasferimenti spettanti, gli enti accantoneranno le risorse in un apposito fondo della Missione 20 (fondo obiettivi di finanza pubblica). La somma rimarrà congelata nell'esercizio di competenza per poi trasformarsi, nel caso degli enti in equilibrio finanziario, in capacità di spesa per investimenti nell'esercizio successivo, o per l'accelerazione del ripiano per gli enti in disavanzo.

Se per grandi aree urbane come Roma e Milano questo differimento temporale evita una perdita patrimoniale definitiva, liberando risorse potenziali pari a 40,3 milioni complessivi per la capitale e a 24,7 milioni per il capoluogo lombardo nel biennio 2027-2028, si tratta pur sempre di una flessibilità contabile che non cancella la contrazione della spesa corrente immediata nell'anno di maturazione dell'obbligo.

La contraddizione più stridente in punto di diritto economico e amministrativo si rintraccia nell'articolo 121 del disegno di legge (Manovra). La norma interviene sulle risorse del Fondo equità livello di servizi destinate alla copertura degli asili nido, il cui livello essenziale delle prestazioni è fissato dalla legge al 33 per cento per i bambini tra 3 e 36 mesi con una dotazione a regime di 1,1 miliardi di euro nel 2027.

Il provvedimento sottrae circa 200 milioni di euro dalla quota perequativa destinata a colmare il ritardo delle aree svantaggiate per redistribuirli in favore dei Comuni che hanno già superato la soglia minima del 33 per cento di copertura.

Un'operazione distorsiva sotto il profilo economico ed equitativo per tre motivi fondamentali. In primo luogo stravolge il federalismo fiscale, distogliendo una risorsa idonea ad accompagnare il paese verso i nuovi target europei del 45 per cento entro il 2030 al fine di finanziare la spesa corrente di servizi eccedenti concentrati nelle aree storicamente più ricche del Paese. In secondo luogo elude la responsabilità di bilancio, usando la fiscalità generale dell'intera collettività nazionale per coprire i costi di gestione ordinaria derivanti da infrastrutture realizzate con fondi Pnrr in territori privi di reale deficit strutturale di posti nido. Infine peggiora le dinamiche demografiche e occupazionali, dato che la carenza di servizi per l'infanzia nelle regioni meridionali rappresenta una delle cause primarie del basso tasso di partecipazione femminile al lavoro e dello spopolamento delle aree interne.

Il vero nodo di fondo di questa Manovra da 26 miliardi risiede nell'assenza di un'idea organica di Paese. Soprassedendo sulle necessarie riforme della spesa pubblica e rinunciando a una vera spending review allocativa sui consumi intermedi o sulle sovvenzioni inefficienti, il Governo sceglie di inseguire la micro-spesa corporativa e i micro-bonus temporanei, scaricando il peso della rettifica dei saldi di finanza pubblica sulla spesa sociale decentralizzata. Un approccio miope.

Tagliare la spesa in capitale umano, salute e istruzione sui territori non genera un reale risanamento dei conti, ma sposta i costi sulle famiglie, riduce la produttività complessiva del sistema economico e sgombra il campo da quelle riforme della burocrazia e dei servizi di cui l'Italia ha disperatamente bisogno. Un’amministrazione pubblica moderna, europeista e progressista non si misura dalla somma algebrica dei suoi vincoli contabili, ma dalla qualità dei servizi essenziali che sa garantire a tutela dei diritti di cittadinanza.

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