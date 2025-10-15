L’unico impegno del testo di FdI, Lega, Forza Italia, Noi moderati è di «proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di migranti e di prevenzione delle partenze», fondata sull’intesa del 2017, «procedendo al rinnovo dello stesso». La maggior parte dei partiti di opposizione chiedeva invece di «sospendere immediatamente ogni forma di cooperazione» con Tripoli

La Camera ha approvato la mozione di maggioranza sul memorandum Italia-Libia che, come unico impegno al governo, ha quello di «proseguire la strategia nazionale di contrasto ai trafficanti di migranti e di prevenzione delle partenze dalla Libia», fondata sull’intesa del 2017, «procedendo al rinnovo dello stesso». Con 153 voti favorevoli, 112 contrari e nove astensioni, i deputati hanno deciso di portare avanti la politica di esternalizzazione delle frontiere introdotta dal governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’Interno.

Di conseguenza, le due mozioni presentate dalle opposizioni, con parere negativo del governo, sono state bocciate. Una delle due, presentata dalla segretaria del Partito democratico Elly Schlein, aveva riunito la maggior parte dei partiti di opposizione, ad eccezione del Movimento 5 stelle.

Il testo sottoscritto da Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa e Italia Viva chiedeva al governo di «non procedere a nuovi rinnovi automatici del memorandum con la Libia, sospendendo immediatamente ogni forma di cooperazione tecnica, materiale e operativa che comporti il ritorno forzato di persone verso il territorio libico».

La mozione dei Cinque stelle, invece, non chiedeva lo stop dell’accordo con Tripoli, ma «l’interruzione del rinnovo automatico del memorandum al fine di procedere alla sua revisione».

Era un voto atteso, considerati i numeri della maggioranza che si è espressa in modo compatto. Pd, Avs, Italia Viva, +Europa e M5s hanno votato contro, mentre Azione si è astenuta in tutte e tre le mozioni. Quanto a quella del Pd, tra gli astenuti ci sono anche i Cinque stelle.

