All’evento l’Italia di Domani l’attore ha parlato di mafie, lanciando un allarme: «In Sicilia si fa un passo in avanti e tre indietro». E punta il dito contro la politica: «Non serve una condanna penale di fronte al fatto che un politico parla di raccomandazioni con un mafioso»

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La mafia c’è ancora. E Palermo è una «polveriera». Pif, autore del film La mafia uccide solo d’estate, ha parlato della presenza della mafia in Sicilia durante l’evento l’Italia di Domani, all’Ara Pacis, a Roma.

L’artista ha fatto un’analisi, sottolineando anche i passi in avanti fatti negli ultimi decenni: «Se faccio un paragone tra un bambino di cinque anni oggi e un bambino di cinque anni quando ero piccolo io, vedo che abbiamo fatto passi in avanti». Quindi tutto bene? Non proprio. Pif spiega in questo senso: «Palermo è una polveriera e basta una scintilla per farci scappare il morto. Perché non succede? Perché prevale ancora la legge del più forte. Il più debole continua ad abbassare la testa. Quello che è accaduto a Palermo con il corteo al funerale (di Emanuele Rubino, condannato per mafia, ndr), è un segnale. La domanda è: cosa fa lo Stato?».

Insomma, il quadro non è proprio brillante. «In Sicilia c’è la sensazione di fare un passo avanti e tre indietro. Nel 1992 c’è stata la rivolta, poi però ci siamo ricreduti», ragiona Pif.

Per continuare la lotta alla mafia, lo sguardo è prima di tutto rivolto a quanto accaduto in passato: «Se ripenso agli anni Settanta a questi magistrati che combattono per sconfiggere la mafia. Che è una cosa impensabile. L’invito è ai giovani a non restare fermi».

Poi c’è il compito delle istituzioni. «Prendiamo le risorse e mettiamolo sullo zen (quartiere di Palermo, ndr), investiamo sulla scuola e incentiviamo lo sport. Se un ragazzo dello zen ha l’occasione di giocare a calcio evita di prendere una pistola e spara a qualcuno», dice Pif. Perché, nel suo ragionamento, non è sufficiente la risposta solo con le forze dell’ordine.

Il ruolo della politica

Il ruolo della politica è tornato più volte. Pif ha infatti commentato la vicenda di Gaetano Armao, l’ex vicepresidente della regione Sicilia, finito agli arresti domiciliari nell’ambito di un’inchiesta per corruzione. Secondo l’ipotesi dei pm avrebbe nascosto soldi in casa. Compresi gli orologi a pendolo. «Gli orologi a pendolo sono utili, perché ci può andare dentro di tutto quando manco lo spazio», ha ironizzato l’attore, sollecitato dalle domande di Enrica Riera e di Nello Trocchia. «La domanda che mi faccio», aggiunge l’artista, «è come continuano a fare queste cose e quante persone continuano a farlo senza essere scoperti».

Pif ha parlato anche di Mirello Crisafulli, sindaco di Enna, ex deputato del Partito democratico, spesso obiettivo delle sue critiche. «Io faccio un esempio: se vado a cena a casa del mafioso, dal punto di vista legale sono inattaccabile. Ma se parli di raccomandazioni con un mafioso non ci sarà reato, c’è un problema». Da qui aggiunge: «Non c’entra il fatto di essere garantisti: serva un cambio culturale, lo diceva Paolo Borsellino. Perché fino a quando si parla di dire “la mafia fa schifo”, tutti applaudono. Se dici queste cose non va bene».

Infine l’appello a scendere in campo: «Ci sono cose su cui non è pensabile prendere posizione. Ed è chiaro che questo lo paghi. Più stai zitto, campi cento anni. Io non voglio essere affacciato alla finestra».

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