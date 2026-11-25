Via libera in Cdm al disegno di legge delega al governo sul funzionamento delle province, i cui organi dal 2014 vengono eletti in modo indiretto e sono composti dai consiglieri comunali. Tutti i partiti di maggioranza rivendicano la riforma, ma mancano ancora certezze su come questi enti intermedi ritroveranno una centralità di funzioni

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Tenute in quiescenza per oltre un decennio, il governo Meloni sta per rianimare le province. La riforma è stata approvata oggi in consiglio dei ministri, su spinta della ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati che ad AdnTalks ne ha parlato come la vera grande novità del testo unico sugli enti locali: «Stiamo discutendo da tre anni» e «la novità sarà proprio l'elezione diretta dei presidenti delle Province e dei consiglieri provinciali. E il turno dovrebbe essere un turno unico, sulla falsariga di quello che avviene per le Regioni, vincerà chi ottiene più voti», ha spiegato la ministra, già anticipando quale dovrebbe essere il sistema elettorale.

In questo modo si rianima quella struttura intermedia tra comuni e regione abolita nel 2014 con la legge Delrio, che non ha soppresso le province come enti locali (sarebbe servita una riforma costituzionale, bocciata con il referendum del 2016), ma li ha resi un soggetto pubblico eletto di secondo grado.

come funziona ora

Dal 2014, infatti, il presidente della provincia e il consiglio provinciale si compongono con i sindaci e i consiglieri dei comuni appartenenti alla provincia, mentre sono state abolite le giunte provinciali. Tutti gli incarichi poi sono a titolo gratuito.

il voto per scegliere i consiglieri è ponderato sulla base degli abitanti del comune, il consiglio dura in carica due anni e il consigliere provinciale decade nel caso di cessazione della carica nel suo comune d’origine. Per quanto riguarda il presidente della provincia, possono candidarsi solo i sindaci dei comuni della provincia e per eleggerlo votano tutti i sindaci e i consiglieri comunali della provincia, sempre con voto ponderato.

Quanto alle funzioni, la provincia ha un ruolo di coordinamento sovracomunale e ha competenza in materia di gestione dell’edilizia e della rete delle scuole superiori; di viabilità e trasporti nelle strade provinciali; di coordinamento della pianificazione territoriale; di supporto tecnico amministrativo agli enti locali e di promozione delle pari opportunità.

Le incognite

Nel 2025, durante l’Assemblea nazionale delle province d’Italia, il presidente Sergio Mattarella disse che «la Costituzione stabilisce che le province sono anti autonomi con propri statuti, poteri, funzioni. Si tratta di previsioni che non possono essere accantonate. Le province – titolari di questo status - vivono tutt’ora nel servizio che rendono alle comunità e ai territori, una transizione incompiuta» e ammonì che non possono «essere destinate a un eterno limbo».

La questione, però, è complessa e viene spiegata da Federica Fabrizzi nel volume Le province, inutili o necessarie? edito dal Mulino. Da un lato le province sono state considerate delle diramazioni intermedie fragili e tutto sommato improduttive ma costosissime nel loro apparato sia burocratico che politico; dall’altro abolirle del tutto con una riforma costituzionale significherebbe eliminare qualsiasi livello intermedio tra il pulviscolo di comuni (In Italia sono presenti 7.894 comuni, con una media di circa 7.500 abitanti) e le regioni, escludendo dunque la possibilità di servizi amministrativi accentrati anche nell’ottica di economie di scala.

Oggi il governo di centrodestra intende rianimare le province non tanto dal punto di vista delle competenze, ma riassegnando a questo ente intermedio un ruolo politico attraverso l’elezione di primo livello – dunque diretta da parte dei cittadini – dei suoi rappresentanti.

Questo sulla base di un presupposto: se le province hanno funzioni fondamentali per la vita dei cittadini, allora dovrebbero essere politicamente responsabili attraverso una elezione diretta. Tanto più che il risparmio accertato con la riforma Delrio è stato minimale: secondo i dati forniti dall’Upi in commissione Affari costituzionali al Senato nel 2023, il mancato pagamento delle indennità del personale politico è stato di 52 milioni 473 mila euro. Una cifra infinitesimale rispetto al bilancio pubblico.

Il punto, però, rimane non tanto quello della rappresentanza politica quanto quello delle funzioni: le province come ente servono? Nel suo saggio, Fabrizzi spiega come «la diversità di mappatura demografica, territoriale, altimetrica, produttiva, sociale e di tradizione amministrativa tra le regioni italiane comportano che un’opera seria di riordino non possa essere utilmente condotta se non all’interno delle singole regioni, con soluzioni probabilmente molto differenti». In altre parole, l’attuale distribuzione delle provincie, che prescinde da estensioni geografiche e da numero di comuni che “copre” è adatto a rispondere alle specifiche esigenze di ogni territorio?

La riforma del centrodestra

Il disegno di legge delega approvato in Cdm in realtà non affronta esplicitamente questi nodi se non con una delega al governo di cui non si conoscono i contorni. L’unico elemento certo, sottolineato da tutta la politica di centrodestra, è il ripristino dell’elezione diretta del presidente della Provincia e del consiglio provinciale, che non sarà più un derivato dei comuni. Al governo, però, viene data anche delega per la revisione del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La corsa a intestarsi la “rinascita” non tanto delle province quanto degli eletti è partita. La Lega ha esultato definendolo «un importante segnale di ritorno alla democrazia e di attenzione all'efficienza dei servizi, a partire dalla gestione e dalla manutenzione di scuole e strade, nel segno dell'autonomia. Una vittoria della Lega, che da anni, anche in solitudine, porta avanti questa battaglia per rimediare ai disastri della riforma Delrio voluta da Renzi. Avanti tutta».

Anche Forza Italia ha festeggiato con la capogruppo in Senato, Stefania Craxi, secondo cui il disegno di legge delega «è una buona notizia per i cittadini e un risultato che Forza Italia rivendica con orgoglio. Da anni chiediamo di rivedere la riforma Delrio che ha svuotato le province, senza abolirle, sull'onda di una campagna demagogica che non ha portato nulla al buon governo dei territori». Craxi però ha sottolineato che «ora serve una riforma seria, con funzioni chiare, risorse certe e nessuna sovrapposizione con Regioni e Comuni. Nessuno dica che vogliamo nuove poltrone. Vogliamo istituzioni democratiche che funzionino e diano risposte ai territori».

Fratelli d’Italia, con Paolo Trancassini, ha invece parlato di «una vittoria di popolo. Restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri amministratori significa restituire rappresentanza, autorevolezza e centralità a istituzioni fondamentali per i territori».

Rimane da capire se sarà una riforma che dirà anche quali saranno le funzioni delle redivive provincie, e non solo come si sceglierà chi dovrà guidarle.

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