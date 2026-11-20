La legge 174 del 2026 ha segnato il ritorno all’elezione diretta di presidenti, giunte e consigli provinciali. Chiamare i cittadini alle urne promettendo il rilancio della prossimità territoriale mentre si lasciano a secco i capitoli per le strade e le scuole prepara il terreno a una nuova stagione di frustrazione civica

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La traiettoria delle Province italiane assomiglia a un pendolo impazzito che oscilla da oltre un secolo tra l’ansia di razionalizzazione centralista e il bisogno fisiologico di un governo intermedio del territorio. Nate con l’unificazione nazionale come cinghia di trasmissione dei prefetti e poi trasformate dalla Costituzione repubblicana in enti autonomi di area vasta, queste amministrazioni hanno vissuto negli ultimi trent’anni una via crucis normativa.

Prima svuotate di senso dalla moltiplicazione clientelare delle sigle negli anni Novanta e Duemila, poi messe sul banco degli imputati durante la crisi dei debiti sovrani come simbolo dei cosiddetti costi della politica, e infine congelate in un limbo giuridico dalla riforma Delrio del 2014. Quella stagione riformatrice nacque sotto una cattiva stella metodologica: l’idea che si potesse riformare l’architettura istituzionale a saldo zero, tagliando la rappresentanza democratica nella convinzione che il referendum costituzionale del 2016 avrebbe poi cancellato l’ente dalla Carta. Sappiamo come è finita.

Province fantasma

Il referendum bocciò la riforma costituzionale e le Province rimasero in piedi, ma ridotte a fantasmi amministrativi governati da organi di secondo grado, composti da sindaci e consiglieri comunali chiamati a svolgere funzioni gratuite e dopolavoristiche su territori vastissimi. Dal punto di vista del diritto amministrativo ed economico, la legge 56 del 2014 ha prodotto una frattura profonda tra legittimazione politica e responsabilità gestionale.

Un ente pubblico che gestisce migliaia di chilometri di viabilità extraurbana, l’edilizia scolastica superiore e la tutela ambientale non può operare nell’opacità di un consorzio ristretto di amministratori già gravati dai problemi dei propri municipi. In qualunque democrazia liberale ed europea, il governo di area vasta risponde a una logica precisa: garantire coesione tra centri urbani e aree interne, evitando che il potere si concentri interamente negli apparati burocratici delle Regioni o dei ministeri.

Proprio per queste ragioni, il ritorno all’elezione diretta di presidenti, giunte e consigli provinciali, delineato attraverso la recente legge 174 del 2026 e lo schema di revisione del Testo unico degli enti locali in discussione a Palazzo Madama, risponde a un’esigenza reale, confermata peraltro da un consenso trasversale tra cittadini e sindaci. Il problema, tuttavia, non sta nel principio del suffragio universale, bensì nell’incoerenza strutturale con cui l’esecutivo sta costruendo questa controriforma.

Un cortocircuito evidente

Mentre da un lato si disegnano le nuove regole elettorali, con mandato quinquennale, soglia al quaranta per cento per evitare il ballottaggio, premio di maggioranza e preferenze di genere, dall’altro la legge di bilancio per il 2027 conferma l’impianto punitivo della finanza pubblica italiana verso le autonomie territoriali. Il cortocircuito è evidente non appena si incrociano le norme ordinamentali con le tabelle contabili.

L’articolo 119 della Costituzione stabilisce un principio cardine dello Stato di diritto finanziario: le risorse ordinarie degli enti territoriali devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Nella realtà dei bilanci pubblici, questo vincolo viene aggirato sistematicamente attraverso prelievi forzosi e contributi alla finanza pubblica che drenano liquidità dalla periferia per far quadrare i saldi del Tesoro.

I dati emersi nel ciclo di audizioni parlamentari davanti alle commissioni Bilancio restituiscono la fotografia di enti strutturalmente asfissiati. Per l’esercizio in corso, lo squilibrio di parte corrente delle Province supera 1,2 miliardi, una cifra che ricalca quasi al millimetro il prelievo imposto dallo Stato alle stesse amministrazioni. In pratica, il governo centrale riscuote da un lato ciò che nega dall’altro, impedendo la programmazione ordinaria. A questa dinamica si somma la scadenza dell’impulso straordinario garantito dai fondi europei.

I tagli ai fondi

Negli ultimi anni, grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la capacità di investimento delle amministrazioni provinciali aveva registrato un balzo significativo, dimostrando che gli enti intermedi, quando dispongono di mezzi adeguati, sono perfettamente in grado di progettare e aprire cantieri. Con l’esaurimento della spinta europea, la manovra non solo rinuncia a varare un piano pluriennale per la messa in sicurezza delle scuole superiori e della rete stradale, ma intacca persino gli stanziamenti già programmati: i fondi per la prevenzione sismica vengono dimezzati nel biennio 2027-2028 e subiscono una riduzione anche i capitoli ministeriali destinati agli istituti scolastici.

Il quadro diventa ancora più critico sul fronte della spesa corrente, il vero indicatore della tenuta operativa di un’amministrazione. Il mancato rifinanziamento integrale dei rinnovi contrattuali del personale pubblico scarica sulle sole Province un onere stimato intorno ai 120 milioni di euro. Prive di trasferimenti compensativi, queste amministrazioni sono costrette a comprimere ulteriormente i margini di assunzioni, rinunciando a ingegneri, geometri e tecnici proprio nella fase più delicata, quella in cui occorre portare a termine le opere finanziate negli anni scorsi ed evitare di dover restituire i fondi comunitari.

La medesima logica estrattiva colpisce i Comuni, rivelando un disegno complessivo in cui la finanza locale viene utilizzata come ammortizzatore gratuito delle tensioni macroeconomiche nazionali. Le proiezioni dell’Istituto per la finanza e l’economia locale segnalano che il saldo corrente netto dei municipi è destinato a scivolare in un disavanzo di 700 milioni nel 2027, fino a toccare i 900 milioni l’anno successivo.

Il paradosso

Non si tratta di spesa improduttiva, ma di costi incomprimibili legati a diritti soggettivi e obblighi di legge, come l’assistenza scolastica agli studenti con disabilità o la tutela dei minori disposta dai tribunali, voci per le quali lo Stato copre ormai soltanto una frazione minima della spesa effettiva sostenuta dai sindaci. A ciò si aggiunge il paradosso della manutenzione post-Pnrr: le nuove infrastrutture sociali e scolastiche inaugurate sul territorio richiedono utenze, personale e gestione ordinaria che peseranno per centinaia di milioni sui bilanci comunali senza alcuna copertura aggiuntiva. Di fronte a questo scenario, il dibattito politico appare prigioniero di due opposte miopie.

Da una parte, una fascia del campo progressista continua a difendere per puro riflesso condizionato l’architettura della legge Delrio, agitando lo spauracchio del ritorno alle vecchie poltrone e ignorando che la soppressione del voto diretto ha finito per consegnare i territori al neo-centralismo delle Regioni, spesso lontane e poco reattive rispetto alle esigenze delle aree interne.

Il riformismo europeo non consiste nel tagliare i canali della rappresentanza democratica, ma nel rendere i livelli di governo trasparenti, contendibili e sottoposti al giudizio degli elettori. Dall’altra parte, l’operazione messa in campo dalla maggioranza rischia di rivelarsi una trappola istituzionale ancora più insidiosa. Reintrodurre l’elezione diretta senza una contestuale revisione organica delle competenze, senza eliminare le sovrapposizioni tra Province, Regioni e agenzie regionali, e soprattutto senza restituire autonomia tributaria e certezza di trasferimenti, significa consegnare ai futuri presidenti eletti una scatola vuota.

Il principio cardine del costituzionalismo liberale, nessuna tassazione senza rappresentanza, ha un rovescio altrettanto vincolante: nessuna responsabilità elettorale senza potere di spesa. Chiamare i cittadini alle urne promettendo il rilancio della prossimità territoriale mentre si lasciano a secco i capitoli per le strade e le scuole prepara il terreno a una nuova stagione di frustrazione civica e antipolitica. Quando gli amministratori eletti non dispongono né delle risorse per tappare le buche né del personale per mettere in sicurezza le aule, il voto popolare smette di essere uno strumento di governo e si trasforma nell’alibi perfetto attraverso cui il potere centrale scarica sulla periferia il fallimento delle proprie scelte di bilancio.

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