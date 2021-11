Roma e Parigi provvederanno insieme alla riforma in ambito europeo del patto di stabilità, da riformare già l’anno prossimo. È quanto emerge dalle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e del presidente francese Emmanuel Macron rese durante la conferenza stampa successiva alla firma del trattato del Quirinale, avvenuta stamane a Villa Madama.

«Francia e Italia consolidano la loro vicinanza e i legami commerciali, culturali e politici: da oggi siamo ancora più vicini», ha detto il presidente del Consiglio subito dopo la firma, sottolineando anche che «Italia e Francia condividono molto più di confini. La nostra storia, la nostra arte, le nostre economie e le nostre società si intrecciano da tempo immemore. Le istituzioni che abbiamo l'onore di rappresentare si poggiano sugli stessi valori repubblicani, sul rispetto dei diritti umani e civili, sull'europeismo».

Le prospettive europee

Il trattato si colloca in un contesto europeo in cui la fine del cancellierato di Angela Merkel apre lo spazio a nuove alleanze interne. Sia Macron che Draghi sono spesso stati identificati come potenziali eredi del lascito politico della cancelliera, ed entrambi approfittano della firma di un testo che avvicina l’intesa tra Roma e Parigi a quella storica tra Francia e Germania sancita dal trattato dell’Eliseo prima e consolidato da quello di Aquisgrana poi.

Macron in conferenza stampa ha dovuto quasi subito affrontare una domanda in questo senso. «Angela Merkel è ancora in carica, le ho parlato stamattina per coordinare le iniziative di fronte alla nuova variante del virus. Ho troppo rispetto e amicizia per lei» per parlare di un nuovo alleato. Il tentativo è quello di stemperare le implicazioni che secondo i commentatori questo accordo implica.

«In Francia si dice che quando le cose vanno male con la Germania, si guarda all’Italia. Ma non funziona così: l’Europa si costruisce a 27, non bisogna cercare nelle diverse alleanze i sostituti di uno o dell’altro», ha continuato, spiegando che sono rapporti che «si completano e si rafforzano».

Patto di stabilità

La prima prova tangibile dell’accordo dovrebbe essere l’impegno sulla riforma del patto di stabilità, in programma a livello europeo già l’anno prossimo: secondo le parole dei due leader, i paesi si schiereranno fianco a fianco contro il fronte dell’austerità.

Il patto di stabilità e le regole europee di bilancio «in vigore prima della pandemia avevano già dimostrato la loro insufficienza, da quando è cominciata la crisi finanziaria aggravavano il problema. Oggi la revisione è inevitabile», ha detto Draghi.

«Le nuove regole devono riflettere un passato che bisogna correggere e un futuro da disegnare. Tutto questo va fatto con l'Ue ma è importante che i paesi si dotino di strumenti più forti e in questo modo Italia a Francia pensano di procedere».

La difesa comune

Una lunga parte del testo del nuovo trattato è dedicato allo sviluppo di un settore di difesa comune. «L'Europa deve sapersi proteggere, difendere i propri confini, occorre creare una vera difesa europea. Questo trattato aiuta la costruzione della difesa europea che è complementare alla Nato», ha detto Draghi. «Un’Europa più forte fa la Nato più forte».

La collaborazione, da quanto emerge dalle parole dei due leader, si concretizzerà in uno scambio continuo. «Dobbiamo imparare la disciplina dell’amicizia, in questo campo è particolarmente importante consultarsi e agire insieme», ha detto ancora il presidente del Consiglio.

Nel testo del trattato in realltà si legge anche che sarà intensificato «il dialogo comune nei settori tecnico e operativo della difesa» (anche nel settore spaziale), che si traduce anche in un rafforzamento della «cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali».

L’immigrazione

Un altro capitolo dell’accordo insiste sul coordinamento delle politiche di sicurezza e quelle sulla gestione dell’immigrazione, a partire dall’assunto che il Mediterraneo è riconosciuto come «ambiente comune».

«Il coordinamento su tutte le questioni che influiscono sulla sicurezza, sullo sviluppo socio-economico, sull’integrazione, sulla pace e sulla tutela dei diritti umani nella regione, ivi incluso il contrasto dello sfruttamento della migrazione irregolare» si legge nel testo.

È stato Macron a dare un aspetto più plastico a queste parole: «Penso che sulla migrazione sia Italia che Francia stiano facendo la propria parte» ha detto il presidente francese. Continueranno a esserci migrazioni economiche e migranti irregolari, «dobbiamo conservare l’accoglienza che va coi valori dell’Europa: accogliere e proteggere chi arriva secondo le regole e riportare nei propri paesi chi non ha diritto a restare. Con l’umanesimo delle regole».

Una prospettiva che andrà coordinata con una politica di «cooperazione con i paesi di origine e transito, proteggere le nostre frontiere esterne, lottare contro i trafficanti».

