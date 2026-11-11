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Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha lasciato la propria abitazione a Washington per trasferirsi in una base militare dopo aver ricevuto minacce di morte attribuite all'Iran. Così riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda. Bessent è uno dei principali responsabili della campagna di pressione economica degli Stati Uniti su Teheran, dopo l'inizio della guerra lanciata da Washington e Israele il 28 febbraio.

Intanto emergono tensioni tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu sulla strategia da adottare nei confronti dell'Iran. Secondo il quotidiano israeliano Ynet, i due leader avrebbero avuto una telefonata particolarmente accesa durante la quale Netanyahu avrebbe insistito per una ripresa delle operazioni militari. L'ufficio del premier israeliano ha smentito la ricostruzione. Netanyahu ha comunque ribadito alla Knesset che l'unico modo per eliminare definitivamente la minaccia nucleare iraniana sarebbe rovesciare il regime degli ayatollah.

Teheran apre invece alla possibilità di negoziati con Washington, chiedendo il rispetto delle proprie condizioni. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che la guerra potrà concludersi attraverso la diplomazia e un accordo che tenga conto delle richieste iraniane.

La tensione resta alta anche nello Stretto di Hormuz. Le Guardie rivoluzionarie iraniane sostengono che tre petroliere abbiano urtato mine navali. L'agenzia britannica Ukmto ha segnalato separatamente una petroliera colpita da un proiettile di natura sconosciuta al largo dell'Oman.

Nella Striscia di Gaza proseguono gli attacchi israeliani nonostante il cessate il fuoco dell'ottobre 2025. Martedì cinque palestinesi sono stati uccisi, secondo le autorità ospedaliere locali. Le forti piogge degli ultimi giorni hanno inoltre provocato allagamenti e distrutto migliaia di ripari. L'Unicef stima che 950 mila sfollati vivano in aree esposte alle inondazioni.

Onu, continua l'emergenza a Gaza dopo le forti piogge Le forti piogge del fine settimana hanno aggravato ulteriormente le condizioni della popolazione nella Striscia di Gaza. Secondo le prime stime delle Nazioni Unite, oltre 200 mila persone potrebbero aver bisogno di assistenza umanitaria. I danni segnalati riguardano piu' di 40 mila rifugi familiari, oltre 900 installazioni igieniche e nove strutture sanitarie. L'Iran designa la marina e l'aeronautica argentine come "organizzazioni terroristiche" Il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran, "in base al principio di reciprocità e facendo riferimento alla legge approvata nell'anno 1398, designa la Marina argentina e l'Aeronautica argentina come organizzazioni terroristiche". Lo dichiara il ministero degli Affari Esteri di Teheran in un post su X Marina iraniana: petroliera in fiamme a Hormuz La Marina iraniana ha riferito che un incendio è scoppiato a bordo di una petroliera che aveva violato le norme di sicurezza, dopo che questa mattina presto si è scontrata con delle mine marine a est dello Stretto di Hormuz. Ynet, telefonata di fuoco Trump-Netanyahu Donald Trump e Benjiamin Netanyahu hanno avuto una telefonata insolitamente accesa, incentrata sull'Iran, che e' stata descritta da funzionari israeliani come "un infernale scambio di urla". Secondo quanto riferito dai funzionari israeliani a 'Ynet', durante la conversazione Netanyahu ha insistito con forza affinche' Trump riprendesse importanti operazioni di combattimento contro l'Iran, mentre diverse figure, sia all'interno che all'esterno della Casa Bianca, hanno cercato di impedirlo. Nyt, Bessent si è trasferito in una base militare per le minacce iraniane Il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha di recente lasciato la propria abitazione per trasferirsi in una base militare, in seguito a minacce di morte provenienti dall'Iran. Lo riferisce il New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda.

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