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La prima nativa dell’Alaska a conquistare un seggio al Senato. Quindici giorni dopo le elezioni di midterm, la democratica Mary Peltola vince la sfida contro il repubblicano Dan Sullivan. Ottiene poco più del 50 per cento delle preferenze, ma tanto basta a superare il rivale fermo al 45,8 per cento. L’ultima frontiera d’America era diventata centrale in questo midterm, come dimostra anche il comizio a ridosso del voto organizzato da Donald Trump.

Il trionfo di Peltola rende ancor più netto il successo del Partito democratico. Ora il conteggio alla Camera Alta del Congresso vede i democratici con 56 seggi e i repubblicani a 44. Dal 1958 non si vedeva un ribaltone simile, con 9 seggi sottratti ai conservatori. La maggioranza dei Dem è assicurata, ma il numero raggiunto non basterà per aggirare il veto presidenziale di Donald Trump o per procedere con l’impeachment – entrambe le misure richiedono i due terzi dei voti.

L’ultima volta che lo Stato ha partorito un senatore democratico da portare a Capitol Hill era il 2008, in piena sbornia da Barack Obama. Alle presidenziali di due anni fa Trump aveva surclassato di 13 punti Kamala Harris. Ai nastri di partenza, dunque, sembrava una gara facile per Dan Sullivan. Non è stato così. Il risultato è rimasto in bilico fino all’ultimo per merito del lavoro di Peltola. La candidata dei democratici incarnava perfettamente il profilo di un cittadino dell’Alaska. Lo si è visto con la questione dei salmoni. Il cambiamento climatico è causa della loro riduzione nelle acque del fiume Yukon, ma lei si è presentata come la persona giusta per risolvere il problema, visto che è cresciuta al fianco del padre pescatore. L’altro tema annoso è il caro carburante. In Alaska il prezzo alla pompa di benzina è già tradizionalmente più alto della media nazionale. Con l’inflazione, arrivare a fine mese è stato un problema per molti. Compresi gli elettori che hanno votato Donald Trump. La sua vittoria, afferma Peltola dopo i risultati, conferma che «lo status quo di Washington qui non funziona».

Durante la campagna elettorale il Partito democratico si stava complicando la vita da sé. Il pasticcio sui nomi dei candidati, o meglio il sotterfugi con cui hanno provato a ingannare gli elettori, rischiava di diventare un boomerang. Lo staff di Peltola, con l’assenso del Democratic Senatorial Campaign Committee (il comitato dei democratici per l’elezione dei rappresentanti al senato), avrebbe girato nei mesi scorsi l’Alaska in lungo e in largo per trovare un altro Dan Sullivan da poter candidare. In questo modo sulla scheda elettorale ci sarebbero stati due omonimi, aumentando il rischio che gli elettori si sbagliassero a crocettare la casella. Il piano ha funzionato, l’uomo è stato trovato – un insegnante in pensione in un piccolissimo villaggio di pescatori – ma il New York Times ha scoperto tutto.

Dalla campagna elettorale di Peltola hanno negato ogni coinvolgimento nella faccenda. Storicamente entrambi i partiti hanno adottato stratagemmi simili pur di vincere. Questo però potrebbe fornire l’assist perfetto a Trump. Sono anni che il presidente denuncia brogli elettorali ai suoi danni. Con un risultato in bilico fino all’ultimo e una sconfitta risicata, non è fantascienza pensare che il presidente possa sfruttare la vicenda per chiedere il riconteggio.

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