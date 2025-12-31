Il Cremlino continua ad accusare l’Ucraina del presunto attacco con droni alla residenza del leader russo. E il generale Romanenkov fornisce i dettagli dell'azione attribuita al “nemico”. «Novantuno droni sarebbero decollati dalle regioni di Sumy e Chernihiv»

L'esercito russo ha rilanciato le accuse secondo cui l'Ucraina avrebbe attaccato con alcuni droni una residenza del presidente Vladimir Putin, pubblicando un video che mostra un velivolo che sarebbe stato abbattuto durante l'attacco, che Kiev denuncia come falso.

Il ministero della Difesa russo, in particolare, ha diffuso il video che mostra un soldato con il volto coperto in piedi accanto ai resti di un drone, nonché una mappa che mostra la traiettoria dei velivoli lanciati durante il presunto attacco nella notte tra domenica e lunedì.

Il generale Alexander Romanenkov ha fornito i dettagli dell'azione attribuita all'Ucraina. «La formazione, il numero di dispositivi da attacco aereo coinvolti e le loro traiettorie dalle direzioni sud, sud-ovest e ovest direttamente verso l'area della residenza presidenziale nella regione di Novgorod confermano inequivocabilmente che l'attacco terroristico del regime di Kiev è stato mirato e accuratamente pianificato», ha dichiarato durante un briefing di cui dà notizia Ria Novosti.

Caccia dell'Aviazione russa si sono accorti dell'operazione intorno alle 19 e 20 ora di Mosca del 28 dicembre: 91 droni sarebbero decollati dalle regioni di Sumy e Chernihiv. «Uno di questi trasportava una carica ad alto esplosivo del peso di sei chilogrammi ed era progettato per colpire persone», è stato spiegato.

Kiev avrebbe cercato di effettuare l'attacco da diverse direzioni: droni sono stati abbattuti sopra le regioni di Briansk, Smolensk e Novgorod.

«Non ci sono stati danni alla residenza» di Putin, «nessuna perdita», ha assicurato il generale.

Intanto la responsabile della diplomazia europea, Kaja Kallas, ha accusato la Russia di cercare di «far deragliare» gli sforzi di pace con l'Ucraina, avanzando accuse «infondate» sull’attacco contro la residenza. «L'affermazione della Russia secondo cui l'Ucraina avrebbe recentemente preso di mira siti governativi chiave in Russia ha lo scopo di creare un diversivo», ha avvertito in un post su X.

