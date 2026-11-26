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A quasi nove mesi dal suo inizio, la guerra di Trump nel Golfo ha causato le prime vittime italiane. È accaduto intorno alle 14 di giovedì 26 in Kuwait, dove Antonio Saccoccio ed Emanuele Lo Russo sono morti dopo essere stati colpiti, secondo una prima ricostruzione, dai frammenti di droni – di fabbricazione iraniana – intercettati dalla difesa antiaerea.

Rispettivamente di 65 e 36 anni, i due facevano parte del personale tecnico della Rheinmetall Italia, società del gruppo industriale tedesco specializzata in sistemi radar e di difesa antiaerea. Originario di Formia il primo e di Roma il secondo, si trovavano nel paese del Golfo impegnati nella manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema Skyguard, in dotazione alle Forze armate kuwaitiane. Tra i feriti ci sono anche un alto ufficiale kuwaitiano e un cittadino pakistano.

Le parole di Tajani

A chiarire l’accaduto per primo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha appreso la notizia poco prima del suo Question time al Senato. «Intorno alle 14 di oggi alcuni droni di provenienza iraniana hanno preso di mira installazioni militari kuwaitiane. Tra queste anche una stazione di rilevamento della difesa antiaerea in cui stavano operando due tecnici italiani di Rheinmetall Italia», ha detto il capo della Farnesina. Dopodiché «c’è stata una forte esplosione e purtroppo entrambi i nostri connazionali, dalle notizie che ci arrivano dal Kuwait, sono deceduti», ha detto esprimendo condoglianze alle famiglie delle vittime.

In serata Teheran ha negato che il drone sia stato lanciato dai Pasdaran: «Respingiamo le accuse». Concetto che il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha ribadito a Tajani durante un colloquio telefonico. «Sappiamo che ci sono anche tante milizie proxy dell’Iran che utilizzano questi droni», ha detto il capo della Farnesina affermando che l’Iran «è pronto anche a partecipare ad una commissione di inchiesta congiunta per stabilire di chi è la responsabilità nel lancio del drone».

La morte dei due italiani ha suscitato sgomento tra le forze politiche. La premier Giorgia Meloni, raggiunta dalla notizia durante i lavori del Consiglio europeo, ha espresso, a nome suo e del governo, «profondo cordoglio». Così come tutti gli esponenti dei partiti italiani.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha chiesto l’aumento della pressione sull’Iran per porre fine agli attacchi contro i paesi vicini, ribadendo che la sicurezza del Golfo riguarda anche l’Europa. Jasem Mohamed Albudaiwi, segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo, ha condannato il «brutale» attacco e ha accusato l’Iran di alimentare un’escalation militare nella regione. Il ministero degli Esteri del Kuwait ha espresso «condanna» e «riprovazione per il protrarsi della criminale aggressione iraniana».

Il personale italiano

Da anni i paesi del Golfo hanno accordi con aziende belliche private per compensare la mancanza di know how e di personale in grado di utilizzare strumentazioni militari all’avanguardia per abbattere i droni Shahed iraniani. Con l’inizio della guerra, quindi, le forze militari arabe si sono appoggiate quindi a tecnici stranieri, tra cui tanti europei ex militari, per compensare le lacune. In Kuwait, infatti, è presente anche l’italiana Leonardo. L’amministratore delegato, Leonardo Mariani, è intervenuto sulla vicenda: «I nostri lavoratori sono assolutamente in sicurezza».

Per ora niente allarmismi neanche per la presenza militare italiana nel paese.

Secondo quanto riferito da fonti del ministero della Difesa, non ci sono cambiamenti previsti nelle misure di sicurezza per il contingente italiano, già fortemente ridimensionato a causa della guerra e composto da circa venti soldati. Prima dell’operazione Epic Fury i soldati italiani erano circa 400. La loro presenza risale al 2014 nell’ambito dell’operazione Prima Parthica della coalizione internazionale a guida statunitense contro l’Isis in Iraq e Siria. Ma in questo 2026 le priorità sono cambiate e il dispositivo militare è stato riorganizzato attraverso la Task Force Air Arabia, nel regno saudita, che svolge supporto alle difese dei più importanti paesi del Golfo.

Pur non essendo direttamente coinvolto nelle operazioni Usa, il Kuwait è uno dei partner strategici di Washington nella regione. Il paese è un polo logistico cruciale per le forze Usa in Medio Oriente e dal 2004 gode dello status di Major Non-Nato ally. Questo ha reso il Kuwait un bersaglio delle Guardie rivoluzionarie. Secondo i dati dell’Institute for national security studies, aggiornati al 10 novembre scorso, è stato il secondo paese più colpito con oltre 1466 attacchi provenienti dall’Iran, che hanno causato 190 feriti e 12 morti, fino a giovedì 27, quando il bilancio è aumentato.

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