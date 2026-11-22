Un drone ha provocato il crollo di parte di un palazzo di cinque piani a Dymer. Almeno quattro persone sono rimaste ferite. Nel Baltico continua l'incendio sulla nave cargo russa Sparta II

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Due morti, almeno quattro feriti e diverse persone ancora disperse. Si aggrava il bilancio dell'attacco russo che domenica 22 novembre ha colpito un edificio residenziale di cinque piani a Dymer, a nord di Kiev. Un drone ha distrutto parte della palazzina, provocando un incendio e il crollo di diversi appartamenti. I soccorritori hanno recuperato due corpi dalle macerie, mentre proseguono le ricerche dei superstiti. Sarebbero almeno 14 i dispersi.

L'attacco si inserisce in una nuova ondata di bombardamenti russi. Secondo l'aeronautica ucraina, nella notte Mosca ha lanciato 186 droni, 161 dei quali sono stati neutralizzati. Anche Zaporizhzhia è stata colpita: tra i feriti ci sono due bambini.

Zelensky ha denunciato l'intensità degli attacchi dell’ultima settimana: venti regioni ucraine colpite con circa 2.700 droni, quasi 1.460 bombe aeree e 165 missili. Tra questi, secondo il presidente, anche missili balistici nordcoreani che la Russia starebbe contribuendo a rendere più precisi.

«In questo contesto è particolarmente difficile comprendere i ritardi nella fornitura di missili intercettori», ha dichiarato Zelensky, chiedendo agli Stati Uniti di autorizzare il trasferimento dei missili per i sistemi Patriot già finanziati dagli alleati attraverso il programma Purl, che consente ai paesi Nato di acquistare armamenti statunitensi destinati all'Ucraina.

Intanto Mosca ha annunciato la conquista di Sosnovi Bor, nella regione di Kharkiv. Il ministero della Difesa di Putin ha anche rivendicato attacchi contro infrastrutture elettriche a Zaporizhzhia, il porto di Kiliya, nella regione di Odessa, e una nave cargo che, secondo Mosca, trasportava materiali destinati alle forze ucraine. Nel mar Baltico continua l'incendio sulla nave cargo russa Sparta II, colpita sabato da droni nel golfo di Finlandia.

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