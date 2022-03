La Guardia di finanza ha congelato altri beni di proprietà di un oligarca russo. È un complesso immobiliare a Punta Sardegna, in provincia di Sassari, di cui Petr Olegovich Aven, ex ministro di Boris Eltsin per le relazioni economiche internazionali, sarebbe proprietario per un terzo, circa 4 milioni di euro.

La villa di Porto Rafael di Aven farebbe parte dei beni sequestrati, villa dove la moglie Elena nel 2015 ha perso la vita mentre nuotava, colpita da un infarto. L’oligarca è conosciuto per aver investito molto nel campo dell’arte.

Aven si occupò, dopo la caduta dell’Urss, di gestire la convertibilità del rublo nelle altre valute. Direttore della Alfa-Bank fino a marzo 2022, importante banca d’affari del paese, secondo Forbes ha un patrimonio superiore ai 5 miliardi di dollari e si situa al 529esimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo.

I finanzieri continuano il congelamento delle ricchezze dei miliardari russi, in esecuzione dei pacchetti di sanzioni decisi dall’Unione europea. Hanno già sequestrato beni di proprietà degli oligarchi russi per oltre 700 milioni, tra cui yacht, ville e appartamenti.

© Riproduzione riservata