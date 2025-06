Secondo fonti sanitarie palestinesi, almeno 14 persone, tra cui un operatore umanitario, sono state uccise in diversi attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dalle prime ore del giorno. Lo riferiscono l'agenzia palestinese Wafa e Al Jazeera. Nel contempo, dal Comitato Internazionale della Croce Rossa a Gaza è giunto il tragico bilancio di almeno 66 bambini morti per malnutrizione nella Striscia, nel corso della guerra con Israele. Nel dettaglio, fonti mediche dell'ospedale battista Al-Ahli di Gaza City hanno riferito che cinque corpi e diversi civili feriti sono stati trasportati in ospedale a seguito di un attacco aereo israeliano su un'abitazione nel quartiere di Al-Tuffah, a nord-est della città. In un altro incidente, un attacco con drone israeliano ha preso di mira l'affollato mercato di Al-Zawiya nel quartiere di Al-Daraj, nel centro di Gaza City, causando ulteriori vittime e feriti tra i civili.

Contemporaneamente, l'artiglieria israeliana ha bombardato il centro di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia, aggravando la distruzione diffusa e la crisi umanitaria in corso.

"La mancanza di cibo colpisce tutti a Gaza, soprattutto i bambini", ha dichiarato ad Al-Jazeera Hisham M'hanna, portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr) a Gaza. "Il problema di fornire cibo a tutti nella Striscia di Gaza si protrae da molti mesi, dallo scoppio di questo orribile conflitto", ha sottolineato l'umanitario. Presso l'ospedale da campo del Cicr a Rafah, che comprende anche un reparto maternita', vengono accolte madri per partorire o per consultare specialisti sanitari. "I loro esami non sono come dovrebbero essere, non sono sani come dovrebbero, a causa della grave malnutrizione che alcuni di loro hanno dimostrato, anche durante la gravidanza", ha raccontato M'hanna. "Dove andiamo a visitare gli ospedali, vediamo anche neonati e bambini, neonati che non sono nelle condizioni di salute che dovrebbero essere: hanno mostrato misurazioni di peso e altezza inferiori alla norma", ha ancora detto la fonte umanitaria. Il mancato rifornimento di aiuti alimentari adeguati sta "avendo un impatto su tutti a Gaza, compresi e soprattutto sui bambini che costituiscono la maggioranza di questa popolazione".