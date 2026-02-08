La premier ottiene la maggioranza dei due terzi in parlamento per cambiare la costituzione pacifista e per il suo iper-stimolo dell’economia: ha i numeri per portare avanti il suo programma di riforme radicali, dell’economia e in politica estera e di difesa

false false

Lo scioglimento della camera bassa dopo soli tre mesi a capo del governo non è stato un azzardo, ma una mossa calcolata, e azzeccata, di una premier che è riuscita così a conquistare un’amplissima maggioranza che le permetterà di imprimere una svolta alle politiche del Giappone.

Così Sanae Takaichi con il voto di domenica 8 febbraio ha ottenuto un mandato chiarissimo a guidare la quinta economia del pianeta in una fase critica, sia per lo sviluppo interno, che nelle relazioni internazionali. Il suo Partito liberal democratico (Ldp), a cui Takaichi ha impresso una svolta ultra-conservatrice, ha ottenuto infatti la maggioranza assoluta dei 465 seggi e, con l’alleato Partito dell’innovazione (Jip), ha superato la maggioranza dei due terzi (310 poltrone) con la quale entrambi potranno portare a casa le rispettive riforme-bandiera: spesa pubblica e riarmo da una parte, dall’altra la riduzione del numero dei parlamentari.

Secondo le proiezioni, per ora la coalizione Ldp-Jip ha ottenuto 340 scranni, l’opposizione 88, con 32 ancora da assegnare. Il partito di (ultra) destra, Sanseito, che ha martellato con una campagna anti-stranieri (il 3 per cento della popolazione), è salito da due a una decina di seggi. Col nord del paese sotto pesanti nevicate, ha votato solo il 55,6 per cento degli aventi diritto: meglio del 53,8 per cento del 2024, ma comunque un’affluenza sconfortante per una democrazia.

La strategia elettorale

Ha fatto sensazione la Takichi-mania, che nell’arcipelago è diventata un neologismo, “sanakatzu”. I giapponesi, soprattutto i ragazzi, sarebbero impazziti per le maniere dirette della 64enne premier ex batterista metal – dopo che il suo compassato predecessore, Shigeru Ishiba, aveva fatto perdere al Ldp la maggioranza in entrambi i rami del parlamento –, nonché per le borsette e le penne rosa di Takaichi, diventate di tendenza.

Sotto questa patina glamour c’è però la sostanza politica. Da Tokyo a Washington, passando per Roma, l’internazionale dell’ultra-destra populista ha saputo entrare in sintonia con un elettorato che, prima che giovane, è inquieto e pronto a credere alla propaganda dai toni forti, anche se smussata nell’imminenza nel voto per sottrarre voti al centro, alla fallimentare Alleanza riformista tra l’ex partner di una vita del Ldp, il buddista-pacifista Komeito, e il Partito democratico costituzionale.

Takaichi giovedì scorso aveva ricevuto da Donald Trump «appoggio totale», dopo che Giorgia Meloni, in visita a Tokyo a gennaio aveva dichiarato che «Sanae – che incontrava per la prima volta – è appena diventata la mia migliore amica».

Riforme radicali

Come che sia, ora Takaichi ha i numeri per portare avanti il suo programma di riforme radicali, dell’economia e in politica estera e di difesa.

Restituire potere d’acquisto alla popolazione e finanziare massicci investimenti nell’intelligenza artificiale, settore nel quale il paese è rimasto indietro rispetto a Cina e Stati Uniti. Sul primo fronte vuole abolire la tassa dell’8 per cento sui consumi alimentari, ma ci si chiede dove recupererà i fondi per sostenere il relativo ammanco, col debito pubblico equivalente a 2.500 miliardi di euro (il 250 per cento del Pil del paese).

Per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico, è determinata a sostenerlo con una politica fiscale espansiva, grazie a buoni del tesoro che andranno a ingrossare un debito già mostruoso. Se le sue politiche economiche minacciano di agitare i mercati, quelle di sicurezza e difesa hanno già reso burrascosi i rapporti con Pechino. Soprattutto dopo la dichiarazione – mai ritrattata, come pretende Pechino – di Takaichi sulla necessità di un intervento armato di Tokyo in caso di attacco cinese a Taiwan.

Ma, anche in questo caso, Takaichi andrà avanti spedita. Il 90 per cento dei candidati del Ldp e del Jip infatti è a favore di un aumento delle spese militari oltre il 2 per cento del Pil e del rafforzamento dell’alleanza con gli Stati Uniti, che spingono affinché Tokyo investa ancora di più in armamenti (made in Usa), dando l’esempio agli altri alleati. In questo quadro rientra l’uscita di Takaichi su Taiwan, che ha scoperto così che il 55 per cento dei giapponesi difende la sua “gaffe”.

Via libera dunque anche a una reinterpretazione sempre più radicale dell’articolo 9 della costituzione pacifista. Abolizione della tassa sugli alimenti e spesa pubblica per finanziare l’Ia e l’esercito: passata la sbornia per il trionfo elettorale, la “Giorgia Meloni d’oriente” dovrà dimostrare di saper trovare i soldi per finanziare le sue riforme.

© Riproduzione riservata