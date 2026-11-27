false false

La relatrice delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese è bloccata nell’aeroporto internazionale del Costa Rica, dove era attesa per ricevere una laurea honoris causa dall'Università. In un video pubblicato sui social il direttore generale dell’autorità per l’immigrazione del Costa Rica, Omer Badilla, ha dichiarato che Albanese è stata bloccata perché «oggetto di un allarme internazionale per legami terroristici». E che spera come si possa così chiarire ogni dubbio e «rendere evidente la minaccia che questa donna rappresenta per la sicurezza nazionale». Quasi immediata la reazione dall'ambasciatore israeliano all'Onu, Danny Danon che su X ha scritto: «Coloro che sfruttano il proprio mandato presso le Nazioni Unite per diffondere una propaganda ignobile, legittimare organizzazioni terroristiche, profanare la memoria dei sei milioni di ebrei assassinati durante l'Olocausto e denigrare incessantemente gli Stati Uniti e Israele devono subirne le conseguenze».

«È una vergogna» ha commentato Francesca Albanese a un’emittente radiofonica locale dopo postando sui social una foto dell’aeroporto «Qui è dove passerò la mia prima notte in Costa Rica» ha scritto. «Conosci il volto dell’impero il giorno in cui gli tocchi i nervi o superi i confini».

Il paese, guidato dalla presidente Laura Fernandez, stretta alleata di Trump, sta promuovendo un rafforzamento dei legami commerciali con Israele. Un rapporto di collaborazione già fortemente criticato in passato dalla stessa Albanese.

«Francamente, se non sono benvenuta nel Paese, me ne andrò volentieri. Mi dispiace molto per quello che sta passando il popolo costaricano; non è una situazione piacevole» ha dichiarato al Settimanale Universitario. A cui ha anche raccontato che, una volta giunta in aeroporto si è presentato un problema con le sue impronte digitali e gli è stato chiesto di registrarle almeno tre volte.

«Chiaramente non riuscivano a capire perché la donna di fronte a loro avesse un allarme di sicurezza, una donna che era lì per ricevere una laurea honoris causa», ha continuato Albanese parlando con la rivista universitaria. «Non credo che il problema sia il Costa Rica. Forse c'entrano gli Stati Uniti, è possibile». La relatrice delle Nazioni Unite ha anche raccontato che gli agenti hanno cercato di farla imbarcare su di un aereo per Parigi, ma che lei ha rifiutato,. «Ho avuto una lunghissima discussione, circondata da diversi agenti dell'immigrazione; è stata una situazione piuttosto intimidatoria. Onestamente, non mi sono mai sentita così umiliata e minacciata in vita mia», ha affermato. Agli agenti Albanese ha poi detto che «se la situazione non si fosse risolta, avrei preferito andare in Messico, perché è la mia prossima destinazione».

© Riproduzione riservata