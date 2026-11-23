Nella Striscia sono state impiegate più di 200 mila tonnellate di esplosivi e 61 milioni di tonnellate di macerie potenzialmente pericolose. Solo il 19 per cento delle stazioni di pompaggio delle acque reflue è operativo

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In meno di due anni a Gaza sono state impiegate più di 200 mila tonnellate di esplosivi, liberando un'energia pari a quella di 13 bombe atomiche come quella sganciata su Hiroshima. Così ricorda Oxfam (la stima è delle Nazioni Unite) nel nuovo rapporto sull'uso «massiccio e indiscriminato» di armi esplosive e incendiarie da parte di Israele nella Striscia. Armi che hanno contaminato aria, acqua e territorio. Secondo l'analisi dell'ong realizzata insieme al Conflict and Environment Observatory, oltre il 99 per cento del territorio di Gaza potrebbe essere contaminato da sostanze tossiche.

Il conflitto, infatti, – si legge nel report – ha prodotto almeno 61 milioni di tonnellate di macerie, che possono contenere materiali pericolosi. Gaza City, Khan Younis, Rafah e Jabalia sono le aree più colpite dal disastro ambientale e sanitario che minaccia la popolazione palestinese, in larga parte sfollata. «L'offensiva militare ha coinvolto direttamente oltre il 78 per cento del territorio di Gaza, lasciando dietro di sé residui di metalli pesanti, esplosivi, diossina, contaminanti biologici e amianto presente negli edifici rasi al suolo», spiega Paolo Pezzati, portavoce per le crisi umanitarie di Oxfam Italia.

Per l'ong, si tratta di crimini di guerra ambientali: la popolazione è esposta a sostanze tossiche attraverso il cibo, l'acqua, l'aria e il contatto diretto con terreni e macerie. Oxfam chiede a Israele di garantire l'accesso immediato e senza restrizioni non soltanto agli aiuti umanitari, ma anche agli esperti incaricati delle valutazioni ambientali e alle attrezzature necessarie per le operazioni di bonifica. Senza un intervento, avverte l'organizzazione, le conseguenze sanitarie potrebbero protrarsi per generazioni.

Nel luglio scorso, ricorda Oxfam, sono stati rilevati batteri di origine fecale nel 19 per cento dei 79 pozzi di falda analizzati, contro il 2 per cento registrato nel 2021. Il sistema fognario è al collasso: soltanto il 19 per cento delle stazioni di pompaggio delle acque reflue è operativo e appena il 30 per cento della rete fognaria conserva una qualche funzionalità. Ogni giorno circa 40 mila metri cubi di liquami non trattati finiscono nel Mediterraneo. A questi rischi si aggiungono le polveri tossiche sollevate dalle macerie e l'inquinamento dei terreni, che aumentano il pericolo di malattie, soprattutto respiratorie, per le persone più vulnerabili, a partire dai bambini.

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