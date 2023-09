A mettere uno stop, almeno temporaneo, all’infinita dinastia dei Bongo in Gabon – al potere, tra padre e figlio, da oltre 55 anni – ha pensato un inaspettato golpe, il settimo in Africa in solo sette anni, consumatosi lo scorso 30 agosto.

Ma proprio mentre la popolazione festeggia la possibile fine di un’era e si cominciano a delineare i contorni di un primo governo di transizione, si fa strada l’ipotesi che dietro al colpo di stato ci sia la volontà di perpetrare, con altri uomini, la saga di famiglia.

Il principale leader dell’opposizione del paese, Albert Ondo Ossa, in un’intervista rilasciata il 31 agosto scorso all’emittente francese Tv5 Monde, ha descritto il golpe come un ennesimo «affare di famiglia» e come prova schiacciante circa il fatto che «Brice Oligui Nguema (il generale pronto a prestare giuramento come “presidente della transizione”, ndr) è cugino di Ali Bongo».

Il colpo di stato, quindi, secondo Ossa, non sarebbe altro che una manovra interna e sempre famigliare, per rimuovere dal potere un personaggio probabilmente ingombrante. Il 64enne, oltre che rappresentare la continuità dinastica, infatti, è stato colpito da un gravissimo ictus sul finire del 2018 che ne ha minato le facoltà fisiche e, qualcuno sostiene, anche mentali.

Un presidente malato

Per circa dieci mesi, dopo il grave episodio clinico, Bongo è letteralmente scomparso per riapparire solo nell’agosto successivo in pessime condizioni. Da allora la situazione è certamente migliorata, anche se permangono limiti fisici e nell’eloquio. «I Bongo – riprende Ossa – hanno deciso di mettere da parte il presidente e di continuare il loro sistema mettendone in piedi uno nuovo. Ma così il sistema Bongo continua».

I soldati hanno preso il potere il 30 agosto poche ore dopo che il presidente Ali Bongo, ora agli arresti domiciliari assieme al figlio maggiore e consigliere e prominenti elementi del governo e del partito, era stato annunciato come vincitore delle elezioni per un terzo mandato. L’accusa degli ufficiali che hanno preso il potere era di aver truccato i risultati delle elezioni dello scorso fine settimana.

«Dietro Oligui Nguema – ha rincarato Ondo Ossa – c’è Pascaline Bongo (sorella di Ali Bongo), non c’è bisogno di guardare oltre. È evidente che così il clan Bongo continuerà a essere al potere. È una rivoluzione di palazzo, non c’è nessun colpo di stato militare. La prova è che è stata la guardia pretoriana a compiere l’opera. Gli altri soldati non sono stati coinvolti».

L’opposizione e Ossa, sotto di Bongo al voto di oltre il 30 per cento, avevano denunciato lo svolgimento clientelare e fraudolento della tornata elettorale e quindi salutato con entusiasmo la scelta dell’esercito, che si era opposto a quello che il blocco anti-esecutivo aveva definito «un colpo di stato elettorale» e aveva esortato gli ufficiali a lanciare un riconteggio delle schede.

Ma ora che è stato nominato presidente di transizione Brice Oligui Nguema, quello che Ossa denuncia essere un cugino del presidente, fortemente sponsorizzato dalla sorella, le speranze che qualcosa cambi realmente scemano in modo netto.

